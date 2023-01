De Volkskrant tv-selectie voor maandag 2 januari

Leonardo DiCaprio in Romeo + Juliet van Baz Luhrmann.

Dikkertje Dap

NPO 3, 13.50 uur

(Jeugd, Barbara Bredero, 2017) De knappe verfilming van het gedicht van Annie M.G. Schmidt begint met een handvol verwijzingen naar het bronmateriaal. Er is een giraf en een jongetje dat van zijn nek afglijdt; er zijn klontjes en nieuwe rode laarsjes. Vervolgens schakelt Dikkertje Dap over naar een op zichzelf staand verhaaltje: een jongetje dacht altijd dat de giraf met hem mee zou gaan naar de kleuterschool. Regisseur Barbara Bredero filmt de jonge Liam de Vries op ooghoogte, waardoor ook de grote mensen weer voelen hoe overdonderend die eerste schooldag was.

Liam de Vries in Dikkertje Dap van Barbara Bredero.

Lampje

NPO 3, 19.20 uur

De 11-jarige Lampje (Lotte Jonker) is de dochter van vuurtorenwachter Augustus (Gijs Naber) en moet elke avond de grote lamp in de toren aansteken. Als op een keer de lucifers op zijn, blijft de toren donker en vaart er een schip te pletter op de kust. Augustus vliegt de gevangenis in en Lampje moet gaan werken in het Zwarte Huis, waar een monster zou wonen. De jeugdserie Lampje is gebaseerd op het boek van Annet Schaap, dat werd bekroond met de Nienke van Hichtum-prijs, de Gouden Griffel en de Woutertje Pieterse Prijs. De afleveringen worden de komende vier avonden uitgezonden.

Saving Venice

Canvas, 22.00 uur

Door de stijging van de zeespiegel lopen steden in kustgebieden een risico op natte voeten. Venetië kampt al veel langer met het gevaar van overstromingen. Saving Venice vertelt hoe de ligging aan de lagune ooit van grote economische en strategische waarde was voor Venetië. De documentaire laat zien hoe een systeem van waterbarrières de stad en zijn historische gebouwen moet beschermen Project Mose bestaat uit dammen in de ingangen van de lagune, die bij hoogwater in beweging komen. Zo blijft de stad ook in de toekomst het bewonderen waard.

Wintergasten

NPO 2, 22.09 uur

De komende drie avonden gaat Wintergasten op bezoek bij internationale beroemdheden die via zelf geselecteerde videofragmenten een kijkje bieden op wat hen bezighoudt. Vanavond is Janine Abbring in het Engelse Bournemouth, waar Jane Goodall opgroeide en de feestdagen doorbrengt. Goodall werd bekend door haar studies naar het gedrag van mensapen en is een van de bekendste primatologen ter wereld. Sinds de jaren tachtig vraagt ze aandacht voor het behoud van de oerwouden, bewustwording rond klimaatverandering en het belang van een duurzame levensstijl.

Romeo + Juliet

BBC 2, 23.00 uur

(Drama, Baz Luhrmann, 1996) De Australische regisseur Baz Luhrmann had in zijn geboorteland al een reputatie op het gebied van radicale theaterbewerkingen toen hij zich aan Romeo + Juliet waagde. Luhrmann, die eerder met Strictly Ballroom een aangename dansfilm afleverde, maar nog niet de bekendheid genoot die hij vijf jaar later met Moulin Rouge! zou ervaren, pakte Shakespeares liefdestragedie grondig aan. Verona werd Verona Beach en toneelaanwijzingen veranderden in clipachtige nieuwsrubrieken. Maar hij hield de oorspronkelijke tekst voor een groot deel intact – al draaien Luhrmanns films veel meer om beeld en muziek dan om gesproken woorden. Het resultaat is overrompelend. Zo luidruchtig, sexy en vuig is Shakespeare niet vaak te zien.

The Shawshank Redemption

BBC 1, 23.30 uur

(Drama, Frank Darabont, 1994) Een opvallend conventionele gevangenisfilm, eigenlijk, maar het eraan ten grondslag liggende verhaal van Stephen King is zo sterk dat je wel móét smelten. Tim Robbins speelt de voor moord veroordeelde gevangene die in de jaren veertig Shawshank wordt binnengeleid. Verteller Ellis Boyd ‘Red’ Redding (Morgan Freeman), oudgediende in het complex, ziet hoe snel de outsider zich aanpast, omhoog werkt en de tirannieke leiding inpalmt. Het gegeven leent zich bij uitstek voor existentiële vragen en thema’s als kameraadschap en verraad, met een geniale ontknoping als bonus.

Tim Robbins en Morgan Freeman in The Shawshank Redemption van Frank Darabont.

Paul Verhoeven en de comeback van Showgirls

NPO 2, 23.49 uur

Na zijn kaskrakers RoboCop, Total Recall en Basic Instinct waren de verwachtingen rond Paul Verhoevens volgende Hollywoodfilm hooggespannen. Het sexy drama Showgirls, over een stel jonge vrouwen in de competitieve showwereld van Las Vegas, werd echter een enorme flop die door de critici genadeloos werd neergesabeld. Toch groeide de film in de jaren daarna uit tot een cultklassieker. Was dat hoe Verhoeven de film had bedoeld? In zijn documentaire You Don’t Nomi verkent Jeffrey Hale via verschillende lezingen de culturele invloed van Showgirls.