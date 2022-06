De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 1 juli

Alfredo Castro (links) en Darío Grandinetti in Rojo van Benjamin Naishtat.

Herdenking slavernijverleden

NPO 1, 13.00 uur

In het Oosterpark in Amsterdam vindt vanmiddag de Nationale Herdenking Slavernijverleden plaats. Hiermee wordt herdacht dat er in 1863 een einde kwam aan de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen. Aansluitend vindt in het park het Keti Koti Festival plaats. De NOS doet rechtstreeks verslag van de toespraken en kranslegging, en presenteert ’s avonds (NPO 2, 19.05 uur) naast een terugblik op de herdenking ook een live-impressie van het Keti Koti Festival. Er zijn optredens van Black Harmony en reggaegroep Inner Circle.

Refolutie

NPO 3, 20.19 uur

In de tweede helft van Refolutie, een documentaire over jonge mensen die het reformatorische gedachtengoed omarmen en in leven houden, ontmoet Rutger Castricum de 24-jarige Corinda. Ze is onlangs getrouwd met Christian en heeft traditionele opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw in het huwelijk. Dat er ook gereformeerde vrouwen zijn die er anders over denken blijkt uit het verhaal van Adelinde en Hanna. De jonge studenten zijn actief in vrouwennetwerk Sapientia en vinden het hoog tijd dat vrouwen een grotere rol gaan spelen in de politiek.

Oases in de Oriënt

NPO 2, 20.32 uur

Kefah Allush arriveert in Azraq, een oase in Jordanië die al honderdduizenden jaren wordt bewoond en de enige bron van water is in een uitgestrekte woestijn. In Oases in de Oriënt ziet de presentator de rijke geschiedenis van deze bijzondere plek, waar in de loop der eeuwen kastelen en forten zijn gebouwd. Ook vandaag de dag is Azraq nog een belangrijke pleister- en ontmoetingsplaats voor mensen uit alle windstreken. Ook hier ziet Allush de impact van klimaatverandering. Azraq dreigt op te drogen, met grote gevolgen voor de toekomst van de bewoners.

The Karate Kid / The Karate Kid, Part II

RTL 7, 20.30 uur / 23.10 uur

(Actie, John G. Avildsen, 1984/1986) De in 2017 overleden regisseur John G. Avildsen had niks met boksen, en ook niet met karate, maar regisseerde met Rocky (1976) en The Karate Kid twee van ’s werelds bekendste vechtsportfilms. Melodrama’s waarin de onderliggende partij tegen alle verwachting in het beste uit zichzelf haalt. Zoals de iele scholier Daniel (Ralph Macchio), die na wat karateles van zijn buurman Mr. Miyagi (Pat Morita) afrekent met de pesters van de foute dojo Cobra Kai. Ook het door Avildsen geregisseerde vervolg is vanavond te zien.

Ralph Macchio in The Karate Kid van John G. Avildsen. Beeld anp

Le jeu

Canvas, 21.10 uur

(Komedie, Fred Cavayé, 2018) Tijdens een gezellig bedoeld samenzijn besluit een stel vrienden om alle smartphones op tafel te leggen, zodat geen enkel geheim onbesproken blijft. Mocht u dit bekend in de oren klinken en toch nog nooit de Franse film Le jeu hebben gezien, dan kan dat kloppen: dit komische drama is een remake van Paolo Genoveses Italiaanse filmhuishit Perfetti sconosciuti (2016), die momenteel te boek staat als de meest herschapen film aller tijden. Liefst achttien maal werd het relaas overgedaan, waaronder vorig jaar ook in Nederland, met het vermakelijke Alles op tafel.

Het vriendengroepje uit Le jeu van Fred Cavayé.

From Southeast with Love

NPO 3, 22.04 uur

Vorige maand kwamen artiesten en bands uit Amsterdam-Zuidoost bijeen in het Concertgebouw. Op het concert From Southeast with Love, een viering van de verbinding van culturen en liefde voor muziek, lieten ze de muzikale rijkdom en veelzijdigheid van hun stadsdeel horen. De NTR presenteert vanavond een registratie met optredens van onder meer de Afro-Surinaamse groep Black Harmony, de Surinaamse band La Rouge en hiphopartiest Yung Nnelg. De presentatie wordt verzorgd door Soundos El Ahmadi en Défano Holwijn, en Edsilia Rombley is speciale gast.

Rojo

NPO 2, 00.07 uur

(Thriller, Benjamin Naishtat, 2018) Het Argentijnse Rojo speelt zich af vlak voor de staatsgreep van generaal Jorge Videla in 1976. Apathie en paranoia liggen al als een deken over het land, tot in de uithoeken toe. Hoofdrolspeler is de opportunistische advocaat Claudio (een elegant naargeestige rol van Darío Grandinetti), die zijn ziel gedurende de film stap voor stap uitholt, alsof hij alvast warmloopt voor een rol tijdens Videla’s bloedige dictatuur. Claudio’s gemoedsrust wordt ook op de proef gesteld door de Chileense ­detective Sinclair (een smakelijk vileine Alfredo Castro, meer dan ooit ogend als Al Pacino’s spiegelbeeld), die zijn aandeel in een vermissing onderzoekt en als een gier boven hem cirkelt.