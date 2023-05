De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 12 mei

Vincent Cassel (links) en Reda Kateb in ‘Hors normes’ van Olivier Nakache en Éric Toledano. Beeld VRT

Het onbekende

RTL 4, 20.00 uur

Met de nieuwe spelshow Het onbekende hopen de bedenkers van de internationale succesformule De verraders opnieuw een hit in handen te hebben. RTL 4 krijgt vandaag de primeur. In Het onbekende gaan veertien deelnemers, van wie er zeven in meer of mindere mate bekend zijn, met elkaar de strijd aan. In de natuur van Slovenië is het de bedoeling dat ze in zo kort mogelijke tijd een eindpunt bereiken, waarbij ze onderweg steeds moeten kiezen: gaan ze voor het bekende of het onbekende? Renze Klamer leidt als presentator de wedstrijd in goede banen.

MUZIEK

Eurovision: Everyone’s a Winner

BBC 1, 20.30 uur

In het Verenigd Koninkrijk wordt traditioneel wat schamper gedaan over het Eurovisiesongfestival, maar toch loopt het land elk jaar warm voor het kleurrijke, uitbundige en bizarre spektakel. Zeker nu de liedjeswedstrijd op eigen bodem wordt gehouden. In Eurovision: Everyone’s a Winner komen nu eens niet de winnaars van eerdere edities voorbij. Samen met een panel van Songfestivalfans (met onder meer Claire Sweeney, Scott Mills en Paddy O’Connell) presenteert Fleur East twintig nummers die niet bovenaan eindigden, maar toch een grote hit werden.

Searching

Net 5, 20.30 uur

(Thriller, Aneesh Chaganty, 2018) Vergezocht maar vernuftig, deze thriller waarin weduwnaar David (John Cho) de vermissing van dochter Margot (Michelle La) uitpluist, terwijl wij als toeschouwer alles uitsluitend via zijn computer- en smartphonescherm volgen. Dat concept wordt gaandeweg ongeloofwaardiger en geforceerder, en toch heeft de film, als commentaar op de overgedigitaliseerde samenleving, én als thriller, absoluut zijn sterke momenten. Chaganty laat in zijn regiedebuut knap zien hoe de relatie tussen David en Margot met de jaren verandert, louter via beelden van homevideo’s, chats en appjes, in soms buitengewoon effectieve, griezelige scènes.

John Cho in ‘Searching’ van Aneesh Chaganty.

CULTUUR

Hidden Treasures of the National Trust

BBC 2, 22.00 uur

De National Trust is een Britse stichting die je kunt omschrijven als een kruising tussen Monumentenzorg en Natuurmonumenten. De organisatie wordt betaald uit lidmaatschappen en donaties en bekommert zich om historische gebouwen, archeologisch erfgoed en natuurschoon. De nieuwe serie Hidden Treasures of the National Trust volgt de curatoren, experts en vrijwilligers van de stichting. De eerste aflevering neemt een kijkje in het 16de-eeuwse Hardwick Hall in Derbyshire, de fraaie tuinen van Biddulph Grange en de bibliotheek van Belton House.

GESCHIEDENIS

Vergeten helden

NPO 2, 22.17 uur

In de Tweede Wereldoorlog speelden mensen uit de toenmalige koloniën een rol in het verzet die lange tijd onderbelicht is gebleven. Deze week staat Jörgen Tjon in Vergeten helden stil bij drie verzetsstrijders uit Nederlands-Indië. De pacifist Anda Kerkhoven sloot zich aan bij verzetsploeg Groep-De Groot, waarvoor ze vervalsingen maakte en als koerier werkte. Vakbondsman Slamet Faiman hielp mensen die moesten onderduiken, en Djajeng Pratomo belandde wegens zijn verzetsdaden via Kamp Vught in concentratiekamp Dachau, maar wist de oorlog te overleven.

Buried

Eén, 22.45 uur

(Thriller, Rodrigo Cortés, 2010) Meesterstuk in het ‘levend begraven’-genre. Wakker worden in een doodskist: het overkomt Paul Conroy, een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur die in Irak werkt. Zijn konvooi werd overvallen en nu ligt hij onder de grond. Wat zich in de daaropvolgende 94 minuten ontspint is, ook voor wie niet claustrofobisch is aangelegd, bloedstollend. Hoofdrolspeler Ryan Reynolds voldoet prima; ook de opmerkelijk dynamische cameravoering en effectieve natuurlijke belichting (zaklamp, aansteker) dragen sterk bij aan het overbrengen van de fysieke sensatie: ook de kijker zit klem in de kist.

Ryan Reynolds in ‘Buried’ van Rodrigo Cortés. Beeld Kaj Ek001

Hors normes

NPO 2, 00.01 uur

(Komedie, Olivier Nakache en Éric Toledano, 2019) Bruno (Vincent Cassel) en Malik (Reda Kateb) leiden een organisatie die je zou kunnen omschrijven als het afvoerputje van de Franse geestelijke gezondheidszorg. Patiënten die elders om uiteenlopende redenen niet welkom zijn, kunnen alleen nog terecht bij hen. ‘Ik bedenk wel iets’, is Bruno’s ad-hocmotto als zich weer eens een probleem aandient. In een wereld vol regels en protocollen wordt hier in chaos gewerkt, vanuit het hart. Deze rake variatie in het oeuvre van feelgoodduo Nakache en Toledano (Intouchables) is bovenal een charmant pleidooi voor het bestaansrecht van organisaties als die van Bruno en Malik, vol aandoenlijke scènes waarin de patiënten de show stelen.