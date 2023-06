De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 2 juni

Carey Mulligan in ‘Promising Young Woman’ van Emerald Fennell.

Nadia

NPO 1, 19.05 uur

Op OnlyFans en soortgelijke onlineplatforms kunnen (semi)beroemdheden, modellen en artiesten persoonlijk in contact treden met hun fans. In de praktijk gaat het dan vaak om intieme chats en het sturen van naaktbeelden. OnlyFans is alleen toegankelijk met een abonnement en gebruikers moeten minstens 18 jaar zijn. In haar talkshow Nadia praat Nadia Moussaid vanavond over de populariteit van dit soort platforms, waarop miljoenen mensen van over de hele wereld zich blootgeven. Is het een onschuldige bijverdienste of een nieuwe vorm van porno?

Klassiekers met Kleinsma

NPO 1, 21.29 uur

Remco Veldhuis en Richard Kemper leerden elkaar kennen in 1999 en maakten datzelfde jaar hun eerste cabaretvoorstelling. Momenteel reizen ze langs de zalen met hun nieuwste show Hou dat vast. Vanavond zijn Veldhuis en Kemper te gast in Klassiekers met Kleinsma. Ze vertellen welk nummer hen allebei ontroerde aan het begin van hun carrière. Terwijl Kemper laat weten dat hij helemaal weg is van Brigitte Kaandorp, blijkt Veldhuis een bewonderaar van Freek de Jonge. Ook Toon Hermans, Gerard Cox, Bram Vermeulen en Herman van Veen passeren de revue.

Promising Young Woman

Canvas, 21.30 uur

(Thriller, Emerald Fennell, 2020) Een jonge man, op stap met collega’s, ziet in de nachtclub een eenzame, laveloze vrouw. Hij wil haar wel veilig thuisbrengen, zegt hij, maar blijkt vervolgens de dronkenschap van Cassie (Carey Mulligan) te interpreteren als een uitnodiging tot seks. Had hij beter niet kunnen doen. In deze met een Oscar bekroonde variant op het wraakgenre is Cassies dronkenschap een act, bedoeld om belagers in de val te lokken. Daar heeft ze zo haar eigen redenen voor. Effectieve thriller, die met zijn toonwisselingen en verwarrende einde enige flexibiliteit van de kijker vraagt. Intussen zet Mulligan haar prachtig neer, die sarcastische, complexe vrouw met haar gestolde leven.

La haine

NPO 3, 22.10 uur

(Misdaad, Mathieu Kassovitz, 1995) Nog altijd uitermate invloedrijke en relevante film. Tijdens het filmfestival in Cannes, waar Mathieu Kassovitz de prijs voor beste regie won, omschreef hij La haine als zijn anti-politiefilm. Geïnspireerd door een vriend die in de Parijse banlieue door politiegeweld om het leven kwam, kwam Kassovitz met dit energieke portret van drie immigrantenjongens die in opstand komen tegen racisme, geweld en machtsmisbruik van de overheid. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de jongens: een interessant, ambigu uitgangspunt dat het morele oordeel aan de kijker overlaat.

Vanaf links: Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui en Hubert Koundé in ‘La haine’ van Mathieu Kassovitz.

Roofkunst

NPO 2, 22.20 uur

De Spaanse veroveraar Hernán Cortés richtte in de 16de eeuw een slachting aan onder de Azteken in Mexico. Het verhaal gaat dat hij thuiskwam met de verenkroon van de Azteekse heerser Moctezuma II, die uiteindelijk in het Weltmuseum in Wenen belandde. Hoewel de experts niet geloven dat het kostbare hoofddeksel echt aan Moctezuma heeft toebehoord, wil Mexico de kroon graag terug. Onderzoekers denken echter dat het voorwerp de reis niet zou overleven. In Roofkunst stelt Erik Dijkstra de vraag wat er nu met het kwetsbare pronkstuk moet gebeuren.

Captain Phillips

Net 5, 22.20 uur

(Thriller, Paul Greengrass, 2013) Tom Hanks speelt sterk als kapitein van het vrachtschip Maersk Alabama, dat in 2009 door Somalische piraten werd overmeesterd (al vonden de echte bemanningsleden na de première dat zijn vertolking wel wat minder onzelfzuchtig had mogen zijn). Hij, regisseur Greengrass en scenarist Billy Ray maken van Phillips een man die zijn vak verstaat, maar het soms ook niet meer weet wanneer zijn schip wordt gekaapt door een op qat trippende piratenbende, aangevoerd door de stoutmoedige Muse, een uitstekende en voor een Oscar genomineerde rol van debutant Barkhad Abdi.

Vanaf links: Barkhad Abdi, Tom Hanks en Mahat M. Ali in ‘Captain Phillips’ van Paul Greengrass.

Das Boot

NPO 2, 23.15 uur

De televisieserie Das Boot is een vervolg op de gelijknamige bioscoopfilm uit 1981, maar volgt naast de bemanning van een Duitse onderzeeër ook hun families, de geallieerde tegenstanders en internationale spionnen in het neutrale Portugal. De aflevering van deze week ademt echter weer de claustrofobische sfeer van de film, wanneer de bemanning van de gehavende U-949 wordt opgejaagd door de Britse duikbootjager Perseverence. Dieptebommen maken manoeuvreren onmogelijk en het is de vraag hoelang de U-949 nog onder het oceaanoppervlak kan blijven.