De Volkskrant tv-selectie voor maandag 22 mei

Spike Lee (links) en Danny Aiello in ‘Do the Right Thing’ van Spike Lee.

Droomhuis gezocht

NPO 1, 19.04 uur

Het nieuwe seizoen van Droomhuis gezocht brengt presentatoren Carrie ten Napel en Dionne Stax in Griekenland, waar Judith en Jan-Willem tien jaar geleden kennismaakten met het eiland Poros. Het koppel volgde er een kookcursus van de Griekse Katerina en de Nederlandse Rik, werd verliefd op het eiland en wil er nu zelf een huis kopen. Ten Napel gaat voor hen kijken wat er te koop is op het eiland en het nabijgelegen Galatas. Ondertussen krijgt Stax op Poros een rondleiding van Vangelis en toont de Nederlandse Monique haar de leukste plekken in Athene.

What Women Want

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, Nancy Meyers, 2000) Mel Gibson speelt met plezier de seksistische reclameman Nick Marshall, die na een stroomschok merkt dat hij opeens de gedachten van vrouwen kan lezen. Levert leuke, screwballcomedy-achtige situaties op, maar die centrale vraag krijgt geen duidelijk antwoord. Emancipatie volgens toenmalig Hollywood: een vrouw (in dit geval gespeeld door Helen Hunt) de baas maken en haar dan als een blok laten vallen voor een sukkel die gevoelig doet. Regisseur Nancy Meyers zou in de daaropvolgende jaren een aardig oeuvre opbouwen met de middelmaat overstijgende, licht melancholieke romkoms.

Mel Gibson en Helen Hunt in ‘What Women Want’ van Nancy Meyers.

Focus special

NPO 2, 20.37 uur

Volgens Philippe Schoonejans van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA zou Nederland er goed aan doen om in navolging van de VS een speciale ruimtemacht op te richten. Satellieten kunnen troepenbewegingen in kaart brengen en communicatie verzorgen als die op de grond is uitgeschakeld. Een special van het nieuwe wetenschapsprogramma Focus onderzoekt de rol van satellieten – zoals de Starlink-constellatie van SpaceX – in de oorlog in Oekraïne en mogelijke militaire confrontaties in de toekomst. Ook Nederland heeft een plekje in deze nieuwe space race.

Once Upon a Time in Northern Ireland

BBC 2, 22.00 uur

Met het Goedevrijdagakkoord kwam er 25 jaar geleden in Noord-Ierland een einde aan The Troubles, een periode van ernstige ongeregeldheden en geweld tussen protestanten en katholieken. De nieuwe serie Once Upon a Time in Northern Ireland geeft het woord aan ooggetuigen die deze tumultueuze periode hebben meegemaakt. Het verhaal wordt chronologisch verteld en begint met de katholieke Billy, die de straat opgaat om gelijke rechten te eisen. Marsen groeien uit tot rellen, die een grimmig karakter krijgen. In 1969 stuurt de Britse regering het leger.

2Doc: De Platoschool

NPO 2, 22.17 uur

In Nederland kan iedereen een eigen school oprichten. Een mooi principe, dat ook heel erg mis kan lopen. In de jaren tachtig beloofden de oprichters van de Platoschool onderwijs vanuit filosofische en spirituele principes, maar in de praktijk werden kinderen onderworpen aan strikte kledingvoorschriften, discipline, vernedering en lijfstraffen. Dertien jaar na de start moest de Platoschool sluiten. Yara Hannema was zelf een van de leerlingen en geeft in haar documentaire De Platoschool het woord aan oud-klasgenoten, leerkrachten en haar eigen ouders.

Benedetta

France 2, 22.55 uur

(Kostuumdrama, Paul Verhoeven, 2021) Smakelijk historisch drama over Benedetta Carlini, de non uit de 17de eeuw die door visioenen werd geplaagd en voor lesbische seks vervolgd. Er valt Verhoeveniaans veel te lachen (en gruwelen) bij alle religieuze verdwazing. ‘In bed gebeuren geen wonderen’, oordeelt de abdis streng, als Benedetta (Virginie Efira) ’s nachts bloedende stigmata oploopt. De vingerafdrukken van scenarist Gerard Soeteman staan ook op Benedetta, al liet hij zijn naam verwijderen omdat Verhoeven te veel bloot wilde en te weinig kerkelijke machtsstrijd. Vanavond te zien zonder Nederlandse ondertiteling.

Virginie Efira in ‘Benedetta’ van Paul Verhoeven.

Do the Right Thing

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Spike Lee, 1989) Een heet etmaal in Brooklyn in New York, waar regisseur Spike Lee zelf opduikt als de pizzabezorger die het vuur doet oplaaien in opspelende rassentegenstellingen. Nog altijd een van Lees allerbeste films, die als een komedie begint en uitgroeit tot een sociaal kritisch drama dat nog lang nazindert. Naast gedenkwaardige rollen van onder anderen Lee, Danny Aiello, Ruby Dee, John Turturro en Samuel L. Jackson markeert Do the Right Thing ook het debuut van Martin Lawrence en Rosie Perez. De laatste danst zich indrukwekkend intens door de begintitels, waarmee meteen de toon wordt gezet voor dit meesterwerk – vannacht hopelijk te zien in de 4K-restauratie van enkele jaren terug.