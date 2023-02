De Volkskrant tv-selectie voor maandag 27 februari

Joaquin Phoenix en John C. Reilly in The Sisters Brothers van Jacques Audiard.

Wiplala

NPO 3, 13.32 uur

(Familie, Tim Oliehoek, 2014) Regisseur Tim Oliehoek waagde zich met Wiplala voor het eerst aan een Annie M.G. Schmidt-verfilming. Voor scenarioschrijver Tamara Bos was het na Otje, Pluk van de Petteflet en Minoes al de vierde keer. Bos heeft een bijzonder talent voor het schrijven van familiefilms, dat ze ook bewees met onder meer Dolfje weerwolfje en Brammetje Baas. Soepel verwerkt ze een sprookjesachtig gegeven in een eigentijds avontuur waarbij, zoals dat haast verplicht lijkt in jeugdfilms, op luchtige wijze ook het nodige verdriet wordt verwerkt.

Sasha Mylanus in Wiplala van Tim Oliehoek.

Miss Congeniality

SBS 9, 20.30 uur

(Komedie, Donald Petrie, 2000) De stoere FBI-agent Gracie (Sandra Bullock) gaat undercover in de wereld van de missverkiezingen. Daartoe moet ze in deze effectieve komedie wel eerst haar wenkbrauwen epileren, een nieuwe garderobe aanschaffen en op hoge hakken leren lopen. Bullock is fijn en wordt ondersteund door leuke bijrollen van onder anderen Michael Caine, Candice Bergen en William Shatner. De film kreeg in 2005 een aardig vervolg, eveneens met Bullock. Aardig detail: sommige scènes van Miss Congeniality werden opgenomen in Bullocks eigen huis in Austin, Texas.

Michael Caine, Sandra Bullock en Benjamin Bratt in Miss Congeniality van Donald Petrie. Beeld x

Van onschatbare waarde

NPO 1, 20.33 uur

Achter vier deuren van Paleis Soestdijk zitten de experts van het programma Van onschatbare waarde. Voor de deelnemers die op bezoek komen met een kostbaar pronkstuk is het de vraag wie van de vier hen het hoogste bod zal doen. Deze week arriveert Marjan bij het paleis met een schilderij uit 1912. Het kleurige nachtgezicht van Amsterdam is onmiskenbaar van Kees Maks, maar wat is het doek waard? Veel ouder nog is het zilveren dienblad dat Dini hoopt te verkopen. Het voorwerp stamt uit 1790 en werd in Utrecht gemaakt door Johannes van Schaasberg.

Lost Pyramids of the Aztecs

National Geographic, 21.00 uur

Van de 14de tot de 16de eeuw domineerden de Azteken een groot deel van Midden-Amerika. Omdat Tenochtitlan, de hoofdstad van het Aztekenrijk, op de plek lag waar Mexico-Stad is verrezen, bevinden veel tempels, paleizen en piramiden zich onder de grond van deze metropool. In Lost Pyramids of the Aztecs onderzoeken archeologen een opgegraven piramideruïne. Ook bezoeken ze de vindplaats van honderd skeletten en proberen ze een replica te bouwen van een Aztekenpiramide. National Geographic zendt de tweedelige documentaire vanavond in zijn geheel uit.

Nachtdieren

NPO 3, 21.29 uur

Op een rit door West-Brabant ontmoet Raven van Dorst in Nachtdieren weer enkele bijzondere mensen die zich niets aantrekken van conventionele werk- en slaappatronen. Nachtwerk is heel gewoon voor escortdame Saskia, wier zelfvertrouwen een enorme boost heeft gekregen nu ze aan het hoofd staat van haar eigen escortbureau. Voormalig taxichauffeur Denny raakte door een ongeluk verlamd en verloor een deel van zijn spraakvermogen. Hij gebruikt de kleine uurtjes om een frisse neus te halen. Kees lijdt aan COPD en heeft besloten uit het leven te stappen.

L’amour / la mort

NPO 2, 22.19 uur

De liefde en de dood laten diepe sporen na op de mensenziel. Dat laat regisseur Ramón Gieling zien in zijn documentaire L’amour/la mort, waarin een psychiater en een onderzoeker uitleggen wat heftige ervaringen rond liefde en dood doen met het lichaam en de geest. Ook nemen enkele mensen plaats op de divan van Freud om hun persoonlijke verhalen van verlies en wanhopige liefde te vertellen. Aan de hand van meesterwerken uit de schilderkunst en muziekgeschiedenis toont L’amour/la mort dat liefde en dood twee kanten zijn van dezelfde medaille.

The Sisters Brothers

BBC 2, 00.15 uur

(Western, Jacques Audiard, 2018) In elke andere western zouden de lompe en gewelddadige broers Charlie en Eli Sisters (Joaquin Phoenix en John C. Reilly) doorgaan voor de slechteriken, maar The Sisters Brothers verlangt dat het publiek meeleeft met twee halvegare huurmoordenaars. Dat werkt opvallend goed. En deze zwartkomische, grillige western zet wel meer zaken met succes op zijn kop. De volledige cast speelt voortreffelijk (wijlen Rutger Hauer in een van zijn laatste films, als mysterieuze opdrachtgever van de broers) en de band tussen de twee broers is ook overtuigend: het is duidelijk dat die twee geschonden uit hun kindertijd kwamen en nooit echt volwassen zijn geworden.