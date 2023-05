De Volkskrant tv-selectie voor maandag 8 mei

Van links naar rechts: Cameron Diaz, Dermot Mulroney en Julia Roberts in ‘My Best Friend's Wedding’ van P.J. Hogan.

Temple Food

NPO 2, 19.51 uur

Tijdens een reis langs de mooiste tempels van Zuid-Korea proeven kookboekenauteur Emma de Thouars en culinair expert Alain Caron van de boeddhistische keuken. Deze eeuwenoude traditie kookt veganistisch met duurzame en lokale ingrediënten en sluit dus naadloos aan bij de huidige eettrends. Vier Zuid-Koreaanse tempelkoks met de titel masterchef geven in Temple Food een kijkje in hun keuken. In de eerste aflevering laat Sunjae Sunim zien hoe zelfs de lastigste jonge eters hun eetlust terugvinden als ze met aandacht en respect een maaltijd bereiden.

Marley & Me

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, David Frankel, 2008) Luchtige, gesuikerde tragikomedie met een zwaar aangezet einde, gebaseerd op de autobiografische bestseller van John Grogan, waarin journalist Jennifer (gespeeld door kassamagneet Jennifer Aniston) een jaloersmakend stel vormt met collega John (Owen Wilson). Het mannelijke deel van het stel wil de kinderwens van zijn echtgenote uitstellen door een labradorpuppy aan te schaffen. Het beest blijkt een monstertje (‘Dit is geen hond, dit is Het Kwaad met het gezicht van een hond’), dat de aandacht van echte problemen nogal afleidt. Wilsons eigen moeder speelt de moeder van zijn personage.

Owen Wilson in ‘Marley & Me’ van David Frankel.

My Best Friend’s Wedding

SBS 9, 20.30 uur

(Romantiek, P.J. Hogan, 1997) Medio jaren negentig beleefde de Australische filmmaker P.J. Hogan zijn hoogtijdagen. Zijn humorvolle en ontroerende zedenschets over een meisje dat heel graag wil trouwen, Muriel’s Wedding (1994), was een wereldwijd succes en hij werd snel ingepalmd door Hollywood. De romantische komedie die hij vervolgens mocht maken, is zo’n typisch Hollywoodproduct dat in één zinnetje kan worden samengevat: Julianne (Julia Roberts) wordt verliefd op haar beste vriend (Dermot Mulroney), op de dag dat die besluit met een ander (Cameron Diaz) te trouwen. Er resten haar slechts een paar dagen om dat huwelijk te voorkomen. Gelukkig sprankelt de cast – en meer heeft de film niet nodig.

Staken op leven en dood

NPO 2, 22.17 uur

Tweehonderd mensen kwamen om het leven bij de Duitse represailles na de April-meistakingen van 1943. Veel slachtoffers werden op geheime plekken begraven. Dat zorgde bij de nabestaanden voor extra leed en trauma’s die generatie op generatie werden doorgegeven. In de laatste aflevering van Staken op leven en dood probeert Erik Dijkstra te achterhalen waarom de stakingen nooit een grote nationale herdenking kregen. Wat speelde er tussen de families van directielid Frans Stork en ingenieur Frits Loep van de Hengelose Stork-fabriek waar de staking begon?

L’affaire d’Outreau

Canvas, 23.25 uur

In 2004, vier jaar nadat de zaak-Outreau naar buiten is gekomen, begint het proces in deze omvangrijke zedenzaak. Sommige beklaagden hebben al deze tijd vastgezeten en een van hen heeft in de cel zelfmoord gepleegd. Dan doet hoofdverdachte Myriam Badaoui een bekentenis die inslaat als een bom. De laatste aflevering van L’affaire d’Outreau onderzoekt de invloed van de zedenzaak op het Franse rechtssysteem. De documentaireserie kiest een interessante vorm om het verhaal te vertellen, met acteurs die in nagespeelde scènes in de huid van de betrokkenen kruipen.

John Lennon, a Life in Ten Pictures

BBC 2, 23.50 uur

John Lennon werd niet ouder dan 40, maar de Beatle drukte als musicus en vredesactivist zijn stempel op de jaren zestig en zeventig. John Lennon: A Life in Ten Pictures vertelt zijn levensverhaal aan de hand van tien foto’s, zowel iconische portretfoto’s als intieme amateurkiekjes. Samen met de commentaren van de mensen die Lennon tijdens zijn leven van dichtbij hebben gekend schetsen de foto’s een portret van een man die altijd op zoek was naar zijn plek in de wereld. Ook Lennons relaties komen aan bod, met een hoofdrol voor Yoko Ono.

Matterhorn

NPO 2 Extra, 01.20 uur

(Tragikomedie, Diederik Ebbinge, 2013) Ton Kas en René van ’t Hof bleken een succesvol duo als oer-Hollander en verwarde zwerver. De film kreeg als enige van de zes in 2013 uitgebrachte Telefilms een bioscooprelease en werd de publiekslieveling op het Rotterdamse filmfestival. De luchtige en absurd komische wijze waarop het verbond tussen de twee mannen de sleur van een Hollands dorpsleven doorbreekt, raakte bij velen een gevoelige snaar. Matterhorn werd ook uitgebracht in de VS en deed het goed op het filmfestival van Beijing; niet slecht voor een kleine Nederlandse productie.