De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 25 november

Emmanuelle Riva en Jean-Louis Trintignant in ‘Amour’ van Michael Haneke.

De kijk van Koolhoven

NPO 3, 20.25 uur

In films krijgen we allerhande visies van de toekomst voorgeschoteld, van Metropolis tot Mad Max en The Matrix. Die films zijn zelden opbeurend. Een dystopie biedt de filmmaker namelijk meer mogelijkheden om een verhaal te vertellen dan een utopie waarin alles koek en ei is. Martin Koolhoven laat deze week in De kijk van Koolhoven enkele dystopische klassiekers de revue passeren. De angst voor technologische innovaties is hierin een bekend thema. Zo is in 2001: A Space Odyssey en Blade Runner kunstmatige intelligentie de boosdoener.

Arrival

RTL 7, 20.30 uur

(Sciencefiction, Denis Villeneuve, 2016) Taalwetenschapper Louise Banks (Amy Adams) krijgt de opdracht en ook de inzichten van haar leven. Wanneer wereldwijd kegelvormige ruimteschepen opdagen, wordt zij door de Amerikaanse regering gevraagd contact met de aliens te leggen. Zoekend naar de taal van de octopus- en olifantachtige wezens nadert Banks niet alleen de grenzen van de menselijke communicatie, maar ontwikkelt ze ook een bovenaards tijdsbesef, dat door de vernuftige opbouw van Villeneuves filosofische sciencefictionmeesterwerk ook op de toeschouwer overslaat. Jeremy Renner heeft een fijne bijrol als Banks’ wiskundige mede-avonturier.

Amy Adams in ‘Arrival’ van Denis Villeneuve.

I, Daniel Blake

Canvas, 21.30 uur

(Drama, Ken Loach, 2016) Bijna-zestiger Daniel Blake wordt in deze Gouden Palm-winnaar voldoende fit verklaard door zijn uitkeringsinstantie en verplicht tot allerlei sollicitatieactiviteiten. De van een hartaanval herstellende Blake gaat in beroep, maar loopt vast in een cynisch bureaucratisch systeem. Veteraan Ken Loach en zijn vaste scenarist Paul Laverty demonstreren de altruïstische inborst van Daniel; een geïdealiseerd personage, maar met stand-upcomedian Johns werd een nuchtere vertolker gestrikt. Wie de smaak te pakken heeft zapt vanavond door naar NPO 3 voor Loach’ jongste film, Sorry We Missed You.

Hayley Squires en Dave Johns in ‘I, Daniel Blake’ van Ken Loach.

Agatha Christie: Lucy Worsley on the Mystery Queen

BBC 2, 22.00 uur

In een driedelig portret toont geschiedkundige Lucy Worsley de 20ste eeuw door de ogen van Agatha Christie. De misdaadauteur was een van de succesvolste schrijvers aller tijden: alleen van William Shakespeare en de Bijbel werden meer boeken verkocht. Christie maakte tijdens haar leven belangrijke omwentelingen mee – twee wereldoorlogen, vele wetenschappelijke doorbraken – die de kapstok vormen voor een ontdekkingsreis door haar leven. In Agatha Christie: Lucy Worsley on the Mystery Queen komen experts en nabestaanden aan het woord.

Het Rampjaar 1672

NPO 2, 22.19 uur

Een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis was de moord op Johan en Cornelis de Witt. Leugens en verdachtmakingen over de broers leidden op 20 augustus 1672 tot het dieptepunt van het Rampjaar: een woedende meute bracht de regenten om het leven in een lynchpartij. Het Rampjaar 1672 vertelt hoe Willem III van Oranje profiteerde van deze dubbele moord. De stadhouder greep niet in, maar beloonde de moordenaars met lucratieve baantjes. Volgens veel historici zat Willem III achter de hetze tegen de gebroeders.

Our House

NPO 2, 23.19 uur

Als Fi Lawson (Tuppence Middleton) na een weekendje weg weer thuiskomt, krijgt ze de schrik van haar leven. Al haar meubels zijn verdwenen en een onbekend koppel is bezig om in haar huis te trekken. De nieuwe bewoners blijken over alle papieren te beschikken, voorzien van Fi’s handtekening. In de nieuwe Britse miniserie Our House probeert Fi uit te zoeken wat er aan de hand is. Het helpt niet dat haar ex-partner Bram (Martin Compston), met wie ze twee zoontjes heeft, onbereikbaar is. Via flashbacks wordt het mysterie langzaam maar zeker opgelost.

Amour

NPO 2, 00.12 uur

(Drama, Michael Haneke, 2012) De bejaarde Georges (Jean-Louis Trintignant, 1930–2022) en Anne (Emmanuelle Riva, 1927–2017) genieten van hun oude dag, tot zij door twee beroerten wordt getroffen. Trintignant, die al tien jaar geen filmrol meer had gespeeld, moest naar verluidt drie dagen bijkomen nadat hij het script van Amour had gelezen. Aanvankelijk wilde hij niet meedoen aan een film die hij zelf niet zou kunnen aanzien. Pas na wat gesprekken met regisseur-scenarist Michael Haneke draaide hij bij. Amour werd een meesterwerk over ouderdom, aftakeling en de consequenties van liefde, bekroond met talloze filmprijzen, waaronder de Gouden Palm in Cannes en de Oscar voor beste niet-Engelstalige film.