De Volkskrant-tv-selectie voor vrijdag 28 januari

Jakob Cedergren in ‘Den skyldige’ van Gustav Möller.

Acasa, My Home

NPO 2 extra, 20.30 uur

Aan de rand van de Roemeense hoofdstad Boekarest woont het gezin van Gica Enache, met negen kinderen. Twee decennia geleden besloot de chemicus de maatschappij de rug toe te keren en vertrok naar een ogenschijnlijk idyllische plek in een deltagebied. Het eerste deel van de film die Radu Ciorniciuc over het gezin maakte, is net als de plek waar hij zich afspeelt, een oase. Maar dan komt de oekaze dat ze weg moeten en keert het gezin terug naar de stad. Daar blijkt dat de keuze van de vader veel gevolgen heeft gehad voor zijn kinderen. Was die keuze derhalve niet heel erg een egoïstische?

Flikken Maastricht

NPO 1, 20.33 uur

De rechercheurs van Flikken Maastricht hebben de handen vol aan een moordzaak met een bizar motief. Op weg naar zijn werk wordt de directeur van een telecombedrijf van zijn fiets gereden, waarna hij overlijdt. Het spoor leidt de agenten naar een gemeenschap van mensen die zeggen te lijden aan elektrohypersensitiviteit. Door deze kwaal zouden ze overgevoelig zijn voor de 5G-communicatiesignalen die het bedrijf van het slachtoffer verspreidt. Bevindt de moordenaar zich tussen de leden van deze actiegroep, of moet de dader in een andere hoek worden gezocht?

Shetland

Eén, 20.35 uur

Het nieuwe seizoen van de Britse misdaadserie Shetland begint met een begrafenis. Jimmy Perez (Douglas Henshall) is op de uitvaart van zijn moeder en maakt zich zorgen om zijn dementerende vader, maar de plicht roept. De rechercheur wordt weggeroepen vanwege de moord op een advocaat die voor zijn eigen woning is doodgeschoten. Deze Alex Galbraith was betrokken bij enkele spraakmakende zaken; zo verdedigde hij met succes een moordenaar en pleitte hij in een omstreden voogdijzaak. Perez onderzoekt of deze dossiers iets met de moord te maken hebben.

De geknipte gast

NPO 2, 21.02 uur

Özcan Akyol begint het nieuwe seizoen van zijn praatprogramma De geknipte gast met een collega-presentator. Robert ten Brink neemt plaats in de kappersstoel en blikt terug op zijn jeugd in de Amsterdamse wijk Slotervaart. De winnaar van de Gouden Televizier-Ring vertelt over zijn drang om te ontsnappen aan zijn achtergrond en staat stil bij zijn successen met programma’s als Lingo en All You Need Is Love. Ook vertelt hij over de begrafenis van zijn moeder, die hij vanwege zijn werk vanuit Australië moest volgen via een internetverbinding op de laptop.

Den skyldige

Canvas, 21.20 uur

(Thriller, Gustav Möller, 2018) De kracht van Den skyldige werd de afgelopen maanden weer eens benadrukt. Achtereenvolgens verschenen een Netflix-remake (met Jake Gyllenhaal) en een Nederlandse theaterbewerking (met Daniël Boissevain), en ook de BNNVara-dramaserie Nood leek door de Deense thriller geïnspireerd. In het origineel krijgt alarmdienstmedewerker Asger (Jakob Cedergren) een vrouw aan de lijn die laat doorschemeren dat ze is ontvoerd. De meeste films zouden vervolgens verwoed schakelen tussen Asger en de vrouw, maar debuterend schrijver en regisseur Gustav Möller blijft binnen de muren van de meldkamer, waar zich een magistraal hoorspel ontvouwt. Zeker niet de eerste blijf-aan-de-lijnfilm, maar zelden tref je ze zo strak en minimalistisch.

The Kindergarten Teacher

NPO 3, 22.55 uur

(Drama, Sara Colangelo, 2018) Kleuterjuf Lisa (Maggie Gyllenhaal) doet alsof ze tevreden is met haar onopvallende bestaan, maar eigenlijk had ze meer van zichzelf verwacht. Ze volgt een poëziecursus, maar talentvol lijkt ze niet te zijn. Als een 5-jarig wonderkind uit haar klas een gedicht opzegt en Lisa tijdens haar cursus doet alsof het van háár is, wordt ze voor het eerst geprezen. Ze ontwikkelt een obsessie voor het kind, terwijl The Kindergarten Teacher (een remake van de gelijknamige Israëlische film van Nadav Lapid) transformeert tot een fijn onvoorspelbare thriller.

Parker Sevak en Maggie Gyllenhaal in ‘The Kindergarten Teacher’ van Sara Colangelo.

A Perfectly Normal Family

NPO 2, 00.02 uur

(Drama, Malou Reymann, 2020) Het overvalt Emma en haar oudere zus Caroline behoorlijk: op één dag krijgen ze te horen dat hun ouders gaan scheiden én dat hun vader is begonnen met hormoontherapie. Korte tijd later heet hij niet langer Thomas, maar Agnete. Caroline, een opgeruimde puber, omarmt de transitie gemakkelijker dan Emma, die zich verraden voelt. Regisseur en scenarioschrijver Malou Reymann baseerde haar speelfilmdebuut op haar eigen ervaringen als dochter van een transgender vader, maar weet de film ook sterk boven haar particuliere herinneringen uit te tillen.