De Volkskrant tv-selectie voor maandag 28 augustus

Denzel Washington in ‘The Equalizer’ van Antoine Fuqua.

Inside Detroit with Ben Fogle

Canvas, 20.10 uur

Ooit was Detroit het trotse hart van de Amerikaanse auto-industrie, een stad die gonsde van bedrijvigheid en waar jaarlijks nieuwe modellen van Ford, General Motors en Chrysler van de lopende band rolden. In de documentaire Inside Detroit ziet Ben Fogle dat er van die glorietijd weinig over is. Nadat de autofabrikanten hun fabrieken hadden verplaatst naar goedkopere locaties, stroomde Detroit leeg en raakte de stad in verval. Het inwoneraantal daalde met 60 procent, terwijl de leegstand en misdaadcijfers bleven stijgen. Is er nog hoop voor de stad?

2Doc: Bart en de zoektocht naar de dubbelganger

NPO 2, 20.28 uur

De westerse wereld hecht veel waarde aan het idee dat we allemaal uniek en bijzonder zijn. Het is een boodschap die de generatie van Bart Eysink Smeets (1988) met de paplepel ingegoten heeft gekregen. Om de onzin van dit idee aan te tonen, ging de kunstenaar op zoek naar zijn dubbelganger. Als hij zo’n dubbelganger vindt is Smeets immers niet uniek en heeft hij daarmee het sprookje ontkracht. In Bart en de zoektocht naar de dubbelganger gaat hij met billboards op zoek naar zijn evenknie. Dankzij gezichtsherkenningssoftware vindt hij deze uiteindelijk in de Verenigde Staten.

The Equalizer

RTL 7, 20.25 uur

(Actie, Antoine Fuqua, 2014) Als Denzel Washington in een film werknemer is van een soort Amerikaanse Gamma, weet je: hier klopt iets niet. The Equalizer, losjes gebaseerd op een tv-serie uit de jaren tachtig, doet er alsnog een eeuwigheid over om te tonen dat Robert McCall (Washington) een moordmachine in ruste is. Met loden ernst probeert regisseur Fuqua diepgang aan zijn verhaal te geven. Maar hij neemt ook zijn actiescènes serieus, waardoor ze groots uitpakken. Vooral tijdens de finale in de bouwmarkt, waarbij McCall slim gebruikmaakt van alles wat hij in zijn handen krijgt. Na het vermakelijke vervolg uit 2018 draait vanaf donderdag een derde deel in de bioscopen, wederom van Fuqua en met Washington.

Behind Enemy Lines

SBS 9, 20.30 uur

(Actie, John Moore, 2001) Hoe de neergestorte straaljager-copiloot Chris Burnett (Owen Wilson) in vijandelijk gebied telkens weer aan zijn achtervolgers ontkomt, is het grote mysterie van de actiefilm Behind Enemy Lines. Normaal gesproken zou dat het hart van de film vormen, hier wordt er telkens luchtig overheen gestapt. De film kreeg veel kritiek vanwege zulke plotgaten, maar er is ook best wat aardigs te zeggen over dit speelfilmdebuut van regisseur Moore. Zo verweeft hij in verzorgde stijl klassieke Hollywoodelementen uit westerns en buddyfilms in het verhaal en heeft de film een indrukwekkende, stuntrijke finale.

Owen Wilson in ‘Behind Enemy Lines’ van John Moore.

Murder Trial: The Disappearance of Renee and Andrew MacRae

BBC 2, 22.00 uur

In een tweedelige documentaire ontleedt de BBC een van de grootste onopgeloste moordzaken uit de Schotse geschiedenis. In 1976 werd de uitgebrande auto van Renee MacRae aangetroffen, maar van de 36-jarige vrouw en haar 3-jarige zoontje Andrew ontbrak elk spoor. In 2022 staat de 80-jarige William MacDowell terecht voor de moord op MacRae, zijn voormalige minnares. De verdachte zou de lichamen hebben laten verdwijnen en zijn misdaad ruim 45 jaar hebben verzwegen. Murder Trial kijkt mee met de aanklager en verdediging in dit spraakmakende proces.

In de tbs

NPO 2, 22.11 uur

De moord op Anne Faber door een gewelddadige zedendelinquent maakte in 2017 veel los in de samenleving. Als de dader in een eerder stadium tbs had gekregen, was dit drama waarschijnlijk voorkomen. Een van de belangrijkste stemmen in de discussie was die van Annes oom Hans Faber, die er in 2019 een boek over schreef. In de serie In de tbs volgt Faber een jaar lang de patiënten, begeleiders en behandelaars in de Van der Hoeven Kliniek, een tbs-instelling in Utrecht. De laatste jaren leggen rechters veel vaker tbs op, waardoor het systeem verstopt raakt.

Going in Style

BBC 2, 23.30 uur

(Komedie, Zach Braff, 2017) Drie straatarme boezemvrienden overvallen op hun oude dag een bank en geef ze eens ongelijk. Joe (Michael Caine) dreigt zijn huis te verliezen. De fabriek waar hij, Willie (Morgan Freeman) en Albert (Alan Arkin) dertig jaar hebben gewerkt gaat dicht, terwijl er van hun pensioenfonds niets overblijft. Bovendien heeft Willie dringend een nieuwe nier nodig, terwijl hij door zijn belabberde ziektekostenverzekering onderaan de wachtlijst bungelt. Alle onderliggende ernst ten spijt, doet de film vooral lollig. Met Arkin, Freeman en Caine kan het gelukkig nooit helemaal misgaan.