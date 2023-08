De Volkskrant tv-selectie voor maandag 7 augustus

Sandra Bullock en Keanu Reeves in ‘Speed’ van Jan de Bont.

The Straight Story

Arte, 20.15 uur

(Drama, David Lynch, 1999) Hartverwarmend drama dat volledig haaks staat op de rest van David Lynch doorgaans zo vervreemdende, duistere oeuvre. Nadat de 73-jarige Alvin Straight heeft gehoord dat zijn broer Lyle een beroerte heeft gehad, besluit hij hem op te zoeken. Hij maakt de reis op zijn John Deere-grasmaaier, omdat hij vanwege zijn slechte ogen geen auto mag rijden. Belangrijker dan de fysieke tocht is de emotionele reis die hij aflegt. The Straight Story is een ontroerende, grappige en bovenal lieve film, verteld met het tempo van een grasmaaier.

Richard Farnsworth in ‘The Straight Story’ van David Lynch.

The Good, the Bad and the Ugly

RTL 7, 20.25 uur

(Western, Sergio Leone, 1966) De door Eli Wallach gespeelde opportunist Tuco is The Ugly uit de filmtitel, die beurtelings wordt gered en dwarsgezeten door de eenling onder de premiejagers, gespeeld door de zwijgzame Clint Eastwood (The Good). Samen met een derde outlaw (Lee Van Cleef) wordt een film lang gezocht naar een schat. Het slotstuk van Leones Dollars-trilogie groeide uit tot een van de grote westernklassiekers doordat Leone de tijd nam om talloze genreclichés een nieuwe lik verf te geven. Na deze film werden die nieuwe vondsten zelf weer clichés.

Clint Eastwood in ‘The Good, the Bad and the Ugly’ van Sergio Leone.

The Capture

NPO 2, 20.25 uur

De Britse militair Shaun Emery (Callum Turner) is na zes maanden cel vrijgesproken van vermeende oorlogsmisdaden in Afghanistan. Dan wordt hij in de Britse misdaadthriller The Capture echter beschuldigd van moord op zijn advocaat, een misdaad die is vastgelegd door een bewakingscamera. Rechercheur Rachel Carey (Holliday Grainger), met een achtergrond in terreurbestrijding, wordt op de zaak gezet. Gezichtsherkenning lijkt op Emery’s schuld te wijzen, maar Carey vermoedt dat er iets niet in de haak is. Is de soldaat het slachtoffer van een complot?

Speed

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Jan de Bont, 1994) Uitmuntende claim to fame van de Nederlandse cameraman Jan de Bont, die in Amerika in de jaren voor dit spectaculaire regiedebuut uitgroeide tot vaardig videoclipfilmer (voor Madonna) en cameraman van actiefilms (Die Hard). Keanu Reeves en Sandra Bullock zijn in Speed ijzersterk als duo in de bus die van een bom is voorzien door slechterik Dennis Hopper. Perfect is de manier waarop het simpele gegeven is uitgewerkt: de bom zal ontploffen als de snelheid onder een bepaald minimum zakt. Non-stopactie gegarandeerd. Montage, stunts en camerawerk doen de rest. Ook na bijna dertig jaar is Speed nog adembenemend. Vanavond gevolgd door de veel zwakkere sequel Speed 2: Cruise Control.

Earth

BBC 2, 22.00 uur

In de serie Earth duikt Chris Packham in de gewelddadige ontstaansgeschiedenis van onze planeet. De aarde is al miljarden jaren de speelbal van astronomische krachten, vulkanisme en tektoniek, maar het leven weet zich steeds te handhaven. Deze week gaat Packham nog veel verder terug in de tijd, naar een aarde zonder leven en zelfs zonder dampkring. Vier miljard jaar geleden bracht een periode met frequente inslagen van asteroïden grote veranderingen. Dit zogenoemde Late Heavy Bombardment (LHB) creëerde een oeratmosfeer van stikstof en kooldioxide.

Girls Girls Girls

NPO 2, 22.05 uur

In de laatste aflevering van Girls Girls Girls maakt regisseur Soulaima El Khaldi de balans op. Ze maakte de serie als vervolg op een gelijknamige documentaire uit 1998, en liet een aantal van de geportretteerde biculturele vrouwen van toen vertellen wat er voor hen in 25 jaar is veranderd en wat er hetzelfde is gebleven. Als afronding interviewde El Khaldi ook enkele biculturele vrouwen van de huidige generatie, die ze hun eigen serie gunt. ‘De persoonlijke verhalen van deze vrouwen dragen bij aan historisch besef over racisme en vrouwenemancipatie.’

Fight the Power: How Hip Hop Changed the World

NPO 2, 22.50 uur

Veel hiphopartiesten roepen op tot sociale verandering en actie tegen onrecht, maar het wereldje is zelf ook niet brandschoon. In de derde aflevering van Fight the Power: How Hip Hop Changed the World vertelt Chuck D hoe de opkomst van de gangsterrap het genre in de jaren negentig een slechte naam bezorgde. Tijdens de rellen van 1992 in Los Angeles zou hiphop het geweld hebben aangewakkerd en enkele jaren later werden de moorden op Tupac Shakur en The Notorious B.I.G. nieuwe dieptepunten in de hiphophistorie. Toch zou het genre blijven voortbestaan.