De Volkskrant tv-selectie voor maandag 3 juli

Trine Dyrholm en Gustav Lindh in ‘Queen of Hearts’ van May El-Toukhy.

Universe

Canvas, 21.20 uur

In de vijfdelige serie Universe maakt professor Brian Cox een oogstrelende verkenningstocht door het heelal. De eerste aflevering is een ode aan de sterren, de hemellichamen die het universum van licht voorzien en de omstandigheden creëren waaronder leven kan ontstaan. Cox begint zijn verhaal 13,7 miljard jaar geleden met de oerknal en vertelt over de evolutie van sterren, die de zwaardere elementen maakten waaruit onze aarde en alle levende wezens zijn opgebouwd. Ook staat hij stil bij de Parker Solar Probe, een robotsonde die onze zon bestudeert.

Dertigers

NPO 3, 22.06 uur

De populaire dramaserie Dertigers neemt afscheid met een vierde seizoen, waarvan wekelijks vier afleveringen te zien zijn. De leden van de vriendengroep zijn bijna 40, maar daarmee zijn hun levens nog niet in een rustiger vaarwater gekomen. Bart woont samen met zijn nieuwe vriendin Carmen, en daar heeft Lot het moeilijk mee. Naast de vaste cast met Lykele Muus, Leonoor Koster, Justus van Dillen, Eva Laurenssen, Joy Wielkens, Jelle de Jong en Wieger Windhorst zijn er dit seizoen gastrollen voor Denise Aznam, Henk Poort en Guido Pollemans.

Queen of Hearts

Canvas, 22.20 uur

(Drama, May El-Toukhy, 2019) Anne (geweldige rol van Trine Dyrholm) heeft een leuke man, fijne tweelingdochters, een perfect huis en een goede baan als advocaat, gespecialiseerd in hulp aan verkrachtingsslachtoffers. Regisseur May El-Toukhy legt er een zacht waasje overheen, om visueel nog eens te benadrukken hoe jaloersmakend sprookjesachtig Annes leven is. Maar dan wandelt Gustav (Gustav Lindh) het huis binnen, de lastige puberzoon van Annes man, en begint alles te wankelen. Geleidelijk zoekt El-Toukhy de grenzen op, zowel in de relatie tussen de hoofdpersonages als in het incasseringsvermogen van de kijker. Een film die met beide benen in een moreel troebel moeras durft te stappen.

Girls Girls Girls

NPO 2, 22.19 uur

In 1998 vertelde in de documentaireserie Girls Girls Girls een groep biculturele vrouwen over vooroordelen, racisme en de rol van de media . De serie maakte grote indruk op de jonge Soulaima El Khaldi, die er nu een update van heeft gemaakt. In de eerste aflevering laat ze de in Ghana geboren Amma Asante terugblikken op haar leven 25 jaar geleden. Hoe was het destijds voor haar in Nederland als biculturele vrouw, en wat is er sindsdien veranderd? Na een studie politicologie sloot Asante zich aan bij de PvdA. Ze werd gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid.

The Rise of the Murdoch Dynasty

NPO 2, 23.09 uur

Rupert Murdoch is eigenaar van enkele grote Britse kranten, van Fox News en talloze andere mediakanalen. Als zodanig geniet hij een aanzienlijke politieke macht, maar zelf weet hij media-aandacht goed te ontwijken. De serie The Rise of the Murdoch Dynasty onderzoekt de wereldwijde invloed van de Murdoch-familie. Startpunt is 1995, het jaar waarin Murdoch zich voorneemt om premier te worden en zich bezighoudt met de vraag welke van zijn kinderen hem zal moeten opvolgen. Op het hoogtepunt van zijn macht begint het Murdoch-imperium scheurtjes te vertonen.

Masculin, féminin

TV 5, 23.23 uur

(Drama, Jean-Luc Godard, 1965) In de jaren zestig maakte de vorig jaar overleden Jean-Luc Godard films alsof zijn leven ervan afhing, waardoor die films de tijdgeest zeer dicht op de huid zitten. Zo ook zijn weerbarstige liefdesdrama Masculin, féminin, dat volgens de film zelf ook prima De kinderen van Marx en Coca-Cola had kunnen heten. Marx’ zoon is in dit geval de timide Vietnam-activist Paul (Jean-Pierre Léaud) die verslingerd raakt aan yé-yé-zangeres Madeleine (een rol van zangeres Chantal Goya), waarna ze met haar huisgenoten een ménage à quatre beginnen. Nederlands ondertiteld.

Jean-Pierre Léaud en Chantal Goya in ‘Masculin, féminin’ van Jean-Luc Godard.

The Beguiled

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Sofia Coppola, 2017) Redelijk verfijnde remake van de gelijknamige film van Don Siegel uit 1971, waarin een gewonde korporaal (Colin Farrell) tegen het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog in een vrouwen- en meisjesinternaat belandt. Destijds werd het verhaal verteld vanuit het perspectief van het door Clint Eastwood gespeelde hoofdpersonage, maar in deze versie van Sofia Coppola (Lost in Translation) ligt de focus op de vrouwen. De lerares (Nicole Kidman) en haar zes pupillen zijn bevreesd en opgewonden als er opeens een man in hun midden verschijnt.