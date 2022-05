De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 13 mei

David Franco en Aubrey Plaza in The Little Hours.

Louis Theroux: Dark States

NPO 3, 20.25 uur

De Brits-Amerikaanse documentairemaker Louis Theroux bezoekt in het drieluik Dark States steden die kampen met een humanitaire crisis: heroïneverslaving, vrouwenhandel of moord. In ‘Heroin Town’, de eerste aflevering, bezoekt hij de stad Huntington in West-Virginia. Aldaar heerst in de Appalachen-gemeenschap een heroïne-epidemie, die is aangewakkerd door een gebrek aan pijnstillers. Theroux volgt de hulpdiensten en praat met gebruikers die proberen hun leven op de rails te houden.

The Little Hours

SBS 9, 20.30 uur

(Komedie, Jeff Baena, 2017) Vrolijke zwarte komedie uit de onafhankelijke Amerikaanse cinema, naar enkele verhalen uit Boccaccio’s klassieke verhalenbundel de Decamerone. The Little Hours speelt zich af in het Italië van de 14de eeuw, maar de acteurs (onder wie John C. Reilly, Alison Brie en Aubrey Plaza) gedragen zich en praten als mensen van nu. Hofknaap Massetto (Dave Franco) heeft het gedaan met de vrouw van zijn heer, en denkt dat het een goed plan is om als doofstomme tuinman te schuilen in een klooster vol geile nonnen. Hekserijen en ontvoeringen doen ook nog mee in dit goed ontvangen blijspel, waarvan de opnamen plaatsvonden in Toscane.

Social Media Murders

NPO 3, 21.32 uur

De documentaireserie Social Media Murders onderzoekt de komende weken drie gevallen van moord waarbij de dader en het slachtoffer met elkaar in contact kwamen op sociale media. In het geval van twintiger Molly McLaren was dat het populaire Tinder. McLaren leerde via dit datingplatform Joshua Simpson kennen, met wie ze een relatie begon. Toen ze de relatie beëindigde bleef Simpson haar stalken, wat al snel totaal ontspoorde. In de serie vertellen vrienden en familie over de zaak en krijgt het slachtoffer een stem via haar uitingen op sociale media.

Inclusief Rutger

NPO 2, 22.18 uur

Is er in de inclusieve samenleving nog plek voor een van privilege druipende witte man als Rutger Castricum? In zijn nieuwe vierdelige reportageprogramma Inclusief Rutger gaat Castricum in gesprek met woke Nederland en met tegenstanders die zich verzetten tegen elke wijziging van de status quo. De presentator steekt zijn licht op in de wereld van de politiek, de sport, de cultuursector en de media, en spreekt met bekende insiders als politicus Tunahan Kuzu, voetbaltrainer Henk ten Cate, cabaretier Freek de Jonge en NOS-hoofdredacteur Marcel Gerlauff.

Trapped

Canvas, 23.05 uur

Nadat de IJslandse misdaadserie Trapped (Ófaerd) een internationaal succes werd, keerde de cast terug in een tweede seizoen, dat op Canvas van start gaat. Andri Ólafsson is doorgestroomd naar de recherche in Reykjavik, waar hij de leiding krijgt over een spraakmakende zaak. Op de trappen van het parlementsgebouw heeft een man zichzelf en de minister van Industrie in brand gestoken. Ólafsson vermoedt een verband met rechtsextremisten. Het onderzoek voert hem naar het platteland, waar boeren en milieubeschermers botsen met buitenlandse bedrijven.

King Arthur

Net 5, 23.35 uur

(Avonturenfilm, Antoine Fuqua, 2004) De begintitels van King Arthur vermelden dat nu eindelijk het ware verhaal zal worden verteld over de legendarische leider die de Britten verenigde. Een claim die moeilijk waar te maken is: over koning Arthur zijn nu eenmaal weinig feiten bekend. De film doet vooral een poging de duistere Middeleeuwen om te toveren tot een strijdtoneel voor veldslagen tussen dappere mannen die heel modern vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. De definitieve Arthur-film is het niet, maar de actiescènes zijn fraai en de sterrencast is imposant.

Keira Knightley en Clive Owen in King Arthur.

Colette

NPO 2, 00.03 uur

(Drama, Wash Westmoreland, 2018) Ze waren allebei hun tijd vooruit, de Franse schrijvers Sidonie-Gabrielle Colette en Henry ‘Willy’ Gauthier-Villars. Zij doorbrak taboes met haar voorkeur voor mannenkleding en haar biseksuele affaires, hij had een neus voor moderne marketingtechnieken. Ze trouwden in 1893 en Colette, zoals ze bekend zou worden, werd door Willy tot schrijven aangezet. Colette is, meer nog dan een biopic, een portret van een huwelijk. Tussen Willy (Dominic West) en Colette (Keira Knightley) is het vuurwerk. West en Knightley schetsen knap twee veelkleurige personages.