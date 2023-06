De Volkskrant tv-selectie voor maandag 26 juni

Michiel Huisman en Niamh Algar in ‘The Last Right’ van Aoife Crehan.

Coming to America

Veronica, 20.30 uur

(Komedie, John Landis, 1988) Eddie Murphy zoekt als Afrikaanse kroonprins in Queens naar een geschikte partner. De Oscarwinnende make-up transformeert hem en Arsenio Hall tot nog een drietal andere personages, onder wie de dik besnorde Joodse senior Saul. In de scènes waar Murphy eerder op Groucho Marx lijkt dan op zichzelf, is hij écht leuk. Na deze komedie zou Eddie Murphy nog vaker naar de make-updoos grijpen om meerdere rollen tegelijk te kunnen spelen. Het matige vervolg Coming 2 America werd twee jaar geleden afgevoerd naar het streamingplatform van Amazon.

Eddie Murphy en Arsenio Hall in ‘Coming to America’ van John Landis.

Herinneringen voor het leven – stop dementie

NPO 1, 20.34 uur

Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem presenteren Anniko van Santen en Jamai Loman de benefietactie Herinneringen voor het leven om donateurs te werven voor Alzheimer Nederland. In de uitzending vertelt neuropsycholoog Erik Scherder over de bijzondere relatie tussen dementie en muziek en legt neuroloog Laura Donker-Kaat uit wat de eerste signalen zijn waaraan je dementie kunt herkennen. Ook zijn er verhalen van dementiepatiënten en hun familieleden, die vertellen over de vernietigende gevolgen van de ziekte die een op de vijf Nederlanders treft.

Focus special

NPO 2, 20.38 uur

Na tientallen jaren getouwtrek over de Hedwigepolder is besloten het landbouwgebied op de grens tussen Nederland en Vlaanderen terug te geven aan de natuur. Door de getijden staat de polder nu weer twee keer per dag onder water. In een special van wetenschapsmagazine Focus vertellen wetenschappers van het Nioz en de TU Delft hoe ze denken dat het gebied zich in de toekomst zal ontwikkelen tot een natuurgebied met zandplaten en schorren. Maar als de polder volstroomt met vervuild water uit de Antwerpse haven, is er dan wel sprake van natuurherstel?

Rocco e i suoi fratelli

Arte, 22.10 uur

(Drama, Luchino Visconti, 1960) Drie uur durend invloedrijk en invoelbaar familie-epos van de Italiaanse neorealistische filmmeester Luchino Visconti (Ossessione, Il gattopardo) over de levensloop van vijf broers en hun moeder. Geprezen vanwege de vloeiende combinatie tussen realisme en melodrama, waarmee Visconti een brug sloeg tussen zijn vroege films en zijn weelderigere latere werk. Geprezen ook om het uitmuntende spel: Alain Delon is onvergetelijk als het titelpersonage, terwijl een 22-jarige Claudia Cardinale ver voor haar doorbraak opvalt als de verloofde van een van de broers.

Alain Delon (midden) in ‘Rocco e i suoi fratelli’ van Luchino Visconti.

Hoe duur was de suiker

NPO 2, 23.15 uur

De verfilming van Cynthia McLeods roman Hoe duur was de suiker door Jean van de Velde werd een succes in de bios, maar was oorspronkelijk bedoeld als vierdelige miniserie voor tv, die ruim een uur aan extra materiaal bevat. Het verhaal draait om twee jonge vrouwen in het Suriname van de 18de eeuw: Sarith (Gaite Jansen) is de dochter van een plantersfamilie, Mini-Mini (Yootha Wong-Loi-Sing) haar persoonlijke slavin. De vrouwen proberen geluk te vinden in de liefde, wat bemoeilijkt wordt door de scheve verhoudingen tussen rijk en arm, wit en zwart.

We Hunt Together

BBC 1, 23.40 uur

Voormalig kindsoldaat Baba (Dipo Ola) beheert de toiletten op de nachtclub waar Freddy (Hermione Cockburn) op een avond met haar date binnenwandelt. De twee hebben onmiddellijk een klik en als Baba voorkomt dat Freddy wordt aangerand, wakkert dat in beiden een duistere lust op. Samen blijken ze een dodelijk duo. De Britse serie We Hunt Together volgt naast Baba en Freddy ook de agenten Lola en Jackson (Eve Myles en Babou Ceesay) die de dood van het eerste slachtoffer onderzoeken. De achtdelige serie combineert drama met geweld en zwarte humor.

The Last Right

BBC 2, 00.15 uur

(Komedie, Aoife Crehan, 2019) Michiel Huisman speelt de Ierse succesjurist Daniel, die jaren geleden naar Amerika is geëmigreerd en na de dood van zijn moeder terugvliegt naar zijn geboortegrond. In gezelschap van zijn jongere, autistische broertje Louis en de charmante uitvaartcentrummedewerker Mary onderneemt hij een lange rit door Ierland om een ándere overledene naar zijn laatste rustplaats te brengen. Geheel conform de regels van het roadmoviegenre ontdekt Daniel dat familie (Louis), potentiële liefde (Mary) en het uitgestrekte landschap (de reis) hem mogelijk meer bieden dan een succesvol doch ontworteld bestaan in de Verenigde Staten. Huisman is uitstekend als verloren familieman, ambitieuze carrièrejager en supercharmeur.