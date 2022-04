De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 1 april

Vincent van der Valk (links) en Bart Slegers in Gluckauf.

Flikken Maastricht

NPO 1, 20.33 uur

In de seizoensfinale van Flikken Maastricht ziet het er niet best uit voor Wolfs (Victor Reinier). Hij wordt aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van procureur-generaal Donkersloot en opgesloten tussen gevangenen die hem niet goed gezind zijn. Eva (Angela Schijf) heeft ondertussen de schuilplaats ontdekt van Eddie Wijnberg (Tygo Gernandt), de veroorzaker van alle ellende. Na dit zestiende seizoen van de populaire politieserie hoeven de fans niet te vrezen dat de koek op is: er zitten nog minstens twee seizoenen in de pijplijn.

Rose West: Born Evil?

NPO 3, 21.02 uur

De Britse Rose West werd in 1995 veroordeeld voor de moorden op tien jonge vrouwen, onder wie haar stiefdochter. Samen met haar man Fred West pleegde Rose de meeste moorden in hun huis in Glouchester, waar ze als prostituee haar klanten ontving. Vermoedelijk was Rose de drijvende kracht achter de sadistische en seksueel gemotiveerde misdaden. De documentaire Rose West: Born Evil? onderzoekt de daden van de tot levenslang veroordeelde seriemoordenaar aan de hand van haar levensverhaal en getuigenverslagen van kennissen en psychologen.

Senna

Arte, 21.45 uur

Documentaire van Asif Kapadia over Formule 1-coureur Ayrton Senna, de eerste van drie documentaires die de Engelsman heeft gemaakt over tragische helden (later volgden Amy en Diego Maradona). Senna is een meeslepend verslag van de carrière van de onstuimige Braziliaanse autocoureur, die in 1994 op 34-jarige leeftijd verongelukte op het circuit van San Marino en al voor die tijd in zijn thuisland een bijna goddelijke status had, die sindsdien zeker niet afgenomen is. Senna’s karakter en rijstijl krijgen tegenover de beheersing van zijn Franse tegenstander Alain Prost extra nadruk.

Prikkels

NPO 2, 22.19 uur

Het tweede zintuig dat Elisabeth van Nimwegen en Dirk de Bekker in Prikkels onder de loep nemen is ons gehoor. We kunnen van geluid genieten, maar het kan ons ook ergernis en stress opleveren. Op het stilste plekje van Nederland doet De Bekker een experiment om uit te vinden wat precies de invloed van geluid is op ons stresssysteem. Ondertussen ervaart Van Nimwegen de pijnstillende werking van geluid. Ook ontmoet ze iemand met misofonie, een neurologische aandoening waardoor gewone geluiden, zoals smakken en slikken, walging of woede kunnen opwekken.

Dolores Claiborne

Eén, 22.50 uur

(Misdaad, Taylor Hackford, 1995) Geslaagde Stephen King-verfilming met een fraaie hoofdrol van Kathy Bates. Zij speelt Dolores, de huishoudelijke hulp van een in de openingsscène stervende bejaarde, die geldt als belangrijkste moordverdachte. De politieman (Christopher Plummer) die de moord onderzoekt, onderzocht achttien jaar eerder de moord op haar echtgenoot, waarvan zij óók werd verdacht. Dolores Claiborne is een spannende, goed gespeelde, ijzersterk vertelde thriller én een fraai drama over een gezin dat door drank, armoede en kindermisbruik de afgrond in is gegleden.

Kathy Bates (links) en Jennifer Jason Leigh in Dolores Claiborne.

Gluckauf

NPO 3, 23.19 uur

(Drama, Remy van Heugten, 2015) Vroeger bewonderde Jeffrey de roekeloosheid van vader Lei. Inmiddels is Jeffrey 20 en ziet hij walgend hoe Lei, die werkloos is sinds de kolenmijnen werden gesloten, teert op de verkoop van gestolen prullen. Niet dat Jeffrey met zijn drugshandeltje een toonbeeld van maatschappelijk succes is, daar in naargeestig Zuid-Limburg. Met het in dialect gesproken Gluckauf keert regisseur Van Heugten terug naar zijn geboortegrond. Hij is zelf een soort mijnwerker: diep boort hij in de kapotte verstandhouding tussen de hoofdpersonages. Bart Slegers en Vincent van der Valk spelen vader en zoon als bonken ongenaakbaarheid, waar soms iets warms doorheen sijpelt. Onderscheiden met vier Gouden Kalveren: beste film, regie, scenario en camera.

Potiche

NPO 2, 23.58 uur

(Komedie, François Ozon, 2010) Potiche, een van de luchtigere films in Ozons oeuvre, is een fijne mengeling van kitscherige soap en melodrama, waarin mevrouw Pujol (Catherine Deneuve) haar man vervangt als directeur van de paraplufabriek. Ze blijkt een talent: niet alleen stemt ze stakend personeel tevreden, haar bewind brengt in alle opzichten kleur in de fabriekshal. Ozon refereert onder meer aan Saturday Night Fever en Charlie’s Angels, terwijl hij zich te buiten gaat aan splitscreens en dromerige flashbacks en Deneuve laat disco-dansen met Gérard Depardieu. De soundtrack is gevuld met Franse bubbelgumpop.