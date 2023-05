De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 19 mei

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van vrijdag.

Stanley Tucci (links) en Colin Firth in Supernova van Harry Macqueen Beeld © VRT

‘Het is altijd raar, intieme scènes spelen.’ Aldus Stanley Tucci en Colin Firth, hoofdrolspelers van Supernova, in gesprek met de Volkskrant.

Flikken Maastricht

NPO 1, 20.33 uur

In de laatste aflevering van dit seizoen krijgen Floris Wolfs en Eva van Dongen (Angela Schijf en Victor Reinier) het sterke vermoeden dat Eddie nog in leven is. Hoewel de rechercheurs van Zitman te horen krijgen dat ze niet achter de wraakzuchtige moordenaar aan mogen gaan, laten ze zich niet tegenhouden. Na het nodige speurwerk komen ze Eddie op het spoor. De fans van Van Dongen en Wolfs hoeven nog niet te vrezen dat het na dit seizoen is afgelopen met Flikken Maastricht, want een achttiende seizoen is al besteld. Wat er daarna met de serie gebeurt, is nog niet bekend.

De geknipte gast

NPO 2, 21.03 uur

In 2021 werd Valkenburg zwaar getroffen door overstromingen. Burgemeester Daan Prevoo begon een kruistocht om de schadeafwikkeling snel rond te krijgen en maatregelen te nemen om een herhaling van het drama te voorkomen. Prevoo is vandaag op bezoek bij De geknipte gast. In de kappersstoel van Özcan Akyol vertelt hij wat hem drijft en hoe belangrijk compassie voor hem is. Het helpen van anderen is iets wat hij vanuit huis meekreeg. Prevoos grootouders verstopten in de oorlog Joodse onderduikers voor de Duitsers en zijn vader was actief in het verzet.

Fight the Power: How Hip Hop Changed the World

NPO 3, 21.12 uur

Veel hiphopartiesten roepen op tot sociale verandering en actie tegen onrecht, maar het wereldje is zelf ook niet brandschoon. In de derde aflevering van Fight the Power: How Hip Hop Changed the World vertelt Chuck D hoe de opkomst van de gangsterrap het genre in de jaren negentig een slechte naam bezorgde. Tijdens de rellen van 1992 in Los Angeles zou hiphop het geweld hebben aangewakkerd en enkele jaren later werden de moorden op 2Pac Shakur en The Notorious B.I.G. nieuwe dieptepunten in de hiphophistorie. Toch zou het genre blijven voortbestaan.

Supernova

Canvas, 21.30 uur

Stervende sterren – supernova’s – spatten uiteen in stof, waaruit ook wij zijn opgebouwd. Deeltjes die aanspoelden uit de hoeken van het heelal, om onze tijdelijke lichamen te vormen. Amateurastronoom en romanschrijver Tusker (Stanley Tucci) doceert het goedmoedig aan een nichtje, op een verrassingsfeest voor zijn partner Sam (Colin Firth). Als kijker weet je dat die Tusker uitziet op zijn eigen sterven, of doven. Dementie brokkelt de geest van de prille zestiger onherroepelijk af in dit ingetogen dementiedrama. Macqueen, zelf ook acteur, schenkt precies voldoende ruimte aan zijn twee hoofdrolspelers, die beiden uitblinken in het serveren van verdekte emotie.

Luce

NPO 3, 22.12 uur

(Drama, Julius Onah, 2019) Schrijf een paper vanuit het perspectief van een historische figuur. Het mijnenveld van Luce begint ongeveer met de schoolopdracht van geschiedenisleraar Wilson (Octavia Spencer). De in Eritrea geboren Amerikaanse tiener Luce (Kelvin Harrison Jr., geweldig) kiest een hoogst controversieel onderwerp, waarna bij Wilson de alarmbellen afgaan. Ze doorzoekt Luces kluisje en stuit daar op een zak illegaal vuurwerk. Wanneer ze het gesprek aangaat met Luces adoptieouders (Naomi Watts en Tim Roth) leidt dat in dit spannende drama tot vragen over vooroordelen, racisme, geestesziekte en politiegeweld.

Kelvin Harrison in Luce van Luce Julius Onah Beeld /

Vergeten helden

NPO 2, 22.19 uur

In de laatste aflevering van Vergeten helden staat Jürgen Tjon stil bij verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog die afkomstig waren uit de Nederlandse Antillen. George Maduro vocht als officier tegen de Duitsers en ging na de capitulatie bij het verzet. Hij weigerde een Jodenster te dragen en dook onder, maar overleed uiteindelijk in concentratiekamp Dachau. Ook is er aandacht voor Johnny Mauricio, die uit concentratiekamp Nordbögge ontsnapte, en Elsa Graneveld, een dappere leerling-verloskundige die in de oorlog veel baby’s het leven redde.

The Young Victoria

Eén, 22.45 uur

(Drama, Jean-Marc Vallée, 2009) The Young Victoria probeert een lichtere kant te tonen van de vorstin die van 1837 tot 1901 over het Verenigd Koninkrijk heerste en vooral bekendstaat om haar onkreukbaarheid. Victoria (hier gespeeld door Emily Blunt) rouwde tientallen jaren om de dood van haar echtgenoot Albert, de film laat zien hoe die grote liefde begon. Het is uiteraard geen alledaagse romance. In een fraai vormgegeven banketscène steelt Jim Broadbent de show als de lallende koning William, en er is een kleine maar aardige rol van Michiel Huisman als Alberts broer.