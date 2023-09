De Volkskrant tv-selectie voor maandag 4 september

Brian Cox in ‘Manhunter’ van Michael Mann.

2Doc: Waar zijn we mee bezig?

NPO 2, 20.25 uur

Verpleegkundigen, brandweerlieden en andere hulpverleners kiezen hun beroep omdat ze anderen willen helpen. Bizar genoeg wordt meer dan negentig procent van hen zelf slachtoffer van geweld. In Waar zijn we mee bezig? portretteert Frans Bromet zes hulpverleners die de lichamelijke en psychische gevolgen dragen van geweld. Brandweerman Arjan werd bijna over een reling geduwd door een man die hij wilde helpen en agent Xue-Ann werd aangerand door een agressieve man terwijl publiek stond te filmen. De impact is groot, maar geweldplegers gaan vaak vrijuit.

De avondshow met Arjen Lubach

NPO 1, 22.06 uur

In november begint Arjen Lubach met de try-outs voor zijn nieuwe Comedy Tour theatershow, die voor het eind van dit jaar in première gaat in zijn geboorteplaats Groningen. Voordat het zover is trakteert de cabaretier en presentator zijn fans op een dagelijkse dosis actuele satire, want De avondshow met Arjen Lubach gaat vanavond weer van start. Tijdens de val van het kabinet was Lubach op zomerreces, maar de aanstaande verkiezingsstrijd en stembusgang voor de Tweede Kamer krijgen in zijn programma de komende weken natuurlijk uitgebreide aandacht.

McEnroe

Canvas, 22.25 uur

De Amerikaanse tennisser John McEnroe speelde enkele van de beste tennismatches aller tijden, maar wordt vooral herinnerd om zijn (licht) ontvlambare temperament en woede-uitbarstingen op de tennisbaan. In de als een speelfilm geschoten documentaire McEnroe portretteert Barney Douglas hem op 63-jarige leeftijd. McEnroe slentert door de straten van een verlaten New York en blikt terug op zijn debuut, zijn hoogtepunten en de voor- en nadelen van zijn reputatie als heethoofd. Natuurlijk komt ook zijn sportieve rivaliteit met Björn Borg uitgebreid aan bod.

Sleepless

RTL 7, 22.40 uur

(Actie, Baran bo Odar, 2017) ‘Het leek wel Reservoir Dogs’, zegt de ene corrupte agent tegen de andere, nadat ze tijdens een poging een lading cocaïne achterover te drukken zélf zijn overvallen. Maar in het met vaart geregisseerde Sleepless, een remake van het Franse Nuit blanche (2011), draait het verder weinig om personages en dialoog. Foute-agent-met-goed-hart Vincent (Jamie Foxx) begeeft zich in een wespennest: zijn zoon is ontvoerd door de criminelen van wie Vincent drugs heeft gejat, wat weer onderwerp is van intern politieonderzoek. Prima hapslikwegthriller.

Jamie Foxx in ‘Sleepless’ van Baran bo Odar.

2Doc kort: Mama weet het zeker (mens onmens)

NPO 2, 23.20 uur

Na haar verhuizing heeft de moeder van filmmaker Max Baggerman fysieke en mentale klachten, die ze toeschrijft aan elektromagnetische straling. Ze vindt dat ze alleen kan blijven als het huis ‘stralingsvrij’ wordt gemaakt. Max en zijn broer Thomas geloven niet dat straling de oorzaak is van de klachten. Terwijl Thomas’ kritische opstelling een kloof schept tussen hem en zijn moeder, verbergt Max zijn scepsis om de relatie te bewaren. In Mama weet het zeker vraagt Max zich af wat zo’n relatie voorstelt als die alleen mogelijk is als hij zichzelf ontkent.

Equals

SBS 9, 23.20 uur

(Sciencefiction, Drake Doremus, 2015) Het toekomstbeeld van Equals is bekend: de strenge samenleving waarin het verboden is emoties te tonen oogt als een mengsel van 1984 en Invasion of the Body Snatchers. Wie de opzet omarmt, ziet een voortreffelijk in beeld gebracht liefdesrelaas, waarin de camera zich door middel van extreme close-ups op verliefdheid in het kleinste detail richt: een trillende hand, elkaar nét niet aanraken in het voorbijgaan. Een film voor de zintuigen, die je laat voelen hoe het is om nuances en kleur te voelen in een vlakke, grijze wereld.

Nicholas Hoult en Kristen Stewart in ‘Equals’ van Drake Doremus.

Manhunter

BBC 2, 00.15 uur

(Thriller, Michael Mann, 1986) Enkele jaren voordat kannibaal Hannibal Lecter dankzij The Silence of the Lambs (1991) een van de meest iconische filmmonsters aller tijden werd, figureerde hij al in deze knappe, onderhoudende thriller naar Thomas Harris’ bestseller Red Dragon). Dit maal nog niet op onsterfelijke wijze vertolkt door Anthony Hopkins, maar ook Brian Cox zet met duidelijk plezier zijn tanden in het personage (dat hier overigens Lecktor heet). William Petersen speelt de FBI-agent die Lecktor arresteerde, daarbij een zenuwinzinking opliep en nu diens hulp inroept bij een nieuwe seriemoordenaarszaak. In 2002 werd het boek nogmaals verfilmd, dit maal door Brett Ratner, maar wel opnieuw met Dante Spinotti achter de camera.