De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 21 januari

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van vrijdag.

John David Washington in BlacKkKlansman.

Big Hero 6

SBS 9, 20.30 uur

Ergens in de toekomst is de Amerikaanse samenleving vrolijk op de Japanse gebotst en is San Francisco omgedoopt tot San Fransokyo. Net als zijn grote broer Tadashi knutselt Hiro graag hypertechnische foefjes. Terwijl Hiro zich met zijn creaties in het illegale robotvechtcircuit begeeft, werkt Tadashi in het universiteitslaboratorium aan Baymax, een marshmallowachtige dikzak die maximale persoonlijke medische zorg kan verlenen. Als Tadashi bij een explosie in het lab omkomt maar Baymax blijft bestaan, wordt deze Disney-animatiefilm een verhaal over rouwverwerking, om uiteindelijk te veranderen in een fantastisch vormgegeven superheldenavontuur.

Beeld uit Big Hero 6.

Dalgliesh

Eén, 20.35 uur

De makers van de Britse misdaadserie Dalgliesh namen voor de aflevering van deze week het boek A Taste for Death van P.D. James onder handen. In een Londense kerk stuit een vrouw op de lichamen van twee mannen met doorgesneden keel. Rechercheur Dalgliesh (Bertie Carvel) hoort van de predikant dat een van de slachtoffers parlementslid Paul Berowne is, die onlangs betrokken was bij een familieschandaal. De andere man is de dakloze Harry Mack, die wel vaker in de kerk sliep. De speurder begint zijn onderzoek met het ondervragen van Berownes familie.

Crimedocs: Love & Hate

NPO 3, 21.12 uur

Na de schokkende moord op de zwarte James Anderson, die werd mishandeld, beroofd en overreden met een pick-uptruck, arresteert de politie van Jackson, Mississippi een groep witte jongeren. Onder hen is ook de 18-jarige Sarah Graves, die aanvankelijk wordt gezien als een onschuldige bijrijder. Als ook de FBI zich met de zaak gaat bemoeien, blijkt er echter sprake van een patroon. De documentaireserie Love & Hate duikt vandaag in de rechtszaak tegen Graves, die betrokken was bij meerdere racistische aanvallen op zwarte bewoners van Jackson.

BlacKkKlansman

Canvas, 21.20 uur

Een Afro-Amerikaanse detective infiltreert in de jaren zeventig in de Ku Klux Klan: mocht het uitgangspunt van het Oscarwinnende BlacKkKlansman enigszins vergezocht klinken, weet dan dat ‘this joint is based on some fo’ real, fo’ real shit’. Aldus het inleidende zinnetje van Spike Lee. De Amerikaanse regisseur-scenarist (Do the Right Thing, She’s Gotto Have It) bewerkte het boek Black Klansman (2014) van agent Ron Stallworth, over diens bizarre undercoveroperatie in 1979, tot een volvette, speelse maar gaandeweg steeds woedendere bespiegeling op hedendaags Amerika. John David Washington, zoon van Denzel Washington, is uitstekend in de hoofdrol, fijn terzijde gestaan door Adam Driver als collega Flip Zimmerman.

Charles Manson: Music from an Unsound Mind

Arte, 21.45 uur

Documentaire uit 2019 over de banden die sekteleider Charles Manson in de jaren zestig had met de Amerikaanse muziekscene rond Los Angeles. Regisseur Tom O’Dell zet Manson neer als een man met een droom: hij wilde een rockster zijn. Hij kwam als singer-songwriter – hij wordt een ‘wannabe Bob Dylan’ genoemd – in contact met muzikanten als Neil Young, Mama Cass (van The Mama’s and the Papa’s) en vooral Beach Boys-drummer Dennis Wilson. Die laatste voelde zich zo sterk aangetrokken tot de charismatische Manson, dat hij zijn medebandleden wist te overtuigen een liedje van hem op te nemen.

In het kielzog van de Mayflower

NPO 2, 22.18 uur

De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika stonden niet te juichen toen er vanaf de 17de eeuw regelmatig schepen met kolonisten arriveerden. Eerdere kennismakingen met de Europeanen waren niet vredig verlopen, en de bouw van nederzettingen met boeren en jagers vormde een bedreiging voor de duizenden jaren oude cultuur van de Amerikaanse ‘indianen’. In het kielzog van de Mayflower gaat vanavond over de verhoudingen tussen de Wampanoag-stammen en Plymouth Colony, de eerste permanente Engelse nederzetting op de Amerikaanse kust.

The Light Between Oceans

NPO 3, 22.43 uur

Michael Fassbender en Alicia Vikander spelen Tom en Isabel, een introverte WO I-veteraan en zijn levenslustige jonge vrouw, die ­samen een vuurtoren bemannen, ver van de bewoonde wereld. Als er een baby aanspoelt in een reddingssloep, overtuigt zij hem ervan dat ze het kind als hun eigen moeten opvoeden. Een splijtend moreel dilemma ontstaat als het gezin een paar jaar later de onwetende en rouwende ­moeder ontmoet. De plot ontvouwt zich tergend langzaam, maar dat geeft niet, dankzij het verfijnde spel van Vikander en Fassbender.