De Volkskrant tv-selectie voor maandag 19 september

Van links naar rechts: Jackie Cooper, Gene Tierney en Henry Fonda in The Return of Frank James van Fritz Lang.

Uitvaart koningin Elizabeth II

NPO 2, 18.32 uur

In een speciale uitzending geeft de NOS een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op de dag van de uitvaart van Elizabeth II, de Britse koningin die op 8 september is overleden. Na de dienst in Westminster Abbey is er een tocht door Hyde Park en wordt de kist overgebracht naar het koninklijk verblijf Windsor Castle. Daar volgt een dienst in de naastgelegen St. George’s Chapel. Elizabeth II krijgt een plek naast prins Philip in de King George VI Memorial Chapel. Na de uitvaart volgt er nog een week van nationale rouw in het Verenigd Koninkrijk.

The Return of Frank James

Arte, 20.15 uur

(Western, Fritz Lang, 1940) In de weinige kleurenfilms die de Oostenrijkse regisseur Fritz Lang maakte, toonde hij een voorkeur voor een uitbundig palet. Zo ook in zijn allereerste oefening in Technicolor, die bovendien zijn eerste western was én een vervolg op Henry Kings hit Jesse James (1939), waarin Tyrone Power de beroemde boef speelde. De bandiet overleefde de film niet, en in Langs vervolg wil zijn broer Frank hem wreken: hij kan het (anders dan in werkelijkheid het geval was) niet over zijn kant laten gaan als Jesses moordenaars vrij komen. Henry Fonda keert terug in de rol van Frank, terwijl latere superster Gene Tierney debuteert als verslaggever. Helaas Duits nagesynchroniseerd.

Slava Oekraïne

NPO 2, 20.25 uur

Bij de Nederlandse gemeenten staan ruim 75 duizend Oekraïense vluchtelingen geregistreerd, allemaal met een eigen verhaal over de oorlog, de angst en de vrienden en familieleden die zijn achtergebleven. De nieuwe documentairereeks Slava Oekraïne laat zien hoe enkele van deze vluchtelingen zich in Nederland proberen te redden en geeft elke zes maanden een update over de hoofdpersonen. Zo maken we kennis met Valeria, die samen met haar 8-jarige dochter Lera uit Kyiv vluchtte, en met een familie uit Marioepol die wekenlang in een schuilkelder zat.

Nova Zembla

Net 5, 20.30 uur

(Avonturenfilm, Reinout Oerlemans, 2011) De eerste Nederlandse film in 3D bevat een inmiddels beroemd beeld van Doutzen Kroes met opzwellende boezem op een schommel, haar hand reikend naar het publiek. Het beeld getuigt van het zakelijke instinct van regisseur Oerlemans: blijkbaar besefte hij dat een dergelijk shot nodig was om de wat voortkabbelende avonturenfilm op te peppen. De tocht vol ontberingen van Willem Barentsz (Derek de Lint), die in 1596 een derde expeditie begon om een kortere handelsroute naar het Oosten te vinden, ontbeert echte spanning en sensatie.

Doutzen Kroes en Robert de Hoog in Nova Zembla.

Gezichten van dementie

NPO 2, 22.10 uur

Op Wereld Alzheimer Dag staat NPO 2 stil bij de gevolgen van deze ziekte. De komende vier avonden maakt Gijs Wanders gefilmde portretten van alzheimerpatiënten en hun naasten, terwijl kunstenaar Herman van Hoogdalem hen vereeuwigt op 2,4 meter hoge aquarellen. In de eerste aflevering vertelt het gezin van Raymond Janssen hoe de 47-jarige vader van drie kinderen in korte tijd volledig aftakelde, zijn spraak verloor en naar de gesloten afdeling van een verpleeghuis moest. Zijn vrouw Carola ervaart nauwelijks nog contact: ‘Hij is eigenlijk al weg.’

2Doc: De DS Keyzer

NPO 2, 22.30 uur

De Amsterdamse garage van David Kostelijk is uitgegroeid tot dé plek voor eigenaren van een Citroën DS. Veertig jaar lang was De DS Keyzer het adres voor reparaties en onderdelen, maar de garage fungeerde ook als clubhuis voor liefhebbers van de klassieke auto. Nu Kostelijk het pand heeft verkocht, komt er een einde aan een tijdperk en moet alles worden opgeruimd en afgevoerd. De documentaire De DS Keyzer van Doret van der Sloot volgt het proces en laat zien hoe Kostelijk ook een belangrijke sociale rol vervult voor zijn personeel en buurtbewoners.

Asterix - Het geheim van de toverdrank

SBS 9, 00.30 uur

(Animatie, Alexandre Astier en Louis Clichy, 2018) Op een dag breekt de oude druïde Panoramix zijn voet na een val uit een boom en besluit hij, vergezeld van de Gallische strijders Asterix en Obelix, het land af te reizen op zoek naar een geschikte opvolger. Dat valt nog niet mee, in dit nieuwe filmverhaal van het regieduo dat eerder de computeranimatieversie van Asterixklassieker De Romeinse lusthof afleverde. De meeste aspirant-druïden blijken onvervalste prutsers en hun schier eindeloze reeks toverpitches tegenover de met hun ogen rollende helden zorgt voor de geestigste momenten.