De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 16 juni

Gene Hackman in ‘The French Connection’ van William Friedkin.

The Post

Net 5, 20.30 uur

(Drama, Steven Spielberg, 2017) Het is 1971 en The Washington Post heeft de Pentagon Papers in handen, waaruit blijkt dat de Amerikaanse overheid haar burgers jarenlang stelselmatig voorloog over de Vietnamoorlog. Welke risico’s loopt een krant die openlijk de confrontatie met de zittende macht aangaat? The Post is een fijne, ijzersterk gespeelde krantenfilm, door Spielberg gemaakt om het belang van goede journalistiek in het Trump-tijdperk te illustreren. Alle vertrouwde genre-ingrediënten zitten erin, van voortrazende drukpersen tot journalisten die fervent zitten te tikken aan slordige bureaus.

Tom Hanks en Meryl Streep in ‘The Post’ van Steven Spielberg.

Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen

NPO 2, 20.32 uur

In Van Bahia tot Brooklyn verkent Nina Jurna de smeltkroes van de Caribische samenleving en de rol die kolonialisme en slavernij hebben gespeeld in de Caribische cultuur. Deze week is ze in Suriname, waar ze onderzoekt hoe het is gesteld met de oorspronkelijke bewoners van het gebied, zoals de Kaliña en Lokono. In het hedendaagse Suriname zijn dit gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, van wie de rechten vaak worden geschonden. Jurna wil weten welke rol het kolonialisme hierin heeft gespeeld. Ook gaat ze op zoek naar de plantage van een verre voorouder.

Classic Albums: The Who Sell Out

NPO 3, 21.09 uur

Met hun derde album uit 1967 wilde de band The Who na het Verenigd Koninkrijk ook Amerika veroveren. De plaat werd The Who Sell Out gedoopt en had een opmerkelijk concept: de nummers werden afgewisseld met nepreclames en jingles van het fictieve piratenstation Radio London. Meer dan vijftig jaar later klinkt het baanbrekende album met nummers als I Can See for Miles, Tattoo en Relax nog steeds even fris als in de sixties. In een documentaire blikken bandleden Roger Daltrey en Pete Townshend terug op de totstandkoming van de bijzondere plaat.

Roofkunst

NPO 2, 22.17 uur

Musée du quai Branly in Parijs, in 2006 opgericht door toenmalig president Jacques Chirac, heeft een prachtige collectie Afrikaanse kunst. Helaas zijn de sculpturen en kunstschatten in veel gevallen geplunderd uit landen als Nigeria, Congo en Benin. De huidige Franse president Emmanuel Macron vond dat het gestolen spul terug moest naar de landen waar het vandaan komt. In Roofkunst vertelt Erik Dijkstra dat er al 26 objecten zijn teruggegeven aan Benin. Ook staat hij stil bij een bijzonder beeld van de god Gou, dat voorlopig in het Louvre blijft.

Queen of Oz

BBC 1, 22.30 uur

Prinses Georgiana is reserve-troonopvolger en het zwarte schaap van de Britse koninklijke familie. Door haar neiging om uit de band te springen is ze regelmatig het middelpunt van schandaaltjes. Dan besluiten haar ouders om Georgiana naar Australië te sturen, zodat ze daar koningin kan worden. Komiek Catherine Tate speelt de hoofdrol in de nieuwe komedieserie Queen of Oz. Na toneel en stand-upcomedy kreeg Tate een eigen sketchshow op de BBC en een terugkerende rol in Doctor Who. In de bios was ze vorig jaar te zien in de zelfgeschreven comedy The Nan Movie.

The French Connection

BBC 2, 00.05 uur

(Misdaad, William Friedkin, 1971) Met vijf Oscars bekroonde klassieke politiethriller over de onderschepping van een drugssmokkel vanuit Marseille door twee New Yorkse narcoticarechercheurs. Gebaseerd op het gelijknamige non-fictieboek van Robin Moore, door regisseur William Friedkin verfilmd met een scherp oog voor realisme. Het onderzoek naar de smokkel verloopt rommelig, op een manier die zelden in een film is te zien. En New York wordt schitterend smoezelig op beeld vastgelegd. Gene Hackman steelt ondertussen de show als de onaangenaam harde agent Jimmy ‘Popeye’ Doyle. De scène waarin hij de achtervolging inzet op een metro met een huurmoordenaar aan boord, geldt als een van de beste achtervolgingsscènes in de filmgeschiedenis.

De Nieuwe Wereld

NPO 2, 00.08 uur

(Drama, Jaap van Heusden, 2013) Mooi, meermaals bekroond drama over de voorzichtige liefde tussen een schoonmaker in het asielzoekerscentrum bij Schiphol en een net gearriveerde Afrikaanse asielzoeker. Zij (Bianca Krijgsman) is een cynische alleenstaande moeder, hij (Issaka Sawadogo) een optimist die zich door haar houding niet van de wijs laat brengen. Regisseur Jaap van Heusden (In Blue, De man uit Rome) slaagt er net als in Win/Win (zijn film over de Zuidas tijdens de kredietcrisis uit 2010) uitstekend in de kille wereld achter instituties bloot te leggen en in beeld te vangen.