De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 23 juni

Penélope Cruz en Javier Bardem in Todos lo saben van Asghar Farhadi.

Glastonbury 2023

BBC 2, 20.30 uur

De BBC doet dit weekend live verslag van het Glastonbury Festival. In Somerset zijn weer zo’n 200 duizend muziekliefhebbers neergestreken voor optredens van onder anderen Elton John, Guns N’ Roses en Manic Street Preachers. Lauren Laverne, Clara Amfo en Jack Saunders nemen een kijkje bij de Schotse band Texas en later op de avond is het tijd voor Royal Blood, Warpaint, Sparks en Young Fathers. Om 23.30 uur presenteert BBC 1 een liveregistratie van de Arctic Monkeys, de band uit Sheffield die dit jaar voor de derde keer op het Pyramid Stage staat.

Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen

NPO 2, 20.35 uur

Op haar verkenningstocht door de geschiedenis van de Caribische cultuur laat Nina Jurna het vasteland van Zuid-Amerika achter zich om neer te strijken op Trinidad. Het Caribische eiland voor de kust van Venezuela is een voormalige Britse kolonie, en de huidige bevolking weerspiegelt dat. De twee grootste bevolkingsgroepen zijn nazaten van Afrikanen die in slavernij naar het eiland zijn gehaald en nakomelingen van Indiase contractarbeiders. Jurna ziet hoe het hindoefeest Divali op Trinidad een Caribisch tintje kreeg en ontdekt de oorsprong van de calypso.

This Is Pop: Festival Rising

Canvas, 20.35 uur

Een optreden op een groot popfestival is voor veel bands en artiesten bij uitstek de manier om naam te maken in de muziekscene. De documentaire This Is Pop: Festival Rising vertelt aan de hand van verhalen van musici en organisatoren hoe groot de impact kan zijn van festivals als Human Be-In, Woodstock, Monterey Pop en Glastonbury, waar artiesten, muziek en publiek samensmelten. Met bijdragen van onder anderen Jack Casady (Jefferson Airplane), Michelle Phillips (The Mama & The Papas) en Colin Hay (Men at Work).

Todos lo saben

Canvas, 21.20 uur

(Drama, Asghar Farhadi, 2018) Terwijl haar man achterblijft in Argentinië, reist Laura (Penélope Cruz) met haar kinderen naar haar Spaanse geboortestreek om een huwelijk bij te wonen. Haar voormalige liefde Paco (Javier Bardem) woont er nog steeds. De broeierige, gecultiveerde Zuid-Europese clichés liggen voor het opscheppen, in deze soms wat onevenwichtige thriller van de Iraanse cineast Farhadi. Een ontvoering haalt sluimerende onrust, frustratie en diep weggestopte geheimen in het dorp naar boven, en dan belandt Farhadi op favoriet terrein. Als geen ander laat hij zien hoe de sociale samenhang in het dorp wordt ontregeld, van een racistische reflex jegens druivenplukkende migranten tot complex, meesterlijk blootgelegd oud zeer.

2Doc kort: Zomerrust Srebrenica

NPO 2, 22.10 uur

Veel Nederlandse VN-soldaten die in 1995 de val van Srebrenica hebben meegemaakt, worden nog geplaagd door herinneringen en trauma’s aan de gefaalde missie. Een van hen is Rob Zomer, die als soldaat van Dutchbat III zag hoe duizenden vluchtelingen in het gebied aan hun lot werden overgelaten. Zomer besloot in 2006 naar Srebrenica te verhuizen en bouwde daar op steenworp afstand van de oude Dutchbat-compound aan Zomerrust, een B&B voor veteranen. In een korte, persoonlijke documentaire vertelt hij waarom hij dit initiatief heeft genomen.

Downton Abbey

Eén, 22.55 uur

(Drama, Michael Engler, 2019) De filmbewerking van de gelauwerde televisieserie (2010-2015) over een adellijke familie en haar personeel bood vier jaar na de laatste aflevering vooral meer van het uitstekende zelfde. Noem het een extra lange bonusaflevering, waarin de koning zichzelf uitnodigt voor een logeerpartijtje, inclusief lunch, militaire parade en diner. Ondertussen bitst Maggie Smith als mater familias dat Machiavelli ondergewaardeerd is en stelt ze onder meer: ‘Ik maak geen ruzie, ik leg uit.’ Kreeg in 2022 een vervolg met Downton Abbey: A New Era.

Jim Carter in Downton Abbey van Michael Engler.

The Miseducation of Cameron Post

BBC 1, 01.00 uur

(Drama, Desiree Akhavan, 2018) Cameron Post (Chloë Grace Moretz) is naar een opvanghuis gestuurd nadat ze is betrapt terwijl ze seks had met haar vriendin. Daar moet ze worden ‘genezen’ van haar geaardheid. The Miseducation of Cameron Post, naar de gelijknamige tienerroman van Emily M. Danforth, speelt zich af in 1993, maar het thema is – helaas – nog altijd actueel. Regisseur Desiree Akhavan toont geen schuldigen, wel een schuldig systeem: de volwassen leiders zijn eerder naïef dan kwaadwillend. Ondertussen krijgt de onderlinge dynamiek tussen de tieners ruimschoots aandacht.