De Volkskrant tv-selectie voor maandag 22 augustus

Verborgen verleden van Nederland

NPO 2, 19.45 uur

Door de veenwinning werd het Overijsselse dorp Giethoorn geleidelijk een web van sloten, vaarten, plassen en meren. Nog steeds vindt veel vervoer er over het water plaats, wat pittoreske plaatjes oplevert voor de toeristen. Vooral bij Chinezen is het dorp in trek. Jaarlijks trekt Giethoorn zo’n 150 duizend Chinese toeristen. Hoe hebben die dit geïsoleerde plaatsje eigenlijk gevonden? In Verborgen verleden van Nederland probeert Waldemar Torenstra het hedendaagse Giethoorn te begrijpen door een duik te nemen in de geschiedenis van ‘het Nederlandse Venetië’.

Along the Way

NPO 3, 20.24 uur

(Docudrama, Mijke de Jong, 2022) Toen regisseur Mijke de Jong de zusjes Malihe en Nahid Rezaie ontmoette, woonden zij al jaren in het beruchte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. De Jong deed daar vrijwilligerswerk en gaf workshops. De zussen, een eeneiige tweeling, wilden dolgraag in een film spelen, en zo geschiedde. Dit aangrijpende docudrama put uit de ervaringen van de Afghaanse zussen, die als tieners vanuit Iran via Turkije naar Griekenland vluchtten. De Jong (Layla M., God Only Knows) draait normaliter haar hand niet om voor dit type realistisch drama. Dit keer dwingt het toch extra bewondering af. Hoe realiseerde ze de film, terwijl alle acteurs vluchtelingen zijn zonder papieren?

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Net 5, 20.30 uur

(Avontuur, Steven Spielberg, 2008) Harrison Ford doet op 66-jarige leeftijd wat we hem als ‘Indy’ altijd zagen doen, wanneer hij het geheim van de kristallen schedels probeert te ontrafelen. Terwijl de kritieken redelijk lovend waren, zagen de fans de film niet zitten. Hoon gold vooral de scène waarin Indy zich voor een dreigende atoombomexplosie verstopt in een koelkast. Die leidde tot de gevleugelde uitroep ‘nuke the fridge’, naar het aloude ‘jump the shark’, waarmee het moment in een film of tv-serie wordt bedoeld waarop iets absurds alle resterende geloofwaardigheid wegneemt.

De slimste mens

NPO 2, 20.40 uur

In de zomereditie van kennisquiz De slimste mens is de finaleweek aangebroken. De afgelopen weken lieten weer diverse bekende Nederlanders, onder wie Anniko van Santen en Rob Goossens, zich bij Philip Freriks en Maarten van Rossem van hun beste kant zien, maar alleen de allerslimste deelnemer gaat naar huis met de trofee. In het verleden viel die eer te beurt aan onder anderen Arjen Lubach, Astrid Kersseboom, Angela de Jong en Klaas Dijkhoff. Een aantal voormalige winnaars speelt dit jaar een onderlinge competitie in De slimste mens: All stars op NPO Start.

We Need to Talk About Cosby

NPO 2, 22.08 uur

Via het nachtclubcircuit wist komiek Bill Cosby zich in de jaren zestig op te werken naar de televisie. Als eerste zwarte acteur kreeg hij een Emmy Award voor zijn acteerwerk en in de jaren tachtig werd hij met The Cosby Show wereldberoemd en geliefd bij jong en oud. De schok was dan ook groot toen ‘America’s Dad’ vanaf 2014 door diverse vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting. In de vierdelige documentaire We Need to Talk About Cosby gaat regisseur W. Kamau Bell op zoek naar de man achter deze twee verschillende gezichten.

Wedding Crashers

SBS 9, 22.30 uur

(Komedie, David Dobkin, 2005) Elk jaar gaan echtscheidingsadvocaten John (Owen Wilson) en Jeremy (Vince Vaughn) er een paar weken samen tussenuit. De vrijgezellen bezoeken dan in rap tempo zo veel mogelijk bruiloften, omdat ze menen te weten dat vrouwen, vooral singles, zo in de war raken van trouwerijen dat ze overal voor in zijn. In deze bij vlagen grappige romantische komedie leidt dat tot een sequentie waarin spuitende champagneflessen worden afgewisseld met beelden van John en Jeremy die vrouwen in strings bespringen. Gelukkig leren de twee ook nog wijze lessen.

Murder in the Bayou

Canvas, 23.05 uur

Tussen 2005 en 2009 werden in het plaatsje Jennings in Louisiana de lichamen van acht vermoorde vrouwen aangetroffen. Een speciaal samengesteld team van federale en lokale agenten begon een onderzoek, in de veronderstelling dat er een seriemoordenaar actief was. De werkelijkheid bleek echter een stuk ingewikkelder. De vijfdelige documentaireserie Murder in the Bayou is gebaseerd op het gelijknamige boek van onderzoeksjournalist Ethan Brown. De serie vertelt hoe er verontrustende feiten aan de oppervlakte kwamen, die op hun beurt nieuwe vragen opriepen.