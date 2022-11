De Volkskrant tv-selectie voor maandag 28 november

Ryan Gosling in Blade Runner 2049 van Denis Villeneuve.

De invasie van België

NPO 3, 20.25 uur

Vorige week staken tien bekende Nederlanders de grens over om onze driekleur op Vlaamse bodem te planten. Alle deelnemers hebben die eerste aanval overleefd, maar het verrassingseffect van de invasie is verdwenen. De Belgische verdedigers hebben via de radio het hele land in staat van paraatheid gebracht. Vlaanderen is op de uitkijk voor verdachte kaaskoppen en dat levert spannende momenten op voor Tim Senders en Jasper Demollin, die dachten veilig te zijn in een studentenhuis. Tess Milne en Simon Zijlemans krijgen zelfs half Antwerpen achter zich aan.

Blade Runner 2049

RTL 7, 20.30 uur

(Sciencefiction, Denis Villeneuve, 2017) ‘We zoeken allemaal naar iets echts’, zegt agent K. (Ryan Gosling) in Blade Runner 2049. De betekenis van dat zinnetje zit in de diepste vezels van dit inktzwarte vervolg op de cultsciencefictionfilm uit 1982. Het verschil tussen echt en onecht, daarover ging het ook in Ridley Scotts oorspronkelijke meesterwerk. In het mistroostige Los Angeles van 2019, toen nog verre toekomst, werden opstandige androïden uitgeschakeld door blade runners, premiejagers van een speciale politiedivisie. In het in 2049 gesitueerde vervolg doet K. tijdens een routineklus een ontdekking die ernstig morrelt aan de broze verhouding tussen mens en androïde. Met uitmuntende sfeerbeelden van cameraman Roger Deakins.

Back to the Future Part II

Veronica, 20.30 uur

(Fantasy, Robert Zemeckis, 1989) Heerlijk vervolg op Back to the Future, waarin Doc (Christopher Lloyd) opnieuw met zijn DeLorean-tijdmachine voor de deur van Marty McFly (Michael J. Fox) staat. In de nabije toekomst (2015, in werkelijkheid helaas niet het jaar waarin hooverboards als geaccepteerd vervoersmiddel gelden) dreigt Marty’s zoon het hele tijd-ruimtecontinuüm in de war te schoppen. Vervolgens pingpongen Marty en Doc tussen toekomst, heden en verleden. Innovatieve trucages maken het mogelijk dat Michael J. Fox in sommige beelden drie tot vier personages speelt.

Elisabeth Shue, Michael J. Fox en Christopher Lloyd in Back to the Future Part II van Robert Zemeckis.

Andere tijden special

NPO 2, 20.35 uur

Door bezuinigingen op de asielopvang kampt Nederland met een tekort aan locaties, opvangplekken en personeel om alles in goede banen te leiden. Niet voor het eerst, toont Andere tijden vandaag in een special. In de jaren negentig kreeg Nederland boven op de migrantenstroom uit Afrika en het Midden-Oosten een golf van vluchtelingen uit het oorlogsgebied in voormalig Joegoslavië te verwerken. Terwijl het nieuws beelden toonde van vluchtelingen in maisvelden en lekkende tenten, zat de politiek met de handen in het haar. Betrokkenen doen hun verhaal.

The Children of Chaos

Canvas, 21.20 uur

De Tweede Wereldoorlog kostte in Europa niet alleen tachtig miljoen mensen het leven, maar liet ook vijftien miljoen kinderen achter zonder ouders. Met ingekleurde archiefbeelden, gedramatiseerde scènes en het commentaar van geschiedkundigen uit Frankrijk, Polen en de VS belicht de tweedelige documentaire The Children of Chaos dit onbekende hoofdstuk uit de jaren direct na de oorlog. Oorlogswezen werden gesorteerd, geselecteerd en opgevangen, maar veel kinderen werden aan hun lot overgelaten en honderdduizenden werden ingezet bij de wederopbouw.

Ga terug en haal het

NPO 2, 22.19 uur

Veel mensen zagen de Black Lives Matter-protesten van 2020 als een kantelpunt voor positieve verandering. Is die verwachting uitgekomen? Op zoek naar voorwaarden voor verandering gaat Clarice Gargard in haar film Ga terug en haal het op zoek naar zwarte verzetsstrijders uit het heden en verleden. André Reeder vertelt hoe hij zich inzette voor Surinaamse studenten in Nederland, Jeanne Henriques legt uit waarom Curaçao in feite nog steeds een Nederlandse kolonie is en kunstenaar Malique Mohamud staat stil bij het dubbele gezicht van ‘woke zijn’.

The Wife

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Björn Runge, 2017) ‘Zonder deze vrouw ben ik niets’, zegt schrijver Joe Castleman (Jonathan Pryce) in The Wife, met echtgenote Joan (een weergaloze Glenn Close) aan zijn zijde. We schrijven 1992, de schrijver heeft zojuist gehoord dat hij de Nobelprijs voor Literatuur ontvangt. En wat hij zegt, zegt hij niet voor niets. The Wife gaat over de verhouding tussen de hang naar roem en de noodzaak te creëren, en ook over een tijd waarin schrijvende vrouwen per definitie niet konden wedijveren met hun mannelijke collega’s. Close heerst over haar personage en dist een complex arsenaal aan gevoelens op, enkel met haar ogen. Die zijn waterig, maar spugen vuur.