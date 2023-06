De Volkskrant tv-selectie voor maandag 5 juni

Dustin Hoffman in ‘Hook’ van Steven Spielberg.

2Doc: M’n beessie en ik

NPO 2, 20.27 uur

Huisdieren zijn voor hun eigenaars eerder een volwaardig gezinslid dan zomaar een beest. Ze vullen een leeg plekje in hun leven en vaak is er een onvoorwaardelijke liefde tussen baasje en dier. In de documentaire M’n beessie en ik portretteert Johan Kramer mensen die vertellen over hun bijzondere huisdieren, zoals een huisvarken, een Afrikaanse reuzenslak, een dansende herdershond en een Instagram-kat met honderdduizenden volgers. Op een komische en soms ontroerende manier laat de film zien hoe innig en betekenisvol de band van mens en dier kan zijn.

Hook

SBS 9, 20.30 uur

(Fantasy, Steven Spielberg, 1991) Misschien wat lang en rommelig, waarschijnlijk omdat Steven Spielberg tijdens de productie besloot toch géén musical van Hook te maken en alle liedjes uit de film wipte, maar zijn verbeelding van het Peter Pan-verhaal staat alsnog garant voor een heerlijke filmavond. Niet in de laatste plaats dankzij hoofdrolspelers Robin Williams en Dustin Hoffman (als kapitein Haak). De eerste is een gelukkig getrouwde zakenman die door zijn baan als bedrijfsjurist weinig tijd heeft voor zijn gezin. Als op een dag zijn kinderen verdwijnen en hij ontdekt dat hij eigenlijk Peter Pan is, kan de boel los. En los gaat het. Chaotisch, warmbloedig en hartverwarmend. Met Julia Roberts als Tinkerbell.

The Transporter

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Louis Leterrier en Corey Yuen, 2002) De Transporter-filmreeks is het best te bekijken als een losgeslagen variant op James Bond, met Jason Statham als koerier die zich keer op keer te veel bemoeit met de pakketjes die hij bezorgt. De Britse acteur, doorgebroken als bijdehante crimineel onder de vleugels van Guy Ritchie in Lock, Stock and Two Smoking Barrels en Snatch, liet hier voor het eerst zien ook in zijn eentje een film te kunnen dragen – en groeide en passant uit tot een van de grote actiehelden van de 21ste eeuw.

Jason Statham en Shu Qi in ‘The Transporter’ van Louis Leterrier.

Marcel en Gijs

SBS 6, 21.30 uur

De fans van Vandaag Inside moeten het voorlopig doen zonder de praatjes van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, die een zomerstop inlassen. Hun plek wordt gevuld door Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. De makers van het NPO-programma Media Inside en de podcast Weer een dag scoorden dit vakantiebaantje na herhaaldelijke ruzies met het Vandaag Inside-drietal. Groenteman noemde het SBS-programma eens ‘het gesticht’ en het presentatietrio ‘een stelletje idioten’. Vanavond zal blijken hoe hij en Van Roosmalen het uur gaan vullen.

Muhammad Ali

Canvas, 22.20 uur

Ook na zijn dood blijft Muhammad Ali een inspirerend voorbeeld, en dat is misschien nog wel meer te danken aan zijn uitgesproken persoonlijkheid dan aan zijn indrukwekkende sportieve prestaties. Regisseur Ken Burns (The Vietnam War) trok acht uur uit voor de ultieme documentaireserie over Ali, die het levensverhaal en de erfenis van de bokslegende toont aan de hand van unieke beelden en getuigenverslagen. De eerste aflevering toont Ali’s succes als amateurbokser en het succes op de Olympische Spelen van 1960. Vier jaar later wordt hij wereldkampioen.

Poetins schaduwoorlog

NPO 2, 23.17 uur

In Boris Bertrams documentaire drieluik Poetins schaduwoorlog komt een groep Scandinavische onderzoeksjournalisten op het spoor van Russische spionageactiviteiten in Europese wateren. Russische vissersboten blijken te werken als spionageschepen die de onderzeese infrastructuur – gasleidingen, elektriciteitskabels en internetverbindingen – in kaart brengen. In september van 2022 liet de sabotage van de Nord Stream-gasleiding tussen Rusland en Duitsland zien hoe groot de gevolgen kunnen zijn van militaire actie tegen deze kwetsbare en vitale verbindingen.

The Eiger Sanction

BBC 2, 00.15 uur

(Thriller, Clint Eastwood, 1975) Clint Eastwood regisseert zichzelf als Jonathan Hemlock, docent kunstgeschiedenis en verwoed kunstverzamelaar met een opzienbarende bijbaan: als parttime-huurmoordenaar legt hij namens de Amerikaanse geheime dienst af en toe een spion om. In The Eager Sanction maakt zijn doelwit deel uit van een klimexpeditie in de Alpen, waar de bijna 4000 meter hoge Eiger wordt bedwongen. De film is vooral de moeite waard in de wetenschap dat Eastwood vrijwel al zijn stunts zelf doet. Ook de fraaie plaatjes van berglandschappen mogen er zijn.