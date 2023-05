De Volkskrant tv-selectie voor maandag 29 mei

Ethan Hawke en Angelina Jolie in ‘Taking Lives’ van D.J. Caruso.

Gone in Sixty Seconds

RTL 7, 20.25 uur

(Actie, Dominic Sena, 2000) Actie uit de stal van blockbusterproducent Jerry Bruckheimer (Pearl Harbor, Pirates of the Caribbean) met Nicolas Cage als autodief, die na een akkefietje met een stel criminelen wordt gedwongen in één nacht vijftig auto’s te stelen. Reclamefilmer Dominic Sena, ooit verantwoordelijk voor de sterke thriller Kalifornia (1993), maakte een weliswaar lege, maar beslist flitsende achtervolgingsfilm, die samen met The Fast and the Furious (2001) leidde tot een allerminst kortstondige car chase revival – van laatstgenoemde worden nog steeds nieuwe delen gemaakt.

Nicolas Cage in ‘Gone in Sixty Seconds’ van Dominic Sena.

Sweet Home Alabama

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, Andy Tennant, 2002) Reese Witherspoon levert sterk spel in deze aardige romantische komedie over een omhooggevallen New Yorkse modeontwerper. Voordat ze kan trouwen met haar gedroomde echtgenoot, een door Patrick Dempsey gespeelde burgemeesterszoon, moet ze eerst scheiden van haar man (Josh Lucas) in Alabama, waar haar wortels liggen. Een reis naar het verleden volgt, oude gevoelens borrelen weer op en het wordt duidelijk dat het mooie leven in New York ook zo zijn mindere kanten heeft. Schaamteloze stereotypen vormen de basis van deze klucht over een botsing van culturen.

Reese Witherspoon in ‘Sweet Home Alabama’ van Andy Tennant.

Het uur van de wolf: Dicht bij Vermeer

NPO 2, 20.25 uur

Bij de totstandkoming van de grote Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum kwam heel wat stille diplomatie kijken. Suzanne Raes laat in de documentaire Dicht bij Vermeer zien hoe curatoren Gregor Weber en Pieter Roelofs het voor elkaar kregen om 28 doeken van Johannes Vermeer naar Amsterdam te halen. Ook kijkt ze mee over de schouder van restauratoren Abbie Vandivere en Anna Krekeler, die op zoek gaan naar nieuwe kennis over de schilder van wie we eigenlijk maar heel weinig weten. Wat maakt een Vermeer een Vermeer, en waarom is zijn oeuvre zo uniek?

Half Holland in crisis

NPO 3, 21.26 uur

Vorig jaar onderzocht Yora Rienstra de woningcrisis in Half Holland dakloos, en nu is ze terug om nog meer actuele crises te analyseren. In Half Holland in crisis brengt ze de asielcrisis en de personeelscrisis in kaart, maar deze week begint ze met de gevolgen van de klimaatcrisis. Met de activisten van Extinction Rebellion is ze bij de bezetting van Eindhoven Airport tijdens een protest tegen de vervuilende luchtvaart. In Valkenburg bezoekt Rienstra hoteleigenaar Claudia. Twee jaar na de overstromingen is haar hotel nog steeds onder constructie.

Een Amerikaanse nachtmerrie

NPO 2, 22.05 uur

Jaitsen Singh zit al bijna veertig jaar in een Amerikaanse gevangenis. In 1984 werd de Nederlander opgepakt in Californië, acht maanden na de vondst van de dode lichamen van zijn vrouw en stiefdochter. Singh werd veroordeeld tot 56 jaar cel, maar heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. In de documentaireserie Een Amerikaanse nachtmerrie onderzoekt Hans Pool de zaak. Kreeg Singh een eerlijk proces of is hij slachtoffer van vooroordelen en een overambitieuze aanklager? Zelf heeft Singh geprobeerd de uitzending tegen te houden, maar tevergeefs.

Taking Lives

SBS 9, 23.05 uur

(Thriller, D.J. Caruso, 2004) FBI-rechercheur Illeana (Angelina Jolie) wordt naar Canada geroepen om mee te denken in een gruwelijke seriemoordenaarzaak. Jolie zet de bijna feilloze Illeana neer als een zelfgenoegzame politiesuperheld, die in de fout dreigt te gaan wanneer ze verliefd wordt op ooggetuige Costa (Ethan Hawke). Niet moeilijk te bedenken hoe de plot verdergaat, maar Taking Lives is vooral te genieten door de stilistische en stijlvolle wendingen die regisseur D.J. Caruso (Disturbia, Eagle Eye) regelmatig aan het vertrouwde geheel geeft. Hetzelfde geldt voor de muziek van minimal-musiccomponist Philip Glass, die vaak net even anders loopt dan je van zo’n film zou verwachten.

Amazing Grace

NPO 2, 23.00 uur

Het heeft lang geduurd voordat de wereld kon genieten van de concertbeelden van Aretha Franklin in de New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles. De opnamen stammen al uit 1972, maar met een rechtszaak over geldzaken wist de gospelzangeres de vertoning langdurig tegen te houden. Pas na haar dood kon producent Alan Elliott met de beelden aan de slag, en het resultaat is de meeslepende documentaire Amazing Grace. De opnamen vormden destijds ook de basis voor Franklins gelijknamige muziekalbum, dat de succesvolste gospelplaat aller tijden werd.