De Volkskrant tv-selectie voor maandag 7 maart

Susan Sarandon en Brad Renfro in The Client.

Hunted into the Wild

NPO 3, 20.25 uur

In de survivalspelprogramma’s Hunted en Hunted vips moeten duo’s uit handen zien te blijven van een opsporingsteam dat op hen jaagt. Het nieuwe Hunted into the Wild gaat nog een stapje verder. Hierin worden de deelnemers niet losgelaten in de stadsjungle, maar in de wilde natuur ergens in Europa. Daar worden ze op de hielen gezeten door professionele jagers en is er niemand die ze kan helpen met vervoer, maaltijden of een onderduikadres. Daartegenover staat dat de hunters de duo’s niet kunnen lokaliseren door middel van camerabeelden of pintransacties.

Tegenlicht

NPO 2, 20.26 uur

Na de energietransitie moet Europa op groene stroom draaien en rijden. Accu’s spelen daarbij een grote rol, en daarvoor is het metaal lithium nodig. In tegenstelling tot Australië, Chili en China is Europa geen lithiumproducent van betekenis. Om op gebied van energie niet opnieuw afhankelijk te worden van landen buiten de EU zoekt Europa manieren om zelfvoorzienend te worden. Tegenlicht laat zien hoe Servië dankzij zijn lithiumvoorraad de aandacht trekt van de EU. Een Duits bedrijf denkt lithium te kunnen winnen in de stroomvallei van de Rijn.

The Client

Net 5, 20.30 uur

(Thriller, Joel Schumacher, 1994) De 12-jarige Mark (Brad Renfro) woont als kind van jonge gescheiden ouders met zijn broertje en moeder in een trailerpark. Hij raakt betrokken bij de zelfmoord van een maffia-advocaat. Dat zadelt hem op met meer kennis dan hem lief is. De FBI, in de persoon van ijdeltuit Roy Foltrigg (Tommy Lee Jones), is er alles aan gelegen de cliënt van de advocaat op te pakken. Entree tweede advocaat, Reggie Love (Susan Sarandon), tot wie Mark zich in al zijn gewiekstheid direct richt. Zo begint in deze prima John Grisham-verfilming een steekspel tussen advocaat en FBI, waarbij de levens van het jochie, zijn broertje en moeder gevaar lopen.

Good Boys

SBS 9, 20.30 uur

(Avontuur, Gene Stupnitsky, 2019) Platter dan plat, deze Amerikaanse hitkomedie over drie 12-jarige vriendjes die worden uitgenodigd voor het feestje van hun populairdere klasgenootje. Ze willen leren kussen, vóór die grote avond, maar een plan om oudere buurmeisjes te bespioneren loopt uit de hand. Good Boys perst een parade flauwe grappen en wendingen uit het dunne plotje, maar is als coming-of-agekomedie over drie opgroeiende bleue knulletjes in een puriteins én oversekst Amerika nog enigszins genietbaar. De cast is tweederangs, met uitzondering van kindster Jacob Tremblay (Room, Wonder).

Jacob Tremblay in Good Boys.

Near Dark

Arte, 21.55 uur

(Horror, Kathryn Bigelow, 1987) In 2010 won Kathryn Bigelow als allereerste vrouw in de filmgeschiedenis de Oscar voor beste regisseur, met haar oorlogsdrama The Hurt Locker. Ze timmerde toen al meer dan twintig jaar aan de weg, met intense, lekker dwingende genrefilms. Films zoals de denderende SF-neonoir Strange Days (1995), maar ook haar wilde debuut Near Dark, een bijzonder knappe combinatie van horror-, western- en roadmovie-elementen. Twintiger Caleb (Adrian Pasdar) weet niet wat hem overkomt wanneer hij de knappe Mae (Jenny Wright) ontmoet en een flinke beet van haar krijgt.

Bill Paxton in Near Dark.

The Real Peaky Blinders

BBC 2, 22.00 uur

Het laatste seizoen van de serie Peaky Blinders ging vorige week van start op de BBC. Het verhaal uit de koker van Steven Knight is gebaseerd op historische gebeurtenissen, maar springt daar losjes mee om. De tweedelige documentaire The Real Peaky Blinders gaat op zoek naar de ware wortels van de bende uit Birmingham. Uit krantenverhalen en rechtbankverslagen ontstaat een beeld van de bendeleden, die vanaf 1860 hun geld verdienden aan de gokhandel. Bendegeweld kwam in alle grote steden voor, maar de Peaky Blinders waren het beruchtst van allemaal.

Mokum

NPO 2, 22.30 uur

Dat de Joodse gemeenschap een innige band heeft met Amsterdam, blijkt wel uit de koosnaam van onze hoofdstad: Mokum is Jiddisch voor ‘plaats’. In het documentaire tweeluik Mokum graven historici Bart Wallet en Irene Zwiep in de vier eeuwen oude geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Die begint met de komst van Joodse immigranten uit Portugal, die in de 17de eeuw op de vlucht voor vervolging hun heil zoeken in het wereldse Nederland. Er verrijst een levendige Joodse wijk, met de Portugese synagoge als centrale bezienswaardigheid.