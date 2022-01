De Volkskrant tv-selectie voor maandag 31 januari

Florence Pugh in Lady Macbeth.

Amadeus

Arte, 20.15 uur

(Kostuumdrama, Milos Forman, 1984). De in 2018 overleden Tsjechische cineast Milos Forman had een groot vermogen om het frivole en ernstige samen te laten vallen. Dat bleek uit films als One Flew over the Cuckoo’s Nest (1975), maar ook uit zijn biografische films, zoals het spetterende en goeddeels verzonnen Amadeus. Acht Oscars won deze zinderende verfilming van Peter Shaffers toneelstuk, waaronder die voor beste regie en beste film. De jaloerse componist Salieri (F. Murray Abraham, eveneens bekroond met een Oscar) blikt terug op zijn briljante collega Wolfgang Amadeus Mozart (Tom Hulce).

Tom Hulce in Amadeus.

2Doc: Dunya

NPO 2, 20.23 uur

De 19-jarige Dunya is dol op zingen, net als haar door het leven getekende moeder Sabine, die een verleden heeft van drugsverslaving en dakloosheid. Terwijl Dunya op zichzelf wil wonen en droomt van een carrière in de muziek, probeert Sabina haar te behoeden voor de fouten die ze in haar eigen leven heeft gemaakt. De documentaire Dunya van regisseur Tim Bary toont een bijzondere symbiotische band tussen moeder en dochter. Ze steunen elkaar in alles, maar moeten leren om de ander te laten gaan. Lukt het Dunya om zich los te maken van haar moeder?

Atlas of Cursed Places

National Geographic, 22.00 uur

Sommige plekken op aarde zijn omgeven met duistere en macabere legenden en folklore. In de serie Atlas of Cursed Places brengt schrijver en avonturier Sam Sheridan een bezoek aan een aantal van zulke plaatsen, om te onderzoeken waar deze verhalen vandaan komen. In de eerste aflevering is hij in Transsylvanië, waar de bloeddorstige vorst Vlad III in de 15de eeuw strijd leverde met de Turken die het Ottomaanse Rijk wilden uitbreiden. Vlad had de gewoonte zijn vijanden te spietsen. Later zou hij de inspiratie vormen voor Bram Stokers boek Dracula.

Een porseleinen huwelijk

NPO 2, 22.22 uur

Woensdag is het twintig jaar geleden dat Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta trouwden. De bruiloft leek een sprookje, maar op de achtergrond was er bijna een constitutionele crisis aan voorafgegaan. Het was namelijk maar de vraag of de Eerste en Tweede Kamer akkoord zouden gaan met het huwelijk tussen de prins en de dochter van Jorge Zorreguieta, die als minister van het Argentijnse regime-Videla op de hoogte was van mensenrechtenschendingen. De documentaireserie Een porseleinen huwelijk vertelt hoe hierdoor de troonsopvolging in het gedrang kwam.

The Man from U.N.C.L.E.

Net 5, 22.25 uur

(Actie, Guy Ritchie, 2015) Hip en in actie uitblinkend spektakel naar de gelijknamige Amerikaanse televisieserie uit de jaren zestig. De Amerikaanse geheimagent Napoleon Solo (Henry Cavill) moet samenwerken met Rus Ilya Kuryakin (Armie Hammer). Best lastig, maar toch: de Koude Oorlog, wat een heerlijke tijd was dat. Goedgeklede spionnen hielden elkaar bezig met ingewikkelde missies en de grens tussen goed en kwaad was overal even overzichtelijk. Wie naar The Man From U.N.C.L.E. kijkt, zou er bijna naar terugverlangen, zo glorieus wekt regisseur Ritchie de periode tot leven.

Alicia Vikander, Armie Hammer en Henry Cavill in The Man from U.N.C.L.E.

De kist

NPO 2, 23.21 uur

In zijn praatprogramma over het leven en de dood gaat Kefah Allush vandaag op bezoek bij Anita Witzier. De presentator groeide op als dochter van een uitvaartondernemer, waardoor de dood al van jongs af onderdeel was van het dagelijks leven. In de uitzending vertelt Witzier over de begrafenis van haar moeder, die ze teleurstellend vond omdat de dienst alleen om de kerk draaide en de naam van haar moeder zelfs niet werd genoemd. Daarom besloot ze na het overlijden van haar vader diens uitvaart zelf te regelen en helemaal in zijn geest te houden.

Lady Macbeth

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, William Oldroyd, 2016) In Lady Macbeth, van de Engelse theater- en filmmaker William Oldroyd, naar de roman Lady Macbeth uit het district Mtsensk (1865) van de Russische schrijver Nikolaj Leskov, ontpopt de heldin van het verhaal zich tot een berekenende moordmachine. En dat is nog best voorstelbaar ook: deze Katherine is een meisje van 19 dat als een zombie door een groot landhuis wandelt in een pijnlijk strak aangesnoerd korset. Onlangs werd ze samen met een stuk land gekocht door een gefrustreerde gek (Paul Hilton) en inmiddels is de maat vol. Lady Macbeth is een beklemmende, gestileerde, thrillerachtige kostuumfilm, met een onvergetelijke doorbraakrol van Florence Pugh.