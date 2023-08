De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 18 augustus

Al Pacino (links) en Robert De Niro in ‘Heat’ van Michael Mann.

This Is Pop

Canvas, 20.10 uur

Protestliedjes waren er al tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog en de crisis van de jaren dertig, maar het muzikale genre nam pas een grote vlucht in de jaren zestig. De opkomst van de burgerrechten- en hippiebeweging was een vruchtbare bodem voor songwriters en vertolkers als Bob Dylan, Joan Baez en Phil Ochs. De muziekdocumentaireserie This is Pop gaat deze week op zoek naar de wortels van de protestsong en laat zien hoe de traditie in leven wordt gehouden. Met bijdragen van onder anderen Chuck D (Public Enemy), Hozier, Arlo Guthrie en Billy Bragg.

3 op reis

NPO 3, 20.17 uur

Het programma 3 op reis is voortaan te zien op de vrijdagavond, met naast de bekende presentatoren ook enkele nieuwe gezichten. Het vaste 3 op reis-team van Chris Zegers, Nienke de la Rive Box, Dzifa Kusenuh en Jennifer Hoffman wordt weer versterkt door Jurre Geluk, Sahil Amar Aïssa en Freddy Tratlehner, en ze verwelkomen het nieuwe duo Tim Runia en Niek Mulder. Deze jeugdvrienden en ervaren reisvloggers gaan dit seizoen op reis door Ecuador. De aftrap is echter voor Chris Zegers, die op bezoek is op het eiland Flores, onderdeel van de Azoren.

Gone Girl

Net 5, 20.30 uur

(Thriller, David Fincher, 2014) De geest van Hitchcock waart rond in Gone Girl, de ambitieuze tiende film van David Fincher (Fight Club), naar de gelijknamige bestseller uit 2012 van Gillian Flynn. Nick Dunne (Ben Affleck) geldt als hoofdverdachte van de verdwijning van zijn echtgenote Amy (Rosamund Pike), maar zegt van niets te weten. Ook het publiek moet in eerste instantie geloven in zijn onschuld. Dan krijgt de toeschouwer een voorsprong op het onderzoek: een klassiek middel dat dankzij een precies bouwwerk van tijdsprongetjes, voice-overs en plotwendingen blijft verrassen en overtuigen.

Rosamund Pike in ‘Gone Girl’ van David Fincher.

Louis Theroux Interviews…

NPO 3, 20.54 uur

Louis Theroux heeft zich vaak in niet-alledaagse situaties en gezelschappen gewaagd, maar niet op zo’n extreme manier als de man die hij deze week interviewt. Theroux ontmoet avonturier, voormalig SAS-soldaat en programmamaker Bear Grylls op diens privé-eiland. De interviewer probeert door te dringen tot de mens achter het taaie imago, en praat met Grylls over zijn jeugd en ervaringen op kostschool. Samen bezoeken de mannen de scouting in Zuid-Londen, een trainingskamp voor reservisten en Bear Grylls’ eigen Gone Wild-avonturenfestival in Cornwall.

The Real Peaky Blinders

BBC 2, 22.00 uur

De hitserie Peaky Blinders is na zes seizoenen ten einde, maar krijgt nog een bioscoopfilm als toegift. Het verhaal uit de koker van Steven Knight is zeer losjes gebaseerd op historische gebeurtenissen. De tweedelige documentaire The Real Peaky Blinders gaat op zoek naar de ware wortels van de bende uit Birmingham. Via krantenverhalen en rechtbankverslagen ontstaat een beeld van de bendeleden die vanaf 1860 hun geld verdienden in de gokhandel. Bendegeweld kwam in alle grote steden voor, maar de Peaky Blinders waren het beruchtst van allemaal.

Schneider vs. Bax

NPO 3, 22.55 uur

(Komedie, Alex van Warmerdam, 2015) De twee titelpersonages in de Nederlandse moeraswestern Schneider vs. Bax, gespeeld door regisseur-scenarist Van Warmerdam zelf en Tom Dewispelaere, zijn als huurmoordenaars verwikkeld in een strijd op leven en dood. De eerste leeft onder het mom van schrijver in een houten huisje aan een meer; de tweede doet zich tegenover zijn liefhebbende vrouw en twee dochtertjes voor als installatie-reparateur. Het hart van de film bestaat uit het fantastische, door Van Warmerdams vaste cameraman Tom Erisman gefilmde geweerduel tussen de twee mannen.

Alex van Warmerdam in ‘Schneider vs. Bax’ van Alex van Warmerdam.

Heat

BBC 1, 00.10 uur

(Misdaad, Michael Mann, 1995) Hoewel beide acteurs al te zien waren in The Godfather Part II, speelden Robert De Niro en Al Pacino pas in deze thriller voor het eerst samen in één scène. Hier zijn ze elkaars tegenpolen en gelijken: De Niro een dief die een grote overval pleegt, Pacino de politieman die op hem jaagt. Regisseur Mann gaf hun personages veel diepgang, wat allerminst ten koste gaat van de fantastische beeldvoering en actiescènes. Een hommage aan woestijnstad Los Angeles, een studie in eenzaamheid, een compositie in honderden tinten blauw, Heat is het allemaal. Een film om herhaaldelijk te kijken, ook dat: zelfs de kleinste details zijn de aandacht waard.