De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 14 juli

Willeke van Ammelrooy en Huub Stapel in ‘De lift’ van Dick Maas.

Proms 2023

BBC 2, 20.00 uur

In de Royal Albert Hall in hartje Londen begint vanavond de Proms, het muziekfestival met acht weken van optredens en concerten door de grootste namen uit de klassieke-muziekwereld. De Proms 2023 wordt afgetrapt met een uitvoering van het symfonische gedicht Finlandia van Sibelius, de wereldpremière van het nieuwe werk Let There Be Light van de Oekraïense componist Bohdana Frolyak en een uitvoering van het pianoconcert van Grieg door Paul Lewis. Deze pianovirtuoos is volgende maand ook de hoofdgast op het Prinsengrachtconcert in Amsterdam.

Amsterdamned / De lift

RTL 7, 20.25 / 22.40 uur

(Thriller / horror, Dick Maas, 1988 / 1983) Twee voltreffers van Dick Maas. In Amsterdamned houdt een psychopathische duiker huis in de Amsterdamse grachten. Een slimme rechercheur (Huub Stapel) bindt de strijd met hem aan. Vanavond gevolgd door het nog veel betere De lift, nu met Stapel als de argeloze monteur die samen met een journalist (Willeke van Ammelrooy) ontdekt dat een te repareren lift een geheel eigen, kwaadaardig leven leidt. De lift toont duidelijk de invloed van Amerikaanse genremeesters John Carpenter en Dario Argento, bij wie sfeer en autonome gruwelmomenten eerder tellen dan logica en een hecht doortimmerde plot. Het expressionistische kleurgebruik doet sterk denken aan Argento’s horrorfilms, Maas’ zelf gecomponeerde synthesizersoundtrack is typisch Carpenteriaanse, duistere minimalisme.

Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen

NPO 2, 20.26 uur

In zijn Redemption Song roept reggae-artiest Bob Marley op tot een bevrijding van mentale slavernij. Nina Jurna gaat op zoek naar de betekenis van die uitspraak in Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen. In Jamaica onderzoekt ze de relatie tussen het Caribische land en zijn voormalige kolonisator Groot-Brittannië, waarmee het via het Gemenebest nog steeds is verbonden. De marrons – nazaten van de slaven die zich hebben vrijgevochten – hebben er hun eigen gemeenschap. Jurna ontmoet hun leider en nationale held Gloria Simms, alias Mamma G.

Romancing The Stone / The Jewel of the Nile

Net 5, 20.30 uur / 22.40 uur

(Avontuur, Robert Zemeckis/ Lewis Teague, 1984/1985) Fijn om Romancing the Stone en het vervolg The Jewel of the Nile achter elkaar te kunnen kijken. Het blijft heerlijk zorgeloos actievermaak, deze double bill met het ruziënde duo Michael Douglas en Kathleen Turner, respectievelijk als een tikje te stoere avonturier en tikje te hese romanschrijfster. Het verhaal is iets ingewikkelds met een schatkaart en een schurk (Danny DeVito), maar minstens zo belangrijk is de romantische strijd tussen de twee die in deel één leidt tot een huwelijk, waarna deel twee begint na afloop van de wittebroodsweken.

Michael Douglas en Kathleen Turner in ‘Romancing the Stone’ van Robert Zemeckis.

This Is Pop

Canvas, 20.35 uur

Bij Zweedse popmuziek denken de meeste mensen al snel aan Abba; een tweede Zweedse band of artiest noemen is niet zo makkelijk. Toch speelt het land een onverwacht grote rol in de hedendaagse internationale popindustrie. De documentaireserie This Is Pop vertelt deze week hoe Zweedse componisten en songwriters zich vanaf de jaren negentig ontwikkelden tot ware hitfabrieken, die aan de lopende band pakkende nummers leveren voor beroemde namen als Britney Spears, The Backstreet Boys, Pink, Katy Perry, Taylor Swift en de hipste K-pop formaties.

The Trouble with KanYe

NPO 3, 21.07 uur

Toen Kanye West vorig jaar op de Paris Fashion Week verscheen in een T-shirt met opschrift ‘White Lives Matter’ deed dat wenkbrauwen fronsen. Kort daarna volgde de druppel die de emmer deed overlopen: een reeks antisemitische opmerkingen op sociale media, waar de muziekartiest tientallen miljoenen volgers heeft. Wests uitleg in een reeks interviews maakte het er niet beter op. Zakenrelaties keerden hem de rug toe. In de documentaire The Trouble with KanYe onderzoekt Mobeen Azhar hoe een van Amerika’s grootste sterren zich ontpopte tot een haatzaaier en antisemiet.

Boy 7

NPO 3, 23.29 uur

(Sciencefiction, Lourens Blok, 2015) Nederlandse sf-films zijn dun gezaaid. Alleen al daarom is het aardig dat Lourens Blok met Boy 7 een echte genrefilm heeft afgeleverd. Het in de toekomst spelende verhaal, over een jongen met geheugenverlies (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) die ontdekt dat hij de spil is van een op totale controle gericht overheidscomplot, wordt vlot verteld. Wat ook opvalt aan deze verfilming van Mirjam Mous’ jongerenroman, is het treffende gebruik van de Hongaarse locaties, dat actuele thema’s als privacyschending voorziet van een passende, kille Oostblok-look.