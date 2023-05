De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 26 mei

James Wilby (links) en Hugh Grant in Maurice van James Ivory.

NPO 1, 20.33 uur

Geschiedenisdocent Jurre (Jeroen Spitzenberger) en officier van justitie Sarah (Anniek Pheifer) zijn in hun huwelijk uit elkaar gegroeid. Terwijl Sarah lange kantoordagen maakt om een grote drugsbaas achter de tralies te krijgen, ontpopt Jurre zich tot een anonieme misdaadbestrijder nadat hij op een avond een meisje uit een penibele situatie heeft gered. De nieuwe Nederlandse dramaserie Anoniem werd geregisseerd door Diederik van Rooijen, maker van successeries als Penoza en De stamhouder. Hij schreef Anoniem samen met Marnie Blok (Niemand in de stad).

Suspect

VRT, 20.45 uur

Rechercheur Danny Frater (James Nesbitt uit Bloodlands) bezoekt het mortuarium, waar een jonge vrouw is binnengebracht. Tot zijn afgrijzen blijkt het zijn eigen dochter Christina te zijn, met wie hij lang geen contact meer had. In de Britse misdaadserie Suspect weigert Frater te geloven dat Christina zelfmoord heeft gepleegd. De agent begint een zoektocht naar de waarheid, waarin hij via een spoor van getuigen en verdachten steeds dichter bij de moordenaar komt. De serie bestaat uit acht korte afleveringen, die op twee avonden worden uitgezonden.

Klassiekers met Kleinsma

NPO 1, 21.25 uur

In een nieuw seizoen van Klassiekers met Kleinsma ontvangt musicalkoningin Simone Kleinsma in haar eigen studio weer een aantal bijzondere gasten met wie ze een duik neemt in de schatkist van het Nederlandse lied. Deze week is Loes Luca op bezoek. De actrice en comédienne is een bewonderaar van het werk van Lou Bandy en vertelt hoe ze enorm geïnspireerd raakte toen ze Adèle Bloemendaal zag optreden in Carré in Amsterdam. In de uitzending zingt Luca het lied Afscheidsbrief van een lelijk meisje, begeleid door de band onder leiding van Bernd van den Bos.

Maurice

Canvas, 21.30 uur

(Drama, James Ivory, 1987) Sfeer- en stijlvolle verfilming van het gelijknamige boek van E.M. Forster, dat volgens zijn wens pas na zijn dood werd uitgebracht. ‘Publicabel, maar of het dat ook waard is?’, stond er op het manuscript, waarin de ontwikkeling van de jonge homoseksueel Maurice wordt gevolgd, in het intolerante Engeland van begin twintigste eeuw. Ivory zag een verfilming van de roman wel zitten na het succes van zijn eerdere Forster-bewerking A Room with a View. James Wilby speelt het titelpersonage, Hugh Grant de studiegenoot in Cambridge waar hij verliefd op wordt.

Don’t Say a Word

Net 5, 22.15 uur

(Thriller, Gary Fleder, 2001) Psychiater Nathan R. Conrad (Michael Douglas) krijgt te maken met een lastige patiënt. Kort daarna wordt zijn dochtertje ontvoerd. ­Ietwat ongeloofwaardige doch degelijke thriller, gebaseerd op een roman van Andrew Klavan. Famke Janssen is als Conrads vrouw vanaf het begin aan het bed gekluisterd vanwege een gebroken been, maar levert toch een ­bijdrage aan de ontmaskering van de criminelen die haar man chanteren. Spelend in New York, maar sommige scènes werden in Toronto opgenomen en het World Trade Center werd vanwege 9/11 uit de film weggesneden.

Brittany Murphy en Michael Douglas in Don’t Say a Word van Gary Fleder.

Roofkunst

NPO 2, 22.17 uur

In het Rijksmuseum ligt een diamant die Nederlandse troepen in 1859 hebben geroofd uit de met geweld ingenomen stad Banjarmasin op Borneo. Is het wel acceptabel dat een museum pronkt met gestolen waar? Is een toelichting bij de vitrine over de dubieuze herkomst van de diamant van Banjarmasin voldoende om het juweel te behouden voor de collectie, of moet hij terug naar Indonesië? In de eerste aflevering van het tweede seizoen van Roofkunst onderzoekt Erik Dijkstra dit soort lastige vragen. Komende weken neemt hij een kijkje in buitenlandse musea.

Claire Darling

NPO 2, 00.11 uur

(Drama, Julie Bertuccelli, 2018) In deze verfilming van Lynda Rutledges roman gooit de bejaarde, dementerende Claire Darling (Catherine Deneuve) haar complete antieke inboedel te grabbel. Ze heeft een teken gekregen dat dit de laatste dag van haar leven zal zijn. Terwijl het gazon van haar landhuis in een drukbezochte rommelmarkt verandert, glippen Claires vleesgeworden herinneringen er letterlijk doorheen. Ook voor dochter Marie (Chiara Mastroianni) en dier jeugdvriendin Martine (Laure Calamy) lopen verleden en heden door elkaar, terwijl langzaam de tragische geschiedenis van huize Darling wordt ontrafeld. Het gehussel met de verschillende tijdsdimensies voelt geforceerd, maar Deneuve (met smaakvol warrig haar) en haar tegenspelers zijn fijn en de ontknoping is verrassend.