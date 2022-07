De Volkskrant tv-selectie voor maandag 18 juli

Jennifer Connelly en Eric Bana in Hulk van Ang Lee.

Hulk

RTL 7, 20.30 uur

(Actie, Ang Lee, 2003) In zijn geflopte, ondergewaardeerde bewerking van de Marvel-strips rond de groene reus zocht regisseur Ang Lee naar verdieping van zijn hoofdpersoon. Was Bruce Banner (Eric Bana) in de strips een fysicus die muteert als gevolg van een overdosis radioactiviteit, bij de van oorsprong Taiwanese filmmaker is hij een bioloog die het slachtoffer is van genetische manipulatie. Een overmoedig dna-experiment van zijn vader (Nick Nolte) vormt de basis voor zijn metamorfosen, de gammastraling is slechts een katalysator. Hij torst dus een akelig verleden met zich mee en dat maakt een personage al gauw interessant – interessanter ook dan de recente, meer speelse vertolkingen van Mark Ruffalo.

Notting Hill

Net 5, 20.30 uur

(Romkom, Roger Michell, 1999) Wat zouden je vrienden opkijken als je nieuwe geliefde een wereldberoemde filmster was. Met deze wat naïeve droom als uitgangspunt gingen de Engelse makers van Four Weddings and a Funeral aan de slag. Notting Hill moest net zo romantisch, grappig en geruststellend worden, dus mocht Hugh Grant weer de charmante sul spelen die maar geen vriendin kan krijgen. Julia Roberts is de filmster die hij ontmoet als ze zijn boekwinkeltje bezoekt, maar de droomrelatie komt niet zonder slag of stoot tot stand.

Julia Roberts en Hugh Grant in Notting Hill van Roger Michell

De slimste mens

NPO 2, 20.40 uur

De naam van actrice Loes Schnepper doet misschien bij niet veel mensen een belletje rinkelen. Toch was ze te zien in tientallen films en tv-series en kreeg ze in 2014 een Gouden Kalf voor haar hoofdrol in de televisiefilm Emilia. Schnepper was actief als beeldend kunstenaar tot ze op haar 36ste besloot het roer om te gooien en een toneelopleiding ging volgen. Als veertiger trok ze de aandacht met haar komische filmpjes op Facebook en YouTube, waardoor ze werd gevraagd voor audities. Deze week is Schnepper de eerste uitdager in De slimste mens.

Boven water

NPO 2, 22.09 uur

Nederland kent 281 duizend familiebedrijven, die meestal vrij bescheiden van omvang zijn. Voor hun voortbestaan zijn ze vaak afhankelijk van grotere bedrijven met veel marktmacht. Boven water laat zien hoe dat hun voortbestaan kan bedreigen. De Amsterdamse familie Kesbeke verkoopt al drie generaties uien, piccalilly, augurken en andere tafelzuren, eerst met de handkar op straat en tegenwoordig via de supermarkten. Als een grote supermarktketen besluit om minder voor een pot augurken te betalen, is dat voor Kesbeke direct een enorm probleem.

Hitch

SBS 9, 22.40 uur

(Komedie, Andy Tennant, 2005) Als een soort superheld waart hij door New York: datedokter Hitch (Will Smith), in te schakelen door alle mannen die niet weten hoe ze aan de vrouw moeten komen. Eva Mendes speelt roddeljournalist Sarah, die door toeval Hitch op haar pad krijgt en dan onvermijdelijk ontdooit. Het scenario laat de personages de regels van de romantische komedie volgen zonder te voorspelbaar te zijn. En door de enthousiaste enscenering lijkt Hitch bovendien geregeld op een musical waarin niemand zingt.

Will Smith en Eva Mendes in Hitch van Andy Tennant

De kist

NPO 2, 23.00 uur

Voormalig atleet Olga Commandeur nam deel aan de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles, maar is tegenwoordig vooral bekend als de energieke instructeur van het ochtendgymnastiekprogramma Nederland in beweging. Kefah Allush bezoekt haar voor een gesprek over het leven en de dood. In De kist vertelt Commandeur dat bij haar een voorstadium van borstkanker werd ontdekt, en hoe zulke nare ervaringen het leven uiteindelijk verrijken. Ook staat ze uitgebreid stil bij de dood van haar ouders en een vredige droom waarin haar moeder aan haar verscheen.

Surviving Jeffrey Epstein

NPO 3, 23.19 uur

Dat er iets helemaal fout was aan de rijke financier Jeffrey Epstein kwam in 2005 naar buiten toen de ouders van een 14-jarig meisje hem beschuldigden van seksueel misbruik. Door schuld te bekennen kwam Epstein er met een lichte straf vanaf, totdat hij in 2019 op verdenking van mensenhandel opnieuw werd gearresteerd. Een maand later werd hij dood in zijn cel aangetroffen. In de documentaireserie Surviving Jeffrey Epstein doen slachtoffers hun verhaal. De serie eindigt met de arrestatie van de onlangs veroordeelde medeplichtige Ghislaine Maxwell.