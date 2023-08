De Volkskrant tv-selectie voor maandag 21 augustus

Gene Hackman in Enemy of the State (1998)

Enemy of the State

RTL 7, 20.25 uur

(Thriller, Tony Scott, 1998) Bijzonder hoe een filmpersonage soms opnieuw lijkt op te duiken. Neem de door Gene Hackman gespeelde afluisterexpert Harry Caul uit Francis Ford Coppola’s The Conversation (1974). Een mateloos triest figuur, van zijn dikke bril tot het kale betonnen hol waarin hij zijn werk verricht. In Enemy of the State speelt Hackman wederom een solitaire afluisterexpert met dik zwart montuur, werkend in een betonnen hol. Dan kun je dus makkelijk denken dat het om hetzelfde personage gaat. Maar Enemy of the State, waarin advocaat Dean (Will Smith) halsoverkop in een duister overheidscomplot belandt, blijft ook zonder die achtergrondkennis een onderhoudende paranoiathriller die je aan het denken zet.

Huisvrouwen bestaan niet

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, Aniëlle Webster, 2017) Levensles in Huisvrouwen bestaan niet: huishouden is als het leven zelf, als je het aan het ene eind op orde hebt, is het aan het andere alweer een teringzooi. Deze keurige komedie naar het toneelstuk De huisvrouwmonologen, dat weer is gebaseerd op een tekst van Sylvia Witteman, is van begin tot eind vermakelijk. Witteman krijgt weliswaar geen naamsvermelding, maar in de plezierige rol van Jelka van Houten, als moeder en journalist Marjolein, valt het leven te ontwaren zoals Witteman dat optekende in haar persoonlijke columns in de Volkskrant.

Jelka van Houten in ‘Huisvrouwen bestaan niet’ van Aniëlle Webster.

Earth’s Great Rivers

NPO 2, 20.28 uur

In het tweede seizoen van de serie Earth’s Great Rivers zakken de makers af over de Yukon en de Donau, maar de eerste aflevering begint bij de oorsprong van de Zambezi in Angola. Op weg naar de Indische Oceaan stroomt het water van de rivier op de grens van Zambia en Zimbabwe over de indrukwekkende Victoriawatervallen. In het droge landschap van oostelijk Afrika is de rivier de levensader voor allerhande dieren. Nijlpaarden baden in groten getale in de Zambezi. Verder zijn er krokodillen, buffels en leeuwen, en komen olifanten samen op de oevers.

Volcano

SBS 9, 20.30 uur

(Rampenfilm, Mick Jackson, 1997) Tommy Lee Jones als rampenbestrijder, dan komt het wel goed, zou je denken. Maar in deze discutabele, maar op een zeker campniveau best te genieten rampenfilm ga je toch twijfelen. Al is de ramp in kwestie dan ook geen kattepis: het centrum van Los Angeles blijkt op een vulkaan te liggen, die op het punt van uitbarsten staat. De lava spettert van het scherm, dat wel, maar heeft geen goede invloed op het inlevingsvermogen van de hoofdrolspelers (naast Jones de vorig jaar overleden Anne Heche).

Anne Heche en Tommy Lee Jones in ‘Volcano’ van Mick Jackson.

The Real Mo Farah

Canvas, 22.00 uur

De in Somalië geboren Mo Farah is de succesvolste Britse langeafstandsloper aller tijden. Farah kwam op zijn achtste naar Europa omdat zijn vader de burgeroorlog in zijn land wilde ontvluchten. In The Real Mo Farah reist hij terug naar Somaliland en vertelt hij het schokkende verhaal van zijn jeugd. Als jongen wilde Farah het liefst voetballen bij Arsenal, maar een gymleraar herkende zijn buitengewone hardlooptalent. Onder professionele begeleiding bleek Farah niet te stuiten. Hij werd zesvoudig wereldkampioen en won vier keer Olympisch goud.

Tommy Jessop Goes to Hollywood

BBC 1, 22.00 uur

Tommy Jessop is geboren met het syndroom van Down en droomde al op jonge leeftijd van een leven als acteur. Die droom kwam uit toen hij werd gecast in Line of Duty, de populaire politieserie van de BBC. Op dat moment leek alles mogelijk voor Jessop, maar sindsdien zijn nieuwe rollen uitgebleven. In de documentaire Tommy Jessop Goes to Hollywood gaan de acteur en zijn broer, filmmaker Will Jessop, naar het hart van de filmindustrie met een plan voor een nieuwe film. Hierin zou Tommy de hoofdrol vertolken als Roger, een superheld met downsyndroom.

2Doc: Nothing Lasts Forever

NPO 2, 22.09 uur

Wie een diamant koopt, wordt eigenaar van een stukje eeuwigheid. Dat is wat de diamantindustrie de consument voorhoudt, maar de werkelijkheid is wat ingewikkelder, blijkt in Jason Kohns documentaire Nothing Lasts Forever. De fabricage van goedkope synthetische diamanten is zo geperfectioneerd dat ze nauwelijks nog te onderscheiden zijn van diamanten uit de mijn. De vraag rijst wat - behalve het leed van de Afrikaanse diamantmijnwerkers - dan nog het verschil is tussen ‘echt’ en ‘nep’; een vraag die de diamantindustrie tegen elke prijs wil vermijden.