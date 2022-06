De Volkskrant tv-selectie voor maandag 27 juni

Matt Damon in Promised Land van Gus Van Sant. Beeld Scott Green

Het uur van de wolf: De schatten van de Krim

NPO 2, 20.27 uur

Toen Rusland in 2014 besloot de Krim te annexeren, zorgde dat in Amsterdam voor een onverwacht dilemma. In het Allard Pierson Museum was op dat moment de expositie De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee te zien. Door de actie van Rusland stonden de curatoren voor de vraag of de kunstschatten terug moesten naar de musea op de Krim – waardoor ze in Russische handen zouden vallen – of naar Oekraïne, dat zegt dat de Krim en de museumstukken bij het land horen. In De schatten van de Krim belicht Oeke Hoogendijk het vraagstuk vanuit alle oogpunten.

Promised Land

Net 5, 20.30 uur

(Drama, Gus Van Sant, 2012) Steve Butler, hoofdpersoon van Promised Land, zegt het vaak: ‘Ik ben geen slechterik.’ Hij meent het ook. Maar is het ook zo? Deze film over gaswinning is op zijn best op de momenten dat je als kijker twijfelt. Butler (Matt Damon) reist als vertegenwoordiger van een groot gasbedrijf langs de boerenbedrijven van Amerika. Gouden bergen belooft hij als zijn bedrijf op hun land gas mag winnen.Op onheilsverhalen heeft hij een goed klinkend riedeltje klaar. Totdat Butler en collega Sue Thomason (Frances McDormand) een sterke tegenstander treffen. Het loopt uit op een vermakelijke krachtmeting tussen vooral Butler en een milieuactivist (co-scenarist John Krasinski), die hem bestrijdt met zijn eigen middelen.

De gouden lichting

NPO 3, 21.53 uur

De fysieke en mentale mishandeling van Nederlandse turnsters door hun trainers is een probleem waar jarenlang van is weggekeken. Om de reputatie van de turntop te beschermen werden verhalen van turnsters ontkend of gebagatelliseerd, totdat in 2020 bleek hoe ver het machtsmisbruik ging. In de driedelige documentaire De gouden lichting van Ellen Vloet doen Renske Endel, Suzanne Harmes, Gabriëlla Wammes en Verona van de Leur hun verhaal. De eerste aflevering toont hoe de turnsters al op jonge leeftijd in de handen van hun coaches werden gedreven.

Boven water

NPO 2, 22.19 uur

Familiebedrijven vormen een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Veel van deze firma’s blijven momenteel echter met moeite overeind omdat ze de speelbal zijn van grotere politieke en economische krachten. De serie Boven water volgt vijf Nederlandse familiebedrijven die moeten vechten om te overleven. Vissersfamilie Tanis is hard geraakt door de Brexit en ziet haar winst verdampen door de stijgende olieprijs. De familie Kesbeke is inlegger van augurken en ander tafelzuur, maar wordt de duimschroeven aangedraaid door de grote supermarkten.

AIDS: The Unheard Tapes

BBC 2, 22.30 uur

In de jaren tachtig was de Britse homogemeenschap in de greep van een besmettelijk ziekte. Omdat er aan homoseksualiteit nog een groot stigma kleefde, was het voor patiënten en hun vrienden moeilijk om erover te praten. Enkele vooruitziende onderzoekers wilden de impact van de aidsepidemie in kaart brengen en vroegen de betrokkenen naar hun ervaringen. Hun tapes, die nooit eerder zijn uitgezonden, vormen de basis voor een nieuwe documentaireserie. AIDS: The Unheard Tapes geeft de geïnterviewden een stem én – door de inzet van acteurs – een gezicht.

The Ghost Writer

Net 5, 22.40 uur

(Drama, Roman Polanski, 2010) Een biograaf (Ewan McGregor) krijgt een vermogen aangeboden om de memoires van een Britse oud-premier (Pierce Brosnan) op te frissen. De auteur lijkt de opdracht van zijn leven te hebben gescoord, maar zijn ogenschijnlijk wanhopige uitgevers hebben in The Ghost Writer uiteraard een eigen agenda. Regisseur Polanski, in juridische problemen geraakt als gevolg van zijn nooit afgeronde zedenzaak, hield vanuit een Zwitserse cel en onder huisarrest in zijn villa in het Zwitserse Gstaad een oogje op de montage van het degelijke The Ghost Writer.

Rammbock: Berlin Undead

ZDF, 01.45 uur

(Horror, Marvin Kren, 2010) Een uurtje griezelen op zijn Duits, het blijkt alleraardigst uit te pakken in deze Berlijnse variant op het zombiegenre. De Duitse hoofdstad wordt belegerd door bloeddorstige ondoden; we maken het mee aan de hand van de wat duffe Michael (Michael Fuith), die eigenlijk alleen maar zijn ex-vriendin terug wil. En vervolgens in haar typische Berlijnse woning opgehokt raakt met het hulpje van de gezombificeerde loodgieter. Knap gebruik van die locatie, wanneer Michael zich van keuken naar kruipruimte, via zolders en dakranden een weg naar buiten baant.