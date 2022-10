De Volkskrant tv-selectie voor maandag 3 oktober

Max von Sydow en Linda Blair in ‘The Exorcist’ van William Friedkin.

2Doc: Hedy d’Ancona – Het persoonlijke is politiek

NPO 2, 20.27 uur

Afgelopen weekend vierde Hedy d’Ancona haar 85ste verjaardag. Roos van Ees en Doortje Smithuijsen maakten een documentaire over de feminist en politicus. In Het persoonlijke is politiek vormt d’Ancona de rode draad, maar de hoofdrol is voor de thema’s waarvoor ze zich gedurende haar leven heeft ingezet: vrouwenrechten, het recht op zelfbeschikking en een waardig levenseinde. In interviews komt d’Ancona zelf aan het woord, alsmede de vrouwen die in haar voetsporen traden, zoals abortusactivist Eva de Goeij en euthanasievoorstander Adienne Buschmann.

The Exorcist

SBS 9, 20.30 uur

(Horror, William Friedkin, 1973) Verhalen over brakende en flauwgevallen bioscoopbezoekers droegen alleen maar bij aan de cultstatus van deze horrorklassieker, die nog weinig aan kracht heeft ingeboet. De methoden van regisseur Friedkin om het beste uit zijn acteurs te krijgen zijn berucht; het resultaat is indrukwekkend. Actrice Linda Blair zou nooit meer loskomen van haar rol als door de duivel bezeten meisje dat zomaar verandert in een vuilspuitend monster (‘Your mother sucks cocks in hell’) met een hoofd dat 360 graden op haar romp draait. De nog altijd volop geïmiteerde film kreeg meerdere vervolgen en ontketende een wereldwijde hausse aan vaak bedroevend slechte films waarin jonge meisjes door helse demonen worden overgenomen.

The Genius

NPO 3, 21.25 uur

Veel briljante televisieformats komen uit Zuid-Korea. Zo ook dat van The Genius, internationaal omschreven als de beste ‘reality gameshow’ ooit gemaakt. NPO 3 begint vandaag met de Nederlandse versie van het spel, waarin tien (semi)bekende Nederlanders met diverse talenten elke aflevering een ‘main match’ spelen, gevolgd door een eliminatie via een ‘death match’. Alleen met slimheid, strategie, bluf én branie hebben de deelnemers een kans om te overleven. Uiteindelijk zal blijken wie het grootste genie is: wordt het de schaakmeester, de bokser of de youtuber?

De kennis van nu special

NPO 2, 22.18 uur

In de special Onderworpen aan de natuur verkent De kennis van nu de domesticering van wilde dieren. Door de eeuwen heen zijn het rund, het varken en de kip door onze voorouders geselecteerd op wenselijke eigenschappen en zo gefokt dat ze zo veel mogelijk melk, vlees en eieren produceren. Volgens evolutiebioloog Rutger Vos was dit essentieel voor de explosieve groei van de menselijke populatie op de wereld. De domesticering van dieren heeft ook een keerzijde. De veestapel zorgt voor klimaatverandering en geeft het gevaar van overspringende virussen.

De kist

NPO 2, 23.02 uur

Deze week komt Kefah Allush met de grafkist op het dak van zijn Fiat voorrijden bij Sharon Dijksma, de voormalige staatssecretaris en huidige burgemeester van Utrecht. Er volgt weer een prikkelend gesprek over de relatie met leven en dood. Dijksma herinnert zich hoe ze op haar 10de door haar moeder werd gewekt met het bericht dat haar vader een ongeluk had gehad en dood zou gaan. Als meisje aanbad Dijksma haar vader en de impact van zijn overlijden was enorm. Zelf wil de politicus haar kinderen meegeven dat ze het maximale uit het leven moeten halen.

Masculin, féminin

TV 5, 23.17 uur

(Drama, Jean-Luc Godard, 1965) In de jaren zestig maakte de enkele weken geleden gestorven Jean-Luc Godard films alsof zijn leven ervan afhing, waardoor die films de tijdgeest zeer dicht op de huid zitten. Zo ook zijn weerbarstige liefdesdrama Masculin, féminin, dat volgens de film zelf ook prima De kinderen van Marx en Coca-Cola had kunnen heten. Marx’ zoon is in dit geval de timide Vietnam-activist Paul (Jean-Pierre Léaud) die verslingerd raakt aan yé-yé-zangeres Madeleine (een rol van zangeres Chantal Goya), waarna ze met haar huisgenoten een ménage à quattre beginnen. Nederlands ondertiteld.

Jean-Pierre Léaud en Chantal Goya in Masculin, féminin van Jean-Luc Godard

Moonlight

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Barry Jenkins, 2016) Dit met drie Oscars bekroonde meesterwerk is gebaseerd op Tarell McCraneys theaterstuk In Moonlight Black Boys Look Blue, over de drie levensfasen van de zwarte homoseksuele Chiron in een achterbuurt in Miami. Regisseur Jenkins en McCraney verwerkten volop eigen ervaringen uit hun jeugd in hun verhaal. De keuze om hetzelfde personage door drie acteurs te laten spelen blijkt een schot in de roos. Van verward en eenzaam kind (door Alex Hibbert) tot introverte puber (Ashton Sanders) en gespierde dealer (Trevante Rhodes): zelden voelde een filmpersonage zo consistent.