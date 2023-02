De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 17 februari

Joanna Kulig en Tomasz Kot in ‘Cold War’ van Pawel Pawlikowski.

Flikken Maastricht

NPO 1, 20.33 uur

Het vorige seizoen van Flikken Maastricht eindigde met een zinderende cliffhanger, waarin rechercheur Eva van Dongen (Angela Schijf) en crimineel Eddie Wijnberg (Tygo Gernandt) met getrokken wapens tegenover elkaar stonden. Ondertussen zat Eva’s collega Floris Wolfs (Victor Reinier) door Eddies streken in de gevangenis. Vandaag zien de fans hoe het verder gaat, want de komende dertien weken is het weer ‘Flikken Friday’. De populaire serie speelt dit keer deels aan de andere kant van de grens in de Ardennen. Een achttiende seizoen zit al in de planning.

De geknipte gast

NPO 2, 21.01 uur

De eerste gast in het nieuwe seizoen van De geknipte gast is een bekend gezicht uit talkshows, quizzen en spelprogramma’s. Bart Chabot betreurt dat een beetje, omdat zijn schrijverschap hierdoor naar de achtergrond is verdwenen. Toen hij vijf jaar geleden met ernstige hartklachten in het ziekenhuis belandde, maakte Chabot met zichzelf een afspraak: als hij het zou overleven, zou hij niet langer zijn leven verkwanselen aan tv- en theateroptredens, maar zich toeleggen op het schrijven. Aldus geschiedde, maar voor Özcan Akyol maakt Chabot een uitzondering.

Doubt

Canvas, 21.30 uur

(Drama, John Patrick Shanley, 2008) Philip Seymour Hoffman schittert naast een eveneens ijzersterke Meryl Streep in deze fraaie verfilming van John Patrick Shanleys eigen, met een Pulitzer en Tony Award bekroonde toneelstuk. Beide acteurs ontvingen voor hun vertolking een Oscarnominatie: Hoffman voor zijn van seksueel misbruik verdachte geestelijke en Streep als zuster wier voorgevoel haar niet bedriegt. De eerste legt namelijk een opvallende interesse aan de dag voor de enige Afro-Amerikaanse schooljongen op een katholieke school. Het is 1964, wat verklaart waarom de vermoede daden niet bij naam worden genoemd.

Meryl Streep en Philip Seymour Hoffman in ‘Doubt’ van John Patrick Shanley.

Van krot tot Vinex: 100 jaar wonen

NPO 2, 22.21 uur

Net als nu had Nederland na de Tweede Wereldoorlog een enorm tekort aan woningen. Het land lag deels in puin en er kwam een grote stroom immigranten uit voormalig Nederlands-Indië. Er moest dus gebouwd worden, en dat gebeurde dan ook op grote schaal. In Van krot tot Vinex: 100 jaar wonen is Mariëlle Tweebeeke deze week in Zwolle, waarin in 1962 de miljoenste naoorlogse woning van Nederland werd opgeleverd. Onder minister Pieter Bogaers werd het bouwtempo daarna nog eens dusdanig opgevoerd dat er meer dan honderdduizend woningen per jaar bijkwamen.

Of ik gek ben

NPO 3, 22.33 uur

(Drama, Frank Lammers, 2016) De jonge kunstenaar Benjamin zit onschuldig vast in de tbs-kliniek, denkt hij zelf. Het deels via crowdfunding gefinancierde Of ik gek ben gaat werken als het een thriller wordt. Zit Benjamin écht onschuldig vast of speelt zijn geheugen spelletjes met hem? Frank Lammers onthult het in zijn speelfilmregiedebuut beetje bij beetje. Dat doet hij in flashbacks, die net zo goed herinneringen aan een episch feest zouden kunnen zijn. Drugs, gekte, seks, kunst of een delirium: in Of ik gek ben lopen ze slim in elkaar over.

Matteo van der Grijn (links) en Mike Weerts in ‘Of ik gek ben’ van Frank Lammers.

The Responder

NPO 2, 23.21 uur

Agent Chris Carson draait nachtdiensten bij de politie in Liverpool en moet het hoofd bieden aan de vreselijkste situaties. Het werk trekt een zware wissel op Carsons huwelijk en mentale gezondheid. Als hij zich ontfermt over een jonge drugsverslaafde, vragen zijn wantrouwende collega’s zich af wat zijn bedoelingen zijn. In de nieuwe vijfdelige dramaserie The Responder wordt de hoofdrol gespeeld door Martin Freeman. Scenarist Tony Schumacher baseerde het scenario op zijn eigen ervaringen als agent en schreef de serie met Freeman in het achterhoofd.

Cold War

NPO 2, 00.24 uur

(Drama, Pawel Pawlikowski, 2018) Cold War vertelt niet het hele verhaal van Wiktor en Zula, de twee Poolse geliefden die elkaar in 1949 ontmoeten en in de jaren erna steeds weer van elkaar afdrijven en bij elkaar terugkeren. Dat is ook niet nodig. Cold War (bekroond met de prijs voor beste regie op het filmfestival van Cannes) is een film die oneindig veel meer vertelt dan er gezegd wordt, rond twee mensen die wel bij elkaar horen, maar niet bij elkaar passen. Regisseur Pawlikowski (Ida) geeft de film de weemoed van het onvermijdelijke. De zwart-witfotografie is fabelachtig mooi, Tomasz Kot en Joanna Kulig zijn perfect als liefdeskoppel.