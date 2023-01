De Volkskrant tv-selectie voor maandag 30 januari

Vicky Krieps en Daniel Day-Lewis in ‘Phantom Thread’ van Paul Thomas Anderson.

Watersnoodjournaal

NPO 1, 20.25 uur

De komende vijf avonden doet het Watersnoodjournaal verslag van de gebeurtenissen in 1953 alsof ze vandaag hebben plaatsgevonden. Zo krijgt de kijker een indruk van de ramp die zeventig jaar geleden grote delen van westelijk Nederland onder water zette. Herman van der Zandt vertelt vandaag wat er gebeurde in de dagen voorafgaand aan de fatale stormnacht. Daarbij spreekt hij met experts als weervrouw Willemijn Hoebert en klimatoloog Aimée Slangen. Verslaggever Martijn Bink belicht hoe het schokkende nieuws van de ramp doordrong tot de rest van Nederland.

Papillon

RTL 7, 20.25 uur

(Drama, Michael Noer, 2017) In zijn autobiografische roman Papillon vertelt boef Henri Charrière hoe hij onterecht voor moord werd veroordeeld en vervolgens op spectaculaire wijze ontsnapte uit een strafkolonie in Frans-Guyana. Meerdere keren. Het verhaal van Charrière was al eens succesvol verfilmd, in 1973, met Steve McQueen en Dustin Hoffman als de door de wol geverfde ontsnappingskunstenaar Papillon en zijn ielige, bleue vriend-tegen-wil-en-dank Louis Dega. Dit keer is het de beurt aan Charlie Hunnam en Rami Malek, een leuk duo dat uitgroeit tot geloofwaardig afgepeigerde, maar krachtige mannen.

Rami Malek (links) en Charlie Hunnam in ‘Papillon’ van Michael Noer.

The Hunger Games: Mockingjay Part 1 en 2

SBS 9, 20.30 en 22.45 uur

(Fantasy, Francis Lawrence, 2014/2015) Het in tweeën gehakte slotstuk van de vier films (2012-2015) over de strijd van rebellenleider Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) tegen het totalitaire kwaad komt wat langzaam op stoom. De film ontpopt zich gaandeweg als oorlogsfilm-light, waarin mensen worden opgeblazen of verslonden zonder dat er bloed vloeit. Zo doe je dat, als je wilt dat ook jonge tieners in de VS naar de film mogen. Het gevaar dient zich immer spectaculair aan en de regie van Francis Lawrence is effectief als het op spanning aankomt.

Josh Hutcherson en Jennifer Lawrence in ‘The Hunger Games: Mockingjay - Part 2' van Francis Lawrence.

The Thief, His Wife and the Canoe

NPO 2, 20.32 uur

Als het Britse nieuwsblad Daily Mirror een foto plaatst van John en Anne Darwin bij een makelaarskantoor in Panama, valt hun oplichtersplan in duigen. Anne (Monica Dolan) doet haar verhaal aan verslaggever David Leigh en de politie arresteert haar man John (Eddie Marsan) op verdenking van verzekeringsfraude. In de laatste aflevering van The Thief, His Wife and the Canoe moet een rechtszaak uitwijzen of het echtpaar de boel samen heeft geflest, of dat Anne heeft gehandeld onder druk van haar man. De serie is gebaseerd op een boek van David Leigh.

Putin vs the West

BBC 2, 22.00 uur

Al tien jaar worstelt het Westen met Vladimir Poetin en al die tijd doet de Russische leider precies wat hij wil. In de documentaireserie Putin vs the West belicht Norma Percy het westerse onvermogen om een lijn te trekken tegen Poetin en diens militaire machtsvertoon. De serie begint in 2014, wanneer Russische troepen hun eerste inval doen in Oekraïne en de Krim bezetten. Aan het woord komen grote namen uit de toenmalige politiek: president François Hollande van Frankrijk, de Britse premier David Cameron en president Petro Porosjenko van Oekraïne.

Planet Finance

NPO 2, 22.19 uur

Nu spaarrekeningen nauwelijks of helemaal geen rente meer geven op het geld dat spaarders kunnen wegzetten, wordt het voor veel mensen aantrekkelijker om te gaan beleggen. In Japan, waar spaargeld al tientallen jaren geen cent meer oplevert, hebben zo’n anderhalf miljoen particuliere beleggers zich op de valutamarkt gestort. Daarmee hebben ze een aanzienlijke invloed. Planet Finance legt deze week uit dat de valutamarkt een ‘zero sum game’ is, waar voor elke winnaar per definitie een verliezer moet zijn. Wat betekent dat voor de particuliere belegger?

Phantom Thread

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Paul Thomas Anderson, 2018) De starre Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) is een verstokt vrijgezel die het nooit lang uithoudt met zijn veroveringen. Zijn werk als couturier gaat boven alles. Dan ontmoet hij serveerster Alma (Vicky Krieps). Bij hun kennismaking knettert het, en zij lijkt al meteen zeker te weten dat hij niet de sterke man is die hij pretendeert te zijn. Ze moet alleen zijn zwakke plekken zien te vinden. Vervolgens ontvouwt zich een fantastisch, ontregelend kat-en-muisspel, met liefde en overgave als inzet. Andersons zoveelste meesterwerk Phantom Thread is een bedwelmend, boosaardig en erg grappig sprookje vol verrassingen, een rijke filmische traktatie die je gerust vaker kunt zien.