De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 28 juli

Nicole Kidman in ‘The Hours’ van Stephen Daldry. Beeld TMDb

Mocronado’s

NPO 2, 20.25 uur

Veel Marokkaanse mannen kwamen in de jaren zestig en zeventig als tijdelijke werkkracht naar Nederland, maar hebben zich hier permanent gevestigd. Deze generatie gastarbeiders heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In de nieuwe reeks Mocronado’s gaat Jalal Bouzamour, zelf zoon van een eerste generatie gastarbeider, in gesprek met vijf mannen van 75 jaar en ouder die terugblikken op hun werkzame leven in Nederland. In de eerste aflevering vertelt Abdellah Laâguili hoe hij in 1969 als 21-jarige aan de slag ging bij een vleeswarenbedrijf in Gouda.

Danny and the Americans

NPO 2, 21.09 uur

Deze zomervakantie doet Danny Ghosen verslag van zijn reis door de Verenigde Staten, waar hij de oprukkende rafelranden van de samenleving in kaart brengt. In de eerste aflevering is hij in San Francisco. Onder de drugsgebruikers van de stad maakt het middel fentanyl veel slachtoffers. De pijnstiller is verwant is aan morfine, maar vele malen sterker. Gebruikers zien de stof vaak aan voor cocaïne of gebruiken fentanyl samen met andere drugs. In de eerste vijf maanden van dit jaar overleden 346 inwoners van San Francisco aan een overdosis fentanyl.

The Hours

Canvas, 21.10 uur

(Drama, Stephen Daldry, 2002) Meryl Streep, Nicole Kidman en Julianne Moore spelen drie vrouwen in drie verschillende tijden, op drie verschillende plekken, verbonden door een boek dat een van hen, Virginia Woolf, heeft geschreven. In 1923, in Engeland, begint Virginia Woolf (Kidman) aan haar roman Mrs. Dalloway. In 1951, in Los Angeles, raakt een zwangere huisvrouw (Moore) verslingerd aan die roman, terwijl ze eigenlijk een feestje moet voorbereiden. En in 2001, in New York, volgt het leven van een derde hoofdpersoon (Streep) het boek precies. Drie keer volgt de knap geconstrueerde verfilming van het gelijknamige boek van Michael Cunningham een dag uit deze levens, waarbij echo’s en beeldrijmen de lagen verbinden.

Reframed: Marilyn Monroe

BBC 2, 22.00 uur

Ruim zestig jaar na de dood van Hollywoodicoon Marilyn Monroe werpt Reframed een frisse blik op haar filmcarrière. Met actrice Jessica Chastain als verteller begint de documentaireserie met de auditie van Monroe – toen nog Norma Jeane Mortenson – bij filmstudio 20th Century Fox. Het hoofd van de castingafdeling raadt haar aan haar naam te veranderen: de eerste van een reeks suggesties waarmee de Hollywoodbazen de actrice probeerden te kneden naar hun idee van een filmster. Haar eerste echte rol én het advies om haar haar te blonderen kreeg Monroe bij Columbia.

The Power of Parker

BBC 1, 22.30 uur

In het Stockport van de jaren negentig lijkt Martin Parker een succesvol ondernemer. Hij is eigenaar van een keten elektronicazaken, rijdt een dure auto, heeft een vrouw én een minnares. In werkelijk gaat hij echter gebukt onder enorme schulden en staat zijn leven zowel zakelijk als privé op instorten. In de nieuwe comedyserie The Power of Parker is de hoofdrol voor Conleth Hill, beter bekend als Varys uit Game of Thrones. In de eerste aflevering staat Martin voor enkele beslissingen die grote impact zullen hebben op hemzelf en iedereen in zijn omgeving.

Awakenings

Eén, 23.35 uur

(Drama, Penny Marshall, 1990) Sentimentele maar fijne verfilming van het gelijknamig boek van neuroloog Oliver Sacks. Hierin beschrijft Sacks zijn ervaringen met een experimenteel geneesmiddel bij een groep patiënten met een slaapziekte. Robin Williams speelt de beroemde neuroloog, Robert De Niro is een van de schone slapers die Sacks onder zijn hoede krijgt: een man die door een hersenvliesontsteking al sinds zijn kindertijd in coma ligt. Awakenings kreeg drie Oscarnominaties: voor beste film, beste mannelijke hoofdrol (De Niro) en beste scenario (geschreven door Steven Zaillian).

Julie Kavner en Robin Williams in ‘Awakenings’ van Penny Marshall.

Portrait de la jeune fille en feu

NPO 2, 23.36 uur

(Drama, Céline Sciamma, 2019) Een van de meest hartverscheurende en verfijnd geserveerde romances in de filmgeschiedenis. Zoals een schilder al met een paar zekere penseelstreken een wereld kan oproepen, zo weloverwogen schetst Céline Sciamma haar Portrait de la jeune fille en feu. Een paar hints in de eerste scènes zijn genoeg voor de aanloop tot een groots, romantisch drama over kortstondige liefde en door de mores van de tijd ingesnoerde, 18de-eeuwse portretkunst. Marianne (Noémie Merlant) vertrekt naar een Bretons eilandje, met de opdracht de jonge baronesdochter Héloïse (Adèle Haenel) te portretteren.