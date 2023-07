De Volkskrant tv-selectie voor maandag 31 juli

Felicity Jones in ‘On the Basis of Sex’ van Mimi Leder.

Batman

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Tim Burton, 1989) De keuze van filmstudio Warner voor de net 30-jarige Tim Burton was risicovol, maar pakte goed uit. Met het succesvolle Batman maakte Burton van Gotham City een apocalyptisch donkere stad waarin de vleermuisman (Michael Keaton) fungeert als onbegrepen buitenstaander. De film kan tegenwoordig nog maar moeilijk uit de schaduw van Christopher Nolans Batman-trilogie kruipen, maar blijft als eigenzinnige versie op de strip een uitstekende film, ook dankzij de fantastische bijrol van Jack Nicholson als The Joker. Na afloop het minstens even vermakelijke vervolg Batman Returns, ook van Burton.

Jack Nicholson in ‘Batman’ van Tim Burton.

De slimste mens

NPO 1, 20.30 uur

Tatoeëerder Henk Schiffmacher, zwemmer Ranomi Kromowidjojo en journalist Tom Kleijn zijn de eerste kandidaten in een nieuw seizoen van De slimste mens. Schiffmacher (71) is daarbij tevens de oudste deelnemer die de kennisquiz tot op heden heeft verwelkomd. Later dit seizoen doet zangeres Froukje (21) als jongste kandidaat een poging om de titel te bemachtigen. Vorig seizoen bleek dichter Martin Rombouts de slimste. De presentatie is zoals altijd in handen van Philip Freriks, en Maarten van Rossem is wederom de eenkoppige jury.

Earth

BBC 2, 22.00 uur

Hoe veranderde de aarde van een steriele wereld in een planeet die krioelt van het leven? In Earth vertelt Chris Packham deze week hoe planten de aarde hebben getransformeerd. Het verhaal begint vier miljard jaar geleden, toen er nog geen continenten waren en primitieve planten alleen op de zeebodem voorkwamen. De botsing met een enorme asteroïde zette de korst van de jonge aarde in beweging, wat leidde tot het ontstaan van landmassa’s waar planten konden floreren. Het plantaardige leven zorgde voor zuurstof in de atmosfeer en een bodem op het land.

Your Honor

Canvas, 22.45 uur

Als zijn zoon Adam zich uit de voeten maakt na een dodelijk auto-ongeluk, wil rechter Michael Desato (Bryan Cranston, bekend van Breaking Bad) dat hij zich aangeeft bij de politie. Hij verandert echter van gedachten als blijkt dat het slachtoffer de zoon is van lokale maffiabaas Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg). Desato probeert al het bewijs te vernietigen, met grote gevolgen. De Amerikaanse misdaadserie Your Honor is gebaseerd op de Israëlische serie Kvodo, maar werd door de Britse schrijver Peter Moffat bewerkt en verplaatst naar New Orleans.

This Means War

SBS 9, 22.45 uur

(Komedie, McG, 2012) Twee CIA-agenten leggen het per ongeluk aan met de charmante Lauren, die hun achtergrond niet kent en al evenmin weet dat de mannen elkaar kennen. Voer voor geijkte misverstanden: hoofdrolspelers Reese Witherspoon, Tom Hardy en Chris Pine weten uitstekend raad met de grappen in het scenario. Regisseur McG (Charlie’s Angels) heeft ook zo zijn invallen, zoals de in één take gedraaide scène waarin Lauren zich klaarmaakt voor een avondje tv-kijken, terwijl de mannen als Mission Impossible-helden om haar heen sluipen met afluisterapparatuur.

Reese Witherspoon en Tom Hardy in ‘This Means War’ van McG.

Outlier

Canvas, 23.40 uur

Terwijl ze in Londen werkt aan haar promotie, hoort forensisch psycholoog Maja Angell over de moord op een tienermeisje in haar geboorteplaats in Noorwegen. Ze heeft het sterke vermoeden dat de verkeerde man is gearresteerd. Angell haast zich naar huis, maar omdat de politie niet naar haar wil luisteren besluit ze op eigen houtje op zoek te gaan naar de ware moordenaar. Als specialist in seriemoordenaars is ze ervan overtuigd dat de dader opnieuw zal toeslaan. De sfeervolle Noorse misdaadserie Outlier onthult langzaam hoe de vork in de steel zit.

On the Basis of Sex

BBC 2, 0.15 uur

(Biopic, Mimi Leder, 2018) De Engelse actrice Felicity Jones speelt op verrukkelijke wijze de rol van de Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg (1933-2020). Alleen al dat bíjna verborgen minzame hoofdknikje – wanneer de decaan tijdens het eerste jaar van haar rechtenstudie aan Harvard medio jaren vijftig oreert over vrouwen die hier officieel mogen studeren, maar officieus weinig welkom zijn – getuigt van grote controle over haar personage. De film verscheen in de slipstream van de Oscargenomineerde, sprankelende documentaire RBG, waarin scherper werd verklaard hoe de rocksterachtige Ginsburg zou uitgroeien tot het feministische geweten van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Maar als doelgerichte origin story werkt On the Basis of Sex uitstekend.