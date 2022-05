De Volkskrant tv-selectie voor maandag 9 mei

Brigitte Borchert en Christl Ehlers in Menschen am Sonntag.

Tegenlicht

NPO 2, 20.25 uur

Met de Russische invasie van Oekraïne groeit ook de onrust in Polen. Wat betekent vrijheid voor jongeren in het oosten van Europa? Tegenlicht sprak vier jonge activisten met verschillende achtergronden die geraakt worden door de oorlogscrisis. Jana Shostak moest vluchten uit Wit-Rusland, Aleksandr Konovalov wilde weg uit Moskou en de Oekraïense Daria Kaleniuk is kort geleden naar Polen gekomen en lobbyt nu voor wapenzendingen naar haar vaderland. De Poolse activist Janek Spiewak maakt zich zorgen over de oorlog, maar ook over de Poolse rechtsstaat.

Beter!

NPO 1, 21.24 uur

Naast ongezonde eet- en leefgewoonten is ook stress een belangrijke factor in de relatief korte levensverwachting van bewoners van volkswijken. In de serie Beter! probeert Antoinette Hertsenberg vier mensen uit de wijk Voorstad in Deventer een gezonder leven te bezorgen. Een leefomgeving met veel overlast, verkeer en onrust verhoogt het stressniveau, maar ook armoede is voor velen een belangrijke stressfactor. Alleenstaande moeder Sevda heeft moeite om rond te komen. Haar financiën geven haar stress, en dat heeft weer gevolgen voor haar gezondheid.

Filemon en de complotten

NPO 3, 21.25 uur

Sommige complottheorieën zijn eeuwenoud, andere zijn van relatief jonge datum. In Filemon en de complotten trekt Filemon Wesselink deze week op met complotdenkers die tijdens de coronacrisis van zich lieten horen. Vaak koesteren ze een groot wantrouwen tegen artsen, de farmaceutische industrie, vaccinaties en de overheid. Wesselink gaat in gesprek met Dennis, die aan reuma lijdt en voor zijn functioneren afhankelijk is van medicijnen. Toch vertrouwt hij de farmaceutische industrie niet en is hij een uitgesproken tegenstander van de coronamaatregelen.

Hitler en de macht van het beeld

NPO 2, 22.19 uur

Beeldspecialisten Erik Somers en René Kok van het NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies deden een onderzoek naar het gebruik van foto en film door de nazi’s. Het vormt de rode draad in een documentair drieluik van de NOS dat laat zien hoe Adolf Hitler beeldmedia inzette voor propagandadoeleinden. De eerste aflevering beslaat de opkomst van Hitler in de vroege jaren dertig en toont de werkwijze van Heinrich Hoffmann, de lijffotograaf van de nazileider. De makers keren terug naar enkele plekken waar bekende foto’s zijn gemaakt.

The Cabin in the Woods

RTL 7, 22.30 uur

(Horror, Drew Goddard, 2012) The Cabin in the Woods begint als het zoveelste griezelverhaaltje waarin een groepje jongeren naar een verlaten boshut trekt, maar vervolgens komt in dit absolute meesterwerk alles op krankzinnige wijze op losse schroeven te staan. Op een van de posters van deze grensverleggende horrorfilm staat de boshut in kwestie afgebeeld als een Rubiks kubus, zwevend in de lucht. Aan alle zijden bevinden zich daken, ramen en ingangen. Een slim en krachtig beeld om aan te geven hoe vreemd en hallucinerend de film is.

Kristen Connolly en Jesse Williams in The Cabin in the Woods.

The American

Net 5, 23.05 uur

(Drama, Anton Corbijn, 2010) Regisseur Corbijn omschreef zijn tweede speelfilm als ‘een existentialistische thriller met de structuur van een western’. George Clooney speelt een huurmoordenaar die, ondergedoken in een Italiaans dorp, op zijn volgende klus wacht. Vanaf de eerste uitgesponnen, landerige scènes maakt Corbijn (Control) duidelijk dat hij inderdaad allesbehalve een doorsneethriller wilde maken. Veeleer is het een anti-thriller – een film waarmee Corbijn het genre vrijwel volledig ontdoet van franje en opnieuw aankleedt met gebeurtenissen die in vergelijkbare filmverhalen juist zijn weggesneden. Sombere karakterschets, met Clooney in een van zijn sterkste rollen ooit.

George Clooney in The American.

Menschen am Sonntag

Arte, 00.55 uur

(Komedie, Robert Siodmak, 1930) Zeldzaam mooie zwijgende film over enkele vrienden en vriendinnen die een zonnige zondag beleven in het Berlijn van eind jaren twintig. Alleen al die historische setting maakt dat over alle alledaagse gebeurtenissen een laagje weemoed hangt, terwijl de film door het naturel acteerwerk en door de losse, midden in het leven staande stijl opmerkelijk tijdloos voelt. Veel talent dat uiteindelijk van nazi-Duitsland naar Hollywood zou vluchten: Robert Siodmak en Edgar G. Ulmer regisseerden, Billy Wilder werkte aan het scenario, Fred Zinnemann was camera-assistent. Vannacht vertoond in de restauratie die de Deutsche Kinemathek in 2014 uitvoerde, samen met filmmuseum Eye. De muziek, uit 2021, is van Uwe Dierksen.