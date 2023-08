De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 25 augustus

Arnold Schwarzenegger in ‘The Terminator’ van James Cameron.

The Terminator

RTL 7, 20.25 uur

(Sf-actie, James Cameron, 1984) De Terminator Cyberdyne Systems model 101 (Arnold Schwarzenegger) is een robot die vanuit 2029 wordt teruggestuurd in de tijd. Zijn doel in deze sf-klassieker is eenvoudig: hij moet een serveerster vermoorden, omdat haar nog ongeboren zoon anders in de toekomst een verzetsleider zal worden. In de beroemdste scène bezoekt de terminator een politiebureau, waar hij door de diender achter de balie wordt weggestuurd. ‘I’ll be back’, antwoordt Schwarzenegger met zijn Oostenrijkse robotaccent, om vlak daarna met een auto door de muur het kantoor in te rijden. Het zinnetje werd eindeloos geparodieerd en haalde het Guinness Book of Records als een van de meest aangehaalde filmcitaten.

Mocronado’s

NPO 2, 20.30 uur

Wat doet de Marokkaanse gastarbeider na zijn pensioen? Mocronado’s loopt een dagje mee met Mohamed Aoussar. Sinds 1971 heeft hij in verschillende fabrieken gewerkt, maar inmiddels is Aoussar 75 en al een hele poos gepensioneerd. Nu heeft hij een eigen ‘mancave’ waar hij zich helemaal kan uitleven in zijn hobby: het repareren van klokken. Op een lunch bij Mohamed Ibn Amar praten de mannen over hun oude dag. Eens komt het moment dat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Staat er dan familie voor ze klaar, of is een verzorgingshuis een optie?

The Green Mile

Net 5, 20.30 uur

(Fantasy, Frank Darabont, 1999) Tom Hanks is in deze meesterlijke Stephen King-bewerking hoofdcipier Paul, in een cellenblok met terdoodveroordeelden. Zijn leven verandert dankzij John Coffey (Michael Clarke Duncan), een man veroordeeld voor kindermoord en zo reusachtig dat hij vrijwel nooit compleet valt te zien. De zorgvuldig opgebouwde realistische sfeer bereidt je amper voor op de scènes waarin Coffey Paul van zijn blaasontsteking geneest en een doodgetrapte muis tot leven wekt. Darabont vertrouwt erop dat zijn publiek de extreme koerswijziging pikt. De klassieke status van The Green Mile bewijst zijn gelijk.

Tom Hanks (links) en Michael Clarke Duncan in ‘The Green Mile’ van Frank Darabont.

Nu te zien

NPO 2, 21.14 uur

In het voormalige klooster op Buitenplaats Doornburgh is momenteel de expositie Exodus te zien. Na een oproep zonden honderden kunstenaars werk in, waaruit een commissie de meest inspirerende kunstwerken selecteerde. In Nu te zien neemt Bart Rutte een kijkje op deze gevarieerde tentoonstelling met onder meer collages, videokunst en installaties. Szu-Han Lin maakte een waterval van papier die verwijst naar haar eigen immigratieverleden, van Antonio Jose Guzman is er een installatie met textiel en AnneMarie van Splunter creëerde en zee van zoutbergen.

De zaak-Schaap: fraude bij de landsadvocaat

NPO 2, 22.08 uur

De eerste drie afleveringen van De zaak-Schaap schetsten de omvang van de fraude die plaatsvond bij advocatenkantoor Pels Rijcken, dat de overheid juridisch bijstaat. Bestuursvoorzitter Frank Oranje sluisde gedurende meer dan twintig jaar miljoenen weg; wat waren zijn drijfveren? Deze stotaflevering gaat terug naar de jeugd van Oranje en geeft het woord aan zijn jeugd- en studievrienden. Hieruit ontstaat een ontluisterend beeld. Ook stelt deze aflevering de vraag of de overheid nog wel verder kan met het in opspraak geraakte advocatenkantoor.

Dark Waters

NPO 2, 22.53 uur

(Drama, Todd Haynes, 2019) Al jaren probeert Wilbur Tennant, een boer uit Parkersburg, West Virginia, uit te vinden waarom zijn koeien bij bosjes ziek worden en sterven. Het moet iets te maken hebben met de fabriek van chemieconcern DuPont verderop, denkt Tennant (Bill Camp). Niemand wil hem steunen, totdat advocaat Robert Bilott (Mark Ruffalo) zich over de zaak buigt. Ruffalo las in 2016 over de zaak-DuPont en zette de verfilming in gang. Zonder opsmuk volgt Dark Waters de feiten, resulterend in een thriller die je kalmpjes de rillingen bezorgt.

Bill Camp (links) en Mark Ruffalo in ‘Dark Waters’ van Todd Haynes. Beeld x\

Red Dwarf

BBC 2, 23.00 uur

In 1988 was op de BBC de eerste aflevering van Red Dwarf te zien, de komische sf-serie van Rob Grant en Doug Naylor. Het werd een cultfavoriet waarvan, met tussenpozen, twaalf seizoenen zouden verschijnen, plus een tv-film. In de allereerste aflevering maken we kennis met de bemanning van de Red Dwarf, een mijnbouwschip waarop vrijwel iedereen om het leven komt na radioactief lek. Alleen Dave Lister, die in een vriesslaap verkeerde, overleeft de ramp. Boordcomputer Holly besluit Listers leidinggevende Arnold Rimmer te recreëren als hologram.