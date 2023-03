De Volkskrant tv-selectie voor maandag 27 maart

Antonio Banderas in Autómata van Gabe Ibáñez.

The Spy Who Dumped Me

SBS 9, 20.30 uur

(Actiekomedie, Susanna Fogel, 2018) Het begin van spionnensparodie The Spy Who Dumped Me illustreert hoe goed de makers het genre hebben bestudeerd: een smoezelig marktje in Vilnius bevat precies de sfeer van wantrouwen en paranoia waarop smoezelige Oost-Europese marktjes in spionagefilms zo vaak patent lijken te hebben. Met de introductie van twee Amerikaanse vriendinnen die dankzij een ex-vriendje (zie titel) in een complot belanden, wordt de toon gezet door gegil tijdens achtervolgingen in Europese hoofdsteden, vette culturele clichés en een wc-grap in een Amsterdams hostel.

Kate McKinnon en Mila Kunis in The Spy Who Dumped Me van Susanna Fogel.

Het hoge noorden

NPO 1, 20.33 uur

Waarom voelen mensen zich aangetrokken tot een leven in de noordelijkste regio’s van Scandinavië? In de serie Het hoge noorden bezoekt Dionne Stax Nederlanders die ervoor hebben gekozen om hier een nieuw bestaan op te bouwen. In de eerste aflevering ontmoet ze Cornelis en Patricia, die vijftien jaar geleden een oude scheepswerf in Noorwegen kochten. Ook helpt ze schapenboeren Rob en Astrid met het verzorgen van hun lammeren. Martijn en Anne maakten voor hun gezin een droomplek in de bossen van Zweden, het land waar ook de familie Ellerbrak is neergestreken.

Tussen kunst en kitsch

NPO 1, 21.23 uur

Het nieuwe seizoen van Tussen kunst en kitsch begint in Het Hem, een cultuurcentrum in een voormalige kogelfabriek in Zaandam. Het publiek draagt weer bijzondere voorwerpen aan voor een taxatie. Zo bevestigt Pieter Jorissen deze week dat het schilderij dat bij de vader van de eigenaar aan de muur hing inderdaad een werk is van Jan Sluijters uit 1912. Emile Aardewerk taxeert een Frans zilveren schaaltje uit de 19de eeuw, Jaap Polak vertelt over de afbeelding op een tempeldoek uit Bali en Bas Hesselink ziet een proefexemplaar van een prentenboek.

Blue Lights

BBC 1, 22.00 uur

Veertiger Grace Ellis (Siân Brooke) is moeder van een tienerzoon en heeft een vaste baan als sociaal werker, maar maakt een gedurfde carrièrestap en gaat in dienst bij de politie in Noord-Ierland. Na een paar weken blijkt die baan een stuk uitdagender dan ze had verwacht. Ook haar jonge collega’s Annie en Tommy (Katherine Devlin en Nathan Braniff) betwijfelen of ze wel tegen het werk zijn opgewassen. In de nieuwe politieserie Blue Lights belandt Grace in een onderwereld waar gewelddadige bendes de dienst uitmaken en zij niet weet wie ze kan vertrouwen.

2Doc: Puinhoop

NPO 2, 22.19 uur

Filmmaker Allard Detiger vermijdt al twintig jaar het contact met zijn moeder, die borderline heeft. Dan wordt hij gebeld door de politie: het huis van zijn moeder is ernstig verwaarloosd en er is professionele hulp nodig. Detiger neemt een deel van deze verantwoordelijkheid op zich, maar wordt hierdoor terug gezogen in de trauma’s van zijn jeugd. Door het proces van uithuisplaatsing en gedwongen opname gedurende een periode van tien jaar te filmen lukt het hem om een zekere afstand te houden. Het resultaat is de bijzondere documentaire Puinhoop.

Autómata

RTL 7, 22.30 uur

(Sciencefiction, Gabe Ibáñez, 2014) Het is 2044 en de wereld ligt weer eens volledig op z’n gat. Zonnestormen hebben de boel vrijwel onbewoonbaar gemaakt, buiten een enkele metropool is de aarde getransformeerd tot radioactieve woestijn, robots zijn alomtegenwoordig om de mens te helpen er het beste van te maken. In zijn Engelstalige debuut gooit de Spaanse regisseur Gabe Ibáñez bekende sciencefictioningrediënten in zijn blender, van de regenachtige stad vol neonlicht uit Blade Runner tot de robotwetten van Isaac Asimov, om het geheel vervolgens aardig naar zijn hand te zetten. Als agent op zoek naar de oorzaak van een robotopstand, vindt Antonio Banderas bovendien de juiste dure-B-filmmodus.

A Man Apart

Veronica, 22.40

(Actie, F. Gary Gray, 2003) Vin Diesel speelt in A Man Apart een undercover drugsbestrijder die in Colombia een cocaïnebaron weet te vangen. Dat is het weinig enerverende startpunt van een thriller die geen cliché omzeilt: zie bijvoorbeeld de scène waarin de agent zijn badge moet inleveren, en de misdaad vervolgens eigenhandig en ongehinderd door de wet gaat aanpakken. Maar ja, het is wel een film met Vin Diesel, de kleerkast die altijd genietbaar blijft, al is het maar vanwege zijn basstem, die in A Man Apart alweer een octaaf lijkt te zijn gedaald.