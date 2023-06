De Volkskrant tv-selectie voor maandag 19 juni

Nikolaj Coster-Waldau in ‘Shot Caller’ van Ric Roman Waugh.

Red River

Arte, 20.15 uur

(Western, Howard Hawks, 1948) Regisseur Howard Hawks (1896-1977) was van alle markten thuis. Hij maakte screwballkomedies als Bringing up Baby (1938) en His Girl Friday (1940), was verantwoordelijk voor de klassieke film noir The Big Sleep (1946) en deed vooral als westernregisseur voor vrijwel niemand onder. Bij zijn eerste poging was het direct raak. John Wayne drijft als de tirannieke vee-eigenaar Thomas Dunson in dit klassieke Red River zijn kudde dwars door Texas, intussen dwarsgezeten door indianen en zijn geadopteerde zoon Matt, gespeeld door Montgomery Clift.

John Wayne in ‘Red River’ van Howard Hawks.

Shot Caller

RTL 7, 20.25 uur

(Misdaad, Ric Roman Waugh, 2017) Shot Caller begint met het einde van de gevangenisstraf van het rücksichtsloze, geharde hoofdpersonage Jacob, een gelaagde rol van Nikolaj Coster-Waldau (ook bekend als Jaime Lannister in Game of Thrones). Dan springt de film tien jaar terug in de tijd. Jacob was toen nog een nette, gladgeschoren zakenman, met echtgenote en een jonge zoon. We zien hoe hij min of meer toevallig in de penarie belandt. Shot Caller blijft heen en weer schieten tussen beide perioden, en daarmee valt de film gemakkelijk te zien als een aanklacht tegen het gevangenissysteem, waarin aardige mensen hoe dan ook worden gemangeld.

The Lost World: Jurassic Park

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Steven Spielberg, 1997) Met een budget van omgerekend ruim 90 miljoen euro en de geavanceerdste animatiesoftware van dat moment wist Steven Spielberg zijn vervolg op de dinosaurushit Jurassic Park (1993) behoorlijk spannend te maken. Opnieuw stelen de prehistorische dieren de show. Onder meer wetenschapper Ian Malcolm (Jeff Goldblum) keert terug, ditmaal naar een ander eiland, waar hij probeert te voorkomen dat de beesten door een pretparkeigenaar naar Amerika worden verscheept: ‘Het slechtste idee uit een lange, trieste geschiedenis van slechte ideeën.’ Na afloop wordt ook deel drie uitgezonden.

Andere tijden special

NPO 2, 20.34 uur

De Tweede Wereldoorlog bevrijdde Korea van het juk van de Japanse overheersers, maar al snel laaide op het schiereiland de strijd op tussen de communisten in het noorden en het prowesterse zuiden. De VN steunde het zuiden met troepen, geleid door de VS. Ook vierduizend Nederlandse militairen dienden tussen 1950 en 1953 in de Koreaanse Oorlog. Van hen keerden er 125 niet terug. In een special van Andere tijden blikken veteranen op hoge leeftijd terug op hun ervaringen in Korea. Een aantal wil er worden begraven tussen hun gesneuvelde strijdmakkers.

Half Holland in crisis

NPO 3, 21.19 uur

Omdat we de laatste jaren van de ene in de andere crisis lijken te rollen, maakte Yora Rienstra een programma over de oorzaken en de gevolgen van onder meer de klimaatcrisis, asielcrisis en personeelscrisis. Deze week onderzoekt ze in de laatste aflevering van Half Holland in crisis of er ook oplossingen zijn die ons crisisbestendig kunnen maken. Op de boerderij van de familie Van Buuren ziet de programmamaker wat ervoor nodig is om zelfvoorzienend te zijn en bij het Korps Mariniers is ze bij een training die tot hittebestendigheid moet leiden.

Bed & Breakfast

NPO 1, 21.29 uur

Omroep Max sluit het seizoen van Bed & Breakfast af in Gelderland en Zuid-Holland. In een verbouwde stal aan de Veluwezoom runnen Mirjam en Richard een B&B. Veel gasten brengen een bezoek aan Het Verscholen Dorp, een onderduikplek uit de Tweede Wereldoorlog. Ook bij Jacqueline en Harry logeren de gasten in een omgebouwde stal, en Harry vertelt ze graag alles over zijn bijenkasten. Bij Winanda en Marco draait alles om waterpret, want hun B&B is gelegen aan de Nieuwkoopse plassen. Welke uitbaters krijgen van hun collega’s de hoogste beoordeling?

Poetins schaduwoorlog

NPO 2, 23.15 uur

In Poetins schaduwoorlog zoomt regisseur Boris Bertram deze week in op de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen in september 2022. Drie van de vier leidingen werden onbruikbaar door explosies, waardoor er voor Duitsland een energietekort dreigde. Er is nooit bewezen wie er verantwoordelijk was voor de actie, maar Scandinavische journalisten hopen meer uit te vinden aan de hand van geheime radiocommunicatie tussen Russische oorlogsschepen. Ook het onderzoek naar een netwerk dat desinformatie verspreidt komt aan bod in deze laatste aflevering.