De Volkskrant tv-selectie voor maandag 24 juli

Vanaf links: Harold Ramis, Bill Murray en Dan Aykroyd in ‘Ghostbusters’ van Ivan Reitman.

Ghostbusters / Ghostbusters II

Veronica, 20.30 uur / 22.30 uur

(Komedie, Ivan Reitman, 1984 / 1989) De eerste Ghostbusters blijft het leukst. Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis en Ernie Hudson gaan haast als klusjesmannen bovennatuurlijk kwaad te lijf, waarbij de meligheid zegeviert, tot en met de duivels lachende reuzen-spekjesman die in de finale dreunend op de helden afstapt. In het minder succesvolle, maar nog steeds heel aardige vervolg slaan de ‘superstars of the supernatural’, opnieuw de handen ineen als onvermoeibare spokenjagers. Een kwaadaardige geest tracht via een betoverd schilderij New York te veroveren en heeft het daarbij voorzien op onder anderen de baby van Dana Barrett (Sigourney Weaver, eveneens weer van de partij na deel 1). De gedateerde spookhuiseffecten dragen bij aan de cult-achtige charme.

Grantchester

NPO 2, 20.35 uur

Geordie Keating en Will Davenport (Robson Green en Tom Brittney) gaan in Grantchester op onderzoek in verzorgingstehuis St. Cedd’s, waar directeur Fletcher dood is aangetroffen. Tegelijkertijd zijn twee rebelse bewoners op leeftijd spoorloos verdwenen. Het is niet duidelijk of dit tweetal achter de moord zit, of dat ze zelf ook slachtoffer zijn. Op privégebied adviseert Will zijn goede vriend om zijn huwelijk met Cathy te repareren. Zelf besluit hij zijn relatie met Bonnie vriendschappelijk te houden, en Maya heeft verrassend nieuws voor hem.

The Children’s Hour

Arte, 21.50 uur

(Drama, William Wyler, 1961) De bioscooppremière van The Children’s Hour kwam op een interessant moment. De strenge zelfcensuur van Hollywood stond op dat moment nog altijd geen toespelingen op homoseksuele relaties tussen filmpersonages toe. Dat maakte de vermoedens van lesbische handelingen tussen twee leraressen op een meisjesschool (Audrey Hepburn en Shirley MacLaine) in deze film voer voor controverse. Dat de film was gebaseerd op het toneelstuk These Three van Lillian Hellman, en dat William Wyler hetzelfde verhaal onder dezelfde titel in 1936 al eens eerder verfilmde, deed daar niets aan af.

Vanaf links: Audrey Hepburn, James Garner en Shirley McClaine in ‘The Children's Hour’ van William Wyler.

Earth

BBC 2, 22.00 uur

Opwarming van de aarde door het broeikaseffect is momenteel een zorgwekkende ontwikkeling. In Earth vertelt Chris Packham dat onze planeet 800 miljoen jaar geleden juist in de greep was van een grote afkoeling. Toen het supercontinent Rodinia door geologische activiteit uiteenviel, ontstonden er ondiepe zeeën. Een hogere verdamping en neerslag, gecombineerd met de erosie van gesteente, leidde tot een periode van extreme kou. Wetenschappers spreken over het tijdperk van de ‘sneeuwbalaarde’, waarin een groot deel van de planeet met gletsjers was bedekt.

[DOCUMENTAIRE]

Girls Girls Girls

NPO 2, 22.09 uur

Deze week blikt Inge Verton terug op de afgelopen 25 jaar. Toen ze in 1998 werd geportretteerd in de documentaireserie Girls Girls Girls werkte ze bij de politie. Dat was destijds geen voor de hand liggende werkgever voor een biculturele vrouw, en het idealisme van Verton combineerde slecht met de harde hand van het politieapparaat. Filmmaker Soulaima El Khaldi wil van haar weten waarom het niet is gelukt om het systeem van binnenuit te veranderen. Tegenwoordig geeft Verton les in de Chinese bewegingsleer qi gong en zelfverdedigingstechniek tai chi.

[DOCUMENTAIRE]

Fight the Power: How Hip Hop Changed the World

NPO 2, 23.00 uur

In de jaren zeventig kwam er een nieuwe muziekstroming uit de New Yorkse wijk The Bronx: hiphop. Het leek een rage die snel zou overwaaien, maar vijftig jaar later is hiphop volledig geïntegreerd in de muziekwereld. Chuck D, de frontman van de legendarische hiphopformatie Public Enemy, vertelt in de vierdelige documentaireserie Fight the Power hoe hiphop is ontstaan en uitgegroeid tot een muzikale aanjager van sociale verandering. In de eerste aflevering is de presentator in goed gezelschap met namen als Melle Mel, KRS-One, Fat Joe, John Forte en Grandmaster Caz.

Stella

TV 5, 23.27 uur

(Drama, Sylvie Verheyde, 2008) Bitterzoet, autobiografisch portret van een jong meisje, opgroeiend in een Parijs’ café in de jaren zeventig. Wanneer ze wordt toegelaten op een chique school krijgt Stella de kans zich aan haar milieu te ontworstelen; waar het meisje ook komt, steeds volgt regisseur Verheyde consequent de blik van het kind. De jarenzeventig-artdirection is onberispelijk en met oog voor detail doorgevoerd, maar grootste troef is hoofdrolspeelster Léora Barbara. Zij maakt van Stella een dapper type wier optimisme alleen maar toe te juichen valt. Nederlands ondertiteld.