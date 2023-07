De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 21 juli

Monos van Alejandro Landes.

Het gevoel van de Vierdaagse

NPO 1, 19.26 uur

Nijmegen was niet altijd de startplaats van de Vierdaagse. In de beginjaren is het wandelevenement ook weleens begonnen in Arnhem, Utrecht, Breda, Den Bosch en Amersfoort. Sinds 1925 is Nijmegen echter het vaste punt van vertrek en aankomst voor de tienduizenden deelnemers. Fons de Poel, Sosha Duysker en Tim Hogenbosch doen verslag van de laatste dag van de 105de Vierdaagse-editie. Ze zijn erbij als de wandelaars over de pontonbrug bij Cuijk de Maas oversteken en in Nijmegen feestelijk worden onthaald door vrienden en familie op de ‘Via Gladiola’.

Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen

NPO 2, 20.30 uur

Na haar omzwervingen in het Caribisch gebied sluit Nina Jurna haar reisserie Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen af in New York. Hier woont de grootste Caribische gemeenschap buiten de Cariben, een bonte mix van Puerto Ricanen, Dominicanen, Jamaicanen, Cubanen en meer. Jurna wil weten in hoeverre deze groepen zich verwant voelen en of er uit al deze immigranten een eigen identiteit is ontstaan. Een verkenningstocht in Brooklyn voelt als eilandhoppen, want in elke winkel die ze binnenstapt lijkt ze op een ander Caribisch eiland te belanden.

Six Days Seven Nights

Net 5, 20.30 uur

(Komedie, Ivan Reitman, 1998) De nooit en nergens hartstochtelijk bejubelde romantische komedie Six Days Seven Nights biedt prima vermaak voor de start van de vrijdagavond. Al was het maar om de onhandige combinatie van hoofdrolspelers, Harrison Ford en de vorig jaar plotseling overleden Anne Heche, die stiekem toch heel aardig uitpakt. En de zotte premisse: journalist die op het punt staat te trouwen vertrekt voor een reportage naar het buitenland, stort tijdens haar vlucht neer en moet met de gedesillusioneerde piloot overleven op een onbewoond eiland.

Harrison Ford en Anne Heche in Six Days Seven Nights van Ivan Reitman.

Girl

Canvas, 20.55 uur

(Drama, Lucas Dhont, 2018) Droomdebuut van de jonge Belg Dhont. Lara wil prima ballerina en vrouw zijn. In beide gevallen zit haar jongenslijf in de weg. Dus volgt Lara, die niet kan wachten tot haar transitie is voltooid, de ongeschreven regel die elke ambitieuze ballerina kent: als het lijf zich niet goedschiks plooit, dan maar kwaadschiks. Het fysiek voelbare Girl won in Cannes vier prijzen, waaronder die voor beste acteur. Met het knappe script van Dhont en Angelo Tijssens is het aan acteur Victor Polster om Lara’s strijd tussen geduld en tienerhaast te tonen.

Victor Polster in Girl van Lukas Dhont.

Louis Theroux Interviews…

NPO 3, 21.11 uur

Door de jaren heen zijn de reportages van documentairemaker Louis Theroux steeds serieuzer van toon geworden. In zijn Weird Weekends dompelde hij zich nog onder in bizarre subculturen, maar de laatste tijd verkent hij vooral de duistere kanten van de Amerikaanse samenleving. In Louis Theroux Interviews… is er echter weer volop ruimte voor luchtigheid, want voor deze nieuwe serie gaat Theroux op bezoek bij vooraanstaande Britse entertainers. In de eerste aflevering is hij bij rapper Stormzy, later volgen onder meer Rita Ora, Bear Grylls en Judi Dench.

Redemption

NPO 2, 22.57 uur

Na een schokkend telefoontje spoedt rechercheur Colette Cunningham (Paula Malcomson) zich van Liverpool naar Dublin. Daar is haar dochter Stacey, met wie ze al zo’n twintig jaar geen contact meer had, dood aangetroffen na een vermoedelijke zelfdoding. In het zesdelige Britse misdaaddrama Redemption probeert Colette uit te zoeken wat er precies met Stacey is gebeurd. Ook ontfermt ze zich over Liam en Cara, Staceys tienerkinderen die ze nog nooit had ontmoet. Omdat dit wel enige tijd in beslag neemt, gaat Colette in dienst bij de politie van Dublin.

Monos

NPO 2, 23.52 uur

(Drama, Alejandro Landes, 2019) De paramilitaire pubers van Monos houden de schijn van kadaverdiscipline goed vol. Ze geven zich over aan uitputtende trainingen en bewijzen aan hun bevelhebber dat ze hun gijzelaar – een buitenlandse ingenieur, vastgehouden op een bergplateau in een niet nader genoemd Zuid-Amerikaans land – helemaal onder controle hebben. Zodra de bevelhebber (ex-Farc-rebel Wilson Salazar) is vertrokken, gieren de hormonen rond en probeert de opportunistische Patagrande (Moisés Arias) alfaman Lobo (Julian Giraldo) af te troeven. Regisseur Landes voert de chaos langzaam op, ook dankzij het fantastische camerawerk van Nederlander Jasper Wolf en Mica Levi’s hallucinante soundtrack. Een fysieke film die zich gulzig en hardnekkig aan je vastzuigt.