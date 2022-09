De Volkskrant tv-selectie voor maandag 26 september

Jack Nicholson in ‘The Shining’ van Stanley Kubrick.

Tegenlicht

NPO 2, 20.28 uur

Onderzoekscollectief Bellingcat maakt gebruik van openbare informatiebronnen die, veelal online, door iedereen kunnen worden geraadpleegd en gecheckt. De Nederlandse onderzoeksjournalist Christiaan Triebert, momenteel werkzaam voor The New York Times, gelooft dat deze vorm van onderzoek bevorderlijk is voor het vertrouwen in de journalistiek, dat in sommige kringen beschadigd is geraakt. Tegenlicht presenteert een portret van Triebert, die in het verleden voor Bellingcat onder meer onderzoek deed naar de Turkse staatsgreeppoging van 2016.

The Shining

SBS 9, 20.30 uur

(Horror, Stanley Kubrick, 1980) Schrijver Jack Torrance (Jack Nicholson) laat zich in deze meesterlijke Stephen King-verfilming met vrouw en zoon insneeuwen in het gigantische, afgelegen Overlook Hotel en draait op magnifieke wijze door, in de geest van de hoteloppasser die hem vele winters geleden voor ging. Het hotel dient daarbij als een ondoorgrondelijk, voortdurend van vorm veranderend labyrint, zowel voor het hoofdpersonage als voor de toeschouwer. Model stond onder meer het Stanley Hotel in Colorado: in dit neo-georgiaanse, naar verluidt behekste pand zou King zijn roman hebben bedacht. Overigens kon de auteur zelf Kubricks bewerking maar matig waarderen: knap gemaakt maar leeg, vond King.

Jumanji: Welcome to the Jungle

Net 5, 20.30 uur

(Avontuur, Jake Kasdan, 2017) Regisseur Jake Kasdan raakt met zijn update van Jumanji (1995), een jarennegentigblockbuster over een betoverd bordspel, een andere snaar dan voorganger Joe Johnston. Waar het in het behoorlijk griezelige origineel vooral draaide om de special effects en het komische talent van Robin Williams, is de versie van 2017 een opgewekte ensemblefilm die de hoofdrolspelers in een computergame plaatst. De scenarioschrijvers verlegden de aandacht naar de verhoudingen tussen de personages en vooral ook naar de fantasie: hoe zou het zijn om ineens een personage in een computergame te zijn?

Karen Gillan, Dwayne Johnson en Jack Black in ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ van Jake Kasdan.

Inside Man

BBC 1, 22.00 uur

Uit de koker van Steven Moffat, die zijn sporen verdiende met BBC-series als Doctor Who en Sherlock, komt de nieuwe serie Inside Man. Het verhaal draait om vier personages die met elkaar verwikkeld raken en stelt de vraag wat er nodig is om iemand te veranderen in een moordenaar. David Tennant speelt een priester die naar het station gaat om de bijlesdocent (Dolly Wells) van zijn zoon op te pikken. Ondertussen is een journalist (Lydia West) op zoek naar een goed verhaal en wacht in Amerika een terdoodveroordeelde (Stanley Tucci) op zijn executie.

Breuklijnen

NPO 2, 22.18 uur

In de serie Breuklijnen neemt Sinan Can poolshoogte in de banlieues van Europa. Niet alleen in Parijs, maar ook in Londen, Brussel en Stockholm. In deze zogeheten shariawijken is de werkloosheid hoog, de armoede groot en de kloof tussen migranten en de autochtone bevolking onoverbrugbaar. Can onderzoekt wat er speelt en vraagt zich af wat Nederland kan doen om het ontstaan van zulke no-gozones te voorkomen. Vandaag is Can in Clichy-sous-Bois, waar Afrikaanse immigranten vertellen dat het beter leven was in de sloppenwijken waaraan ze zijn ontsnapt.

Evil by Design: Surviving Nygård

Canvas, 22.55 uur

De succesvolle Fins-Canadese modeontwerper Peter Nygård beleefde de afgelopen twintig jaar gouden tijden met zijn modemerk. Daaraan kwam een abrupt einde toen in 2020 een onderzoek naar hem werd geopend. Tientallen vrouwen beschuldigen Nygård ervan hen te hebben verkracht in zijn vakantiewoning op de Bahama’s. In de meeste gevallen waren de slachtoffers minderjarig. In de eerste aflevering van Evil by Design: Surviving Nygård blijkt dat verhalen over Nygårds wangedrag al veel verder eerder de ronde deden, maar dat de slachtoffers werden geïntimideerd.

The Conjuring 2

SBS 9, 22.55 uur

(Horror, James Wan, 2016) Wanneer paranormale onderzoekers Lorraine en Ed Warren een alleenstaande moeder en haar kroost te hulp schieten in hun mistroostige Londense rijtjeswoning, blijken ook in Engelse spookhuizen de deuren te kraken en bleke tienermeisjes te vervallen in demonisch gevloek. Gelukkig hanteert regisseur Wan in deze uitstekende vervolgfilm de clichés vol flair, en bedenkt hij soms iets nieuws. Gaaf, de scène waarin de bezeten dochter in een lang geleden gestorven oude man verandert, terwijl ze door het camerawerk onscherp blijft en je dus nooit zeker weet wat je ziet.