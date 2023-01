De Volkskrant tv-selectie voor maandag 23 januari

Ahn So-hee in ‘Train to Busan’ van Yeon Sang-ho.

Taken

RTL 7, 20.30 uur

(Actie, Pierre Morel, 2008) Bezorgde vader en voormalig geheim agent Bryan (Liam Neeson) had het zijn dochter nog zó gezegd: Parijs is geen plaats voor een 17-jarige naïeve Amerikaanse puber. Maar dat ze binnen vijf minuten na aankomst in de handen zou vallen van een bende Albanese mensensmokkelaars – ja, dat verzint natuurlijk niemand. Neeson doet het in dit rücksichtsloze wraakwerkje niet eens zo verkeerd, maar hij had meer verdiend dan de rommelige actiescènes van regisseur Pierre Morel en grimmig kijkende Albaniërs en Arabieren met donkere oogmake-up als tegenstanders.

Liam Neeson in ‘Taken’ van Pierre Morel.

The Thief, His Wife and the Canoe

NPO 2, 20.30 uur

Na het onzalige plan om zijn dood in scène te zetten en de levensverzekering te laten uitkeren, stuit John Darwin (Eddie Marsan) op een onoverkomelijk obstakel. Het blijkt onmogelijk samen met zijn vrouw Anne (Monica Dolan) een nieuw begin te maken in Panama. John besluit daarom terug te keren naar Engeland en te doen alsof hij aan geheugenverlies lijdt. De politie is sceptisch, journalist David Leigh is argwanend en als iemand de namen van de Darwins en ‘Panama’ op internet in een fotozoekmachine invoert, komt het bedrog van het koppel uit.

How the Holocaust Began

BBC 2, 22.00 uur

Historicus James Bulgin gaf vorm aan de indrukwekkende Holocaust-tentoonstelling van het Imperial War Museum in Londen, die laat zien hoe het antisemitisme in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog stap voor stap escaleerde tot het op industriële schaal vermoorden van Joden. In de documentaire How the Holocaust Began onderzoekt Bulgin een minder bekend hoofdstuk van de Holocaust, dat voorafging aan de vernietigingskampen. In Oost-Europa werden miljoenen nooit geïdentificeerde slachtoffers door de nazi’s doodgeschoten en begraven in bossen en velden.

De avondshow met Arjen Lubach

NPO 1, 22.13 uur

De kersverse Mediapersoon van het Jaar is vanaf vandaag weer te zien met zijn satirische Avondshow. Arjen Lubach kreeg de prijs overhandigd in omroepmuseum Beeld & Geluid door de winnaar van vorig jaar, André van Duin. Een maand eerder was de programmamaker ook al op de eerste plaats beland van de Media100, de lijst van invloedrijke Nederlandse mediamensen. De afleveringen van De avondshow met Arjen Lubach worden de komende maanden elke maandag tot en met donderdag uitgezonden. De eerdere seizoenen trokken gemiddeld ongeveer een miljoen kijkers per avond.

Planet Finance

NPO 2, 22.19 uur

Tijdens de coronacrisis daalde de vraag naar olie en bleven volle olietankers op zee dobberen omdat ze hun lading nergens voor een redelijke prijs kwijt konden. Op de markt voor oliefutures zorgde dit olieoverschot voor snel dalende prijzen. Heel eventjes dook de prijs zelfs onder nul, en wie net daarvoor flink wat oliefutures had gekocht, kon daardoor diep in de schulden komen. Planet Finance vertelt deze week hoe het mogelijk is dat een vat olie minder dan nul euro kost. Met fraaie computergraphics wordt de complexe materie glashelder uitgelegd.

Crash

Arte, 23.00 uur

(Erotiek, David Cronenberg, 1996) IJzersterke verfilming van de gelijknamige roman van J.G. Ballard (1973). Na een auto-ongeluk raken de veroorzaker (James Spader) en het slachtoffer (Holly Hunter) geobsedeerd door elkaar én door de combinatie van seks, auto’s en geweld. Crash is een vervreemdend onderkoelde, en juist daardoor bijzonder prikkelende reeks variaties op dat thema, waarbij het duo en hun geestverwanten tot steeds extremere middelen overgaan om hun surrealistische lusten te bevredigen. Destijds een schandaalsucces, inmiddels gevierd als een van David Cronenbergs meesterwerken, waarmee de Canadees een heel nieuwe draai aan zijn vertrouwde body horror-concept gaf.

Vanaf links: Rosanna Arquette, Holly Hunter en James Spader in ‘Crash’ van David Cronenberg.

Train to Busan

SBS 9, 23.35 uur

(Horror, Yeon Sang-ho, 2016) De zombiefilm Train to Busan brak bezoekersrecords in eigen land en demonstreert het hoge niveau van de Zuid-Koreaanse filmindustrie: het is een visueel imponerende horrorblockbuster die niet onderdoet voor vergelijkbare Hollywood-producties of een populaire zombieserie als The Walking Dead. Scenarist-regisseur Yeon Sang-ho laat een zombieplaag uitbreken, nét wanneer een egoïstische zakenman en zijn snoezige dochtertje instappen in een trein. Terwijl het land in rap tempo ontwricht, besmet het bijtvirus wagon na wagon. Train to Busan wordt sentimenteler naarmate er meer personages wegvallen, maar behoudt vaart tot de laatste stop. Het vervolg Peninsula (2020) kon zich helaas niet meten met dit origineel.