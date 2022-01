De Volkskrant tv-selectie voor maandag 3 januari

Zack Gottsagen (links) en Shia LaBeouf in The Peanut Butter Falcon.

The Train

BBC 2, 14.55 uur

(Thriller, John Frankenheimer, 1964)

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog willen de Duitse bezetters een trein volgestouwd met geroofde Franse kunst naar Duitsland rijden. Het Franse verzet probeert daar met een ingewikkeld plan een stokje voor te steken. Stationschef Paul Labiche (Burt Lancaster) speelt daarbij een grote rol. Deze vroege film van regisseur Frankenheimer (The Manchurian Candidate) zit vol spanning en actie, en ademt een authentieke sfeer. Paul Scofield speelt een heerlijke Duitse schurk en er is een klein maar belangrijk rolletje voor Jeanne Moreau.

Burt Lancaster in The Train (1964).

Herman vermoordt mensen

NPO 3, 20.26 uur

Een verhaal van Ken Loach, uitgevoerd door de gebroeders Coen. Zo omschrijven de regisseurs - die ook het scenario schreven - deze Telefilm op de website van Plot, het vakblad van het Netwerk Scenarioschrijvers. Aus Greidanus speelt alcoholist Herman, die zoekt naar hulp maar van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Dus grijpt hij naar radicale middelen: als hij iemand vermoordt, redeneert hij, dan krijgt hij in de gevangenis wél de nodige zorgt. Maar of het zo ‘makkelijk’ werkt? Ook met Fockeline Ouwerkerk, Melody Klaver en Ben Cramer.

Aus Greidanus in Herman vermoordt mensen. Beeld ..

Bad Neighbours

SBS 9, 20.30 uur

(Komedie, Nicholas Stoller, 2014)

Een ingedut jong stel ouders (Seth Rogen en Rose Byrne) krijgt een herendispuut als nieuwe buren: de belichaming van een nog vers verleden vol zorgeloze pret. Hysterische feestjes en bijbehorende chaos botsen op het burgermanbestaan, van een condoometende baby tot dildogevechten. Het grootste talent van regisseur Nick Stoller is dat hij op papier onuitstaanbare personages iets sympathieks weet te geven. Praeses Zac Efron als de gladde überstudent is van het begin af aan het type grote-bek-klein-hartje. De film maakt ook mooi gebruik van Rogens dopehoofd-imago.

Zac Afron (links) en Seth Rogen in Bad Neighbours. Beeld Universal Pictures

De zorgkoningin

NPO 2, 22.09 uur

Samen met zakenpartner Jan Schram nam Aysel Erbudak in 2006 het Slotervaartziekenhuis over. De zakenvrouw van Turkse afkomst was toen al diverse malen veroordeeld, onder meer voor fraude en afpersing. Na de start van het ziekenhuisavontuur stapelden de verdenkingen zich opnieuw op: er werd zorggeld onttrokken voor privégebruik. In 2013 werd Erbudak uit haar functie van bestuursvoorzitter ontheven. In zijn documentaire De zorgkoningin maakt Steven Schoppert een reconstructie van het drama vanuit diverse perspectieven, waaronder dat van Erbudak zelf.

Last Man Standing: Suge Knight and the Murder of Biggie and Tupac

Canvas, 22.50 uur

In de jaren negentig verloor de hiphopwereld twee van zijn grootste sterren. Kort na elkaar kwamen Tupac Shakur en the Notorious B.I.G., oftewel Biggie Smalls, om in een regen van kogels. De betrokkenheid van Suge Knight, de eigenaar van Tupacs muzieklabel Death Row Records, werd vermoed maar kon moeilijk worden bewezen. Nu Knight een gevangenisstraf van 28 jaar uitzit wegens doodslag komen er verhalen los over de banden van Death Row Records met de bendes van Los Angeles en corrupte agenten. In Last Man Standing maakt Nick Broomfield de balans op.

Dexter: New Blood

NPO 3, 22.54 uur

In 2013 besloten de makers van de misdaadserie Dexter er een punt achter te zetten. De formule - de daden van een sympathieke seriemoordenaar die criminelen doodt omdat ze hun straf dreigen te ontlopen - was uitgeput. Vorig jaar werd de serie echter nieuw leven ingeblazen. Michael C. Hall speelt in Dexter: New Blood opnieuw de rol van Dexter Morgan, die nu een geïsoleerd leven leidt als Jim Lindsay in de bossen van Iron Lake. Dexter heeft al tien jaar niemand gedood, maar zijn duistere kant speelt weer op. Dan staat opeens zijn zoon voor de deur.

The Peanut Butter Falcon

BBC 2, 23.00 uur

(Avontuur, Tyler Nilson, 2019) Zack Gottsagen, een acteur met het syndroom van Down, maakte zijn glansrijke debuut met het speciaal voor hem geschreven The Peanut Butter Falcon. Hij speelt Zak, een jongen met Down zonder familie, droomt ervan droomt worstelaar te worden. Hij slijt zijn dagen in een bejaardentehuis, de enige instelling die plek voor hem heeft. Wanneer hij ontsnapt, sluit hij zich aan bij een andere buitenstaander, krabbenvisser Tyler (LaBeouf, erg goed). Te voet, per boot en op een vlot zakken ze af naar het zuiden, door het kustgebied van North Carolina. Alleen al die fraaie omgeving (in werkelijkheid Georgia) maakt het aangenaam zoete The Peanut Butter Falcon bijzonder.