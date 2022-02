De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 25 februari

Stephen Graham en Jodie Comer in Help van Marc Munden.

De prijsknaller

NPO 3, 20.25 uur

Wat betalen we voor koffie? Voor het geld dat je bij een hippe koffieketen uitgeeft aan een forse cappuccino koop je in de budgetsupermarkt soms een hele kilo bonen. Vanavond onderzoeken Eva Cleven en Ersin Kiris in hun consumentenprogramma De prijsknaller hoe de prijs van koffie wordt bepaald. Wat is een eerlijke prijs voor koffie, hoeveel verdient de winkel en de producent eraan, en wat blijft er over voor de koffieboeren en werknemers van de koffieplantage? Ze ontdekken dat de machtige koffie-industrie de kleine boeren nog altijd onder de duim houdt.

Ster Gouden Loekie

NPO 1, 21.29 uur

De meeste tv-kijkers hebben een haat-liefderelatie met reclames. De reclamespots zijn vaak een vervelend oponthoud tijdens een kijkavond, maar soms ook goed voor een lach of een traan. De drie beste reclames van 2021 worden vanavond in een programma met Carrie ten Napel bekroond met de Bronzen, Zilveren en Gouden Loekie. De afgelopen weken heeft het publiek kunnen stemmen op tien genomineerden. Omdat Loekie de reclameleeuw dit jaar zijn 50ste verjaardag viert, wordt in de uitzending ook een speciale reclamequiz gespeeld tussen twee teams.

Queen Lear

Arte, 21.40 uur

Documentaire uit 2021 van Gero von Boehm over een van de intrigerendste mysteries uit de popcultuur: Amanda Lear, Française, zangeres, actrice en kunstenaar. Over haar geboortedatum, -plaats en -geslacht wordt nog altijd gespeculeerd, niet in de laatste plaats doordat Lear daar zelf niet duidelijk over is. Verder zou ze vijftien jaar de minnares dan wel een goede vriendin van kunstschilder Salvador Dalí zijn geweest. Wel staat vast dat ze in de jaren zeventig een discokoningin was, die wereldwijd haar grootste hit scoorde met Follow Me (nummer 2 in de Nederlandse Top 40).

Crimedocs: Love & Hate

NPO 3, 22.02 uur

Schiet- en steekpartijen op school zijn in Amerika geen zeldzaamheid, maar in de stad New York had zich tot 2019 al tientallen jaren geen dodelijk incident voorgedaan. Dat veranderde toen tiener Abel Cedeno op een dag instak op zijn klasgenoten en Matthew McCree stierf aan zijn verwondingen. Tijdens het proces gooide Cedeno’s verdediging het op zelfverdediging: hij zou tot zijn daad zijn gekomen door pesterijen over zijn homoseksuele geaardheid. Crimedocs: Love & Hate volgt de dader en nabestaanden tijdens het proces, dat voor veel verdeeldheid zorgde.

Frantic

Eén, 22.45 uur

(Thriller, Roman Polanski, 1988) Met voorsprong de beste van de drie Polanksi-films waarin ook mevrouw Polanski, Emmanuelle Seigner, een rol speelt. Frantic is een uitstekende, Hitchcockiaanse paranoiathriller: man en vrouw arriveren in de hun vreemde stad Parijs, aangekomen in het hotel gaat de man douchen en wanneer hij daarmee klaar is, blijkt zijn vrouw verdwenen. Spoorloos. Gelukkig is de man Harrison Ford, en dat zal Parijs met zijn bureaucratie en schutterende politie weten. Seigner is overigens niet zijn vrouw, maar een mysterieuze verschijning die het plot naar zijn eind loodst.

Emmanuelle Seigner en Harrison Ford in Frantic van Roman Polanski.

Help

NPO 3, 23.07 uur

(Drama, Marc Munden, 2021) Sarah (Jodie Comer, van Killing Eve) werkt nog maar net in een verzorgingstehuis in Liverpool als de coronapandemie uitbreekt, in een uitstekend televisiedrama dat moeiteloos aansluiting vindt bij de rijke traditie van Engels sociaal realisme. Help documenteert de eerste onzekere dagen en weken van de pandemie zorgvuldig en ontwikkelt zich gaandeweg tot een boos pleidooi voor betere waardering voor de medewerkers aan het front van het Engelse zorgsysteem. Regisseur Marc Munden gaat zich hier en daar te buiten aan onnodig horrorfilmachtig effectbejag, maar zijn geweldige cast maakt veel goed. Naast Comer excelleert ook Stephen Graham (Snatch, The Irishman), als jonge alzheimerpatiënt die Sarah noodgedwongen bijstaat.

Elizabeth Is Missing

NPO 2, 00.18 uur

(Drama, Aisling Walsh, 2019) De bejaarde Maud gaat op zoek naar haar verdwenen vriendin Elizabeth (Maggie Steed). Dat Maud aan alzheimer lijdt en steeds minder vat op de verhouding tussen heden en verleden heeft, maakt haar missie des te precairder. Elizabeth Is Missing, naar de gelijknamige bestseller van Emma Healy, betekende de terugkeer van de 83-jarige actrice Glenda Jackson, net goed en wel gepensioneerd na een lange politieke carrière. Jackson kreeg een Emmy voor haar ijzersterke hoofdrol in deze enthousiast ontvangen televisieproductie.