De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 1 september

Kristen Stewart in ‘Spencer’ van Pablo Larraín.

Dragon’s Den

NPO 1, 21.20 uur

Ondernemers met een goed idee krijgen vanaf vandaag weer de kans hun plan te pitchen aan een panel van succesvolle zakenmensen. Jort Kelder presenteert een nieuw seizoen van Dragon’s Den, het programma dat vorig jaar naar Viaplay verhuisde, maar door de malaise bij die streamingdienst mocht terugkeren naar omroep WNL. Panelleden Pieter Schoen, Elske Doets, Bas Witvoet, Manon van Essen en Olaf Kok buigen zich over een plan voor prikkelende stadstours, een barbecue-schoonmaakbedrijf en een winkel die pindakaas naar een hoger plan moet tillen.

Shadowland

NPO 3, 21.51 uur

Mede door de coronacrisis is het geloof in complottheorieën de laatste jaren toegenomen. De Amerikaanse serie Shadowland neemt enkele verontrustende complotkronkels onder de loep. De eerste aflevering vertelt hoe restauranthouder Pauline Bauer werd meegesleurd in het gedachtengoed van extreemrechtse complotdenkers en in 2021 het Capitool bestormde. Podcasters Zach Vorhies en Maryam Henein denken dat Google en Facebook de loopjongens zijn van een elite die streeft naar een nieuwe wereldorde. Door hun ideeën raakten ze vervreemd van vrienden en familie.

Spencer

Canvas, 21.35 uur

(Drama, Pablo Larraín, 2021) Spencer is ‘een fabel gebaseerd op een waargebeurde tragedie’, zo valt te lezen voor de film begint. En misschien is dat wel de enige manier om het verhaal van Diana Spencer echt te kunnen vertellen. Een van de slimme aspecten van Spencer is dat regisseur Larraín van meet af aan duidelijk maakt dat fantasie en werkelijkheid hier door elkaar lopen. Net als in zijn eerdere biopics over Pablo Neruda (Neruda) en Jackie Kennedy (Jackie) ambieert de filmmaker een karakterstudie die de feitelijkheden overstijgt. Dit is een antisprookje, gesitueerd tijdens de dagen rond kerstmis 1991. Larraín en Diana-vertolker Kristen Stewart maken er een gothic kerstnachtmerrie van.

Indonesia roept!

NPO 2, 22.08 uur

Hans Goedkoop was jarenlang het gezicht van geschiedenismagazine Andere tijden. In de nieuwe serie Indonesië roept! duikt hij in de geschiedenis van zijn eigen familie, en specifiek die van zijn grootvader Rein van Langen. Deze was een hoge officier in het Nederlandse koloniale leger en speelde een rol in de omstreden onderdrukking van de Indonesische vrijheidsstrijd. In de eerste aflevering draait Goedkoop de klok terug naar 1900 om op zoek te gaan naar de wortels van de strijd tussen de Nederlandse kolonisator en de lokale bevolking.

Mid90s

NPO 3, 23.03 uur

(Komedie, Jonah Hill, 2018) Naast zijn woorden vertelt óók de glimlach van de 13-jarige Stevie (acteerrevelatie Sunny Suljic) hoe hij zijn stappen naar een nieuwe levensfase beleeft. In dit speelse, sfeervolle regiedebuut van steracteur Jonah Hill begint het met een glunderende blik. Hill filmt zijn jonge held met een indrukwekkend gevoel voor detail. Mid90s is een film over hiërarchie, bewijsdrang en sociale codes, maar ook over bewonderen, vriendschap en het zoeken naar een veilige plek voor zelfontplooiing. Knap is vooral hoe de clichés van het volwassenwordingsgenre worden omzeild, zonder voorgebakken plot.

Lucas Hedges en Sunny Suljic in ‘Mid90s’ van Jonah Hill.

Hotel Portofino

NPO 2, 23.07 uur

Het Britse kostuumdrama Hotel Portofino keert terug met een tweede seizoen over het wel en wee van de familie Ainsworth en hun luxe hotel aan de Italiaanse Rivièra van de jaren twintig. Bella Ainsworth (Natascha McElhone) geniet van de vrijheid nu haar schimmige echtgenoot Cecil (Mark Umbers) een poosje in Engeland zit. Ze heeft plannen om haar hotel uit te breiden met een spa, maar moet eerst het financiële plaatje rond zien te krijgen. Ze krijgt bezoek van haar zoon Lucian (Oliver Dench), die door zijn vader tot een verstandshuwelijk wordt gedwongen.

Shoplifters

NPO 2, 00.08 uur

(Drama, Hirokazu Kore-eda, 2018) Daar staat ze, het hartverscheurend schattige meisje Yuri, eenzaam in een buitenwijk van Tokio. Te dun gekleed voor het winterse weer, voor straf buitengezet door haar ouders. Wat doe je dan, als toevallige passant? Delinquent en vader Osamu (Lily Franky) aarzelt niet: hij neemt Yuri mee naar de schamele woning waar hij en wat gezinsleden boven op elkaar leven. In zijn sublieme, met een Gouden Palm bekroonde drama toont de Japanse cineast Kore-eda hoe een houtje-touwtjegezin overleeft op de bodem van de samenleving, zonder vangnet.