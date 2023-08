De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 11 augustus

Tom Cruise in ‘Eyes Wide Shut’ van Stanley Kubrick.

This Is Pop

Canvas, 20.10 uur

In de jaren vijftig en zestig ontstond in een pand aan Broadway in New York een gemeenschap van getalenteerde songwriters. Namen als Carole King en Burt Bacharach schreven een gestage stroom van hits voor talloze artiesten uit die periode. This Is Pop verkent deze week de Brill Building-sound aan de hand van vier grote hits: Oh! Carol van Neil Sedaka, Will You Still Love Me Tomorrow van The Shirelles, The Leader of the Pack van The Shangri-Las en Sugar Sugar van The Archies. Met bijdragen van Andy Kim, Steven Van Zandt en producer Linda Perry.

Eyes Wide Shut

Net 5, 20.30 uur

(Drama, Stanley Kubrick, 1999) Parel die rond de release niet door iedereen op waarde werd geschat, maar inmiddels volledig is doorgelicht en nog altijd na elke kijkbeurt beter lijkt te worden. De film begint met een bekentenis die arts Bill Harford (Tom Cruise) volledig van slag brengt. Zijn echtgenote (Nicole Kidman, destijds ook in het echte leven de vrouw van Cruise) vertelt dat ze fantaseert over een knappe marineofficier en dat is te veel voor de dokter, die zich onderdompelt in een schijnbaar eindeloze zwerftocht door nachtelijk New York. Cruise lijkt een slaapwandelaar, de decors zijn spookachtig leeg, en de film laat zich nog het best interpreteren als een droom.

Vera

VRT, 20.55 uur

Rechercheur Vera Stanhope (Brenda Blethyn) heeft nog geen tijd om met pensioen te gaan. Deze week onderzoekt ze de dood van Jim Tullman. Deze lokale aannemer is dood aangetroffen op de trappen van een monument. Daar had hij een ontmoeting met een onbekende, de vermoedelijke dader. Verdacht is dat Tullman de volgende dag had moeten getuigen in een rechtszaak tegen een jonge geweldpleger. Vera vermoedt dat er een verband is tussen de moord en het proces. Daarnaast ziet de altijd opmerkzame speurder ook dat haar collega Aiden Healy thuis met relatieproblemen kampt.

Danny and the Americans

NPO 2, 21.08 uur

Zo’n 70 procent van de Aziatische Amerikanen ervaart racisme. Tijdens de coronapandemie nam het aantal racistische incidenten tegen mensen met een Aziatische achtergrond in de Verenigde Staten schrikbarend toe, een trend die werd aangewakkerd door een president die het virus regelmatig ‘de Chinese griep’ noemde. Die anti-Chinese stemming in de VS is gebleven. Deze week onderzoekt Danny Ghosen in Danny and the Americans waarom de Aziatische Amerikanen de snelst groeiende groep wapenbezitters vormen. De minderheidsgroep voelt zich onveilig en zoekt een oplossing.

De zaak Schaap: fraude bij de landsadvocaat

NPO 2, 22.07 uur

In de tweede aflevering van De zaak Schaap: fraude bij de landsadvocaat onderzoekt de documentaireserie hoe notaris Frank Oranje jarenlang ongemerkt geld kon verduisteren bij advocatenkantoor Pels Rijcken. Oranje gebruikte hiervoor een zogeheten derdengeldenrekening, waarop geld van klanten werd geparkeerd. Met valse papieren sluisde Oranje geld van deze rekening door naar stichtingen die onder zijn beheer stonden. De methode was brutaal en eenvoudig, maar zeer effectief. Voordat hij tegen de lamp liep, wist Oranje zo’n 17 miljoen euro te verduisteren.

Knielen op een bed violen

NPO 2, 23.32 uur

(Drama, Ben Sombogaart, 2016) De verfilming van Jan Siebelinks bestseller is een wat overvol symbolisch drama. Als God aan de hoofdpersoon (Barry Atsma) verschijnt, gaat die op de knieën, vliegt er een zwerm spreeuwen voorbij en verschijnt er een bak licht aan de hemel. Desondanks houdt regisseur Ben Sombogaart (die eerder met De tweeling een proeve van bekwaamheid aflegde) het hoofd boven water, ook door veel aandacht voor het vrouwelijk perspectief, mooi vertolkt door de almaar radelozer wordende Noortje Herlaar.

Noortje Herlaar en Barry Atsma in ‘Knielen op een bed violen’ van Ben Sombogaart.

Little Children

Net 5, 23.40 uur

(Drama, Todd Field, 2006) Inmiddels lijkt Little Children vooral de film die Todd Field zeventien jaar vóór zijn meesterwerk Tár maakte, maar probeert u dit voortreffelijk gespeelde suburbdrama liever op zijn eigen waarde te schatten. De jonge moeder Sarah (Kate Winslet) verhuist met haar man en kind naar een veel te rustige voorstad. Sarah, afgestudeerd maar nu zonder werk, is daarvan duidelijk het slachtoffer. In het stadje ligt de verstikking op de loer, maar ook de verleiding, in de vorm van de aantrekkelijke jonge vader Brad (Patrick Wilson). Naar een roman van Tom Perrotta.